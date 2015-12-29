Простой дом в стиле минимализм

Внутри есть еще множество сюрпризов этого дома. Как, например, вертикальное озеленение в зоне уголка эспрессо – здесь воцарились настоящие тропические джунгли! Такой ход выглядит невероятно модным в свете последних мировых тенденций, и именно такой объем зелени в зимний период обеспечивает первый этаж живительным кислородом.

Рядом мы найдем орхидеи, которые еще не расставили по дому. Каждая из них найдет свое место на прикроватном или придиванном столике, в ванной комнате и гостевой уборной, в столовой, на буфете и на кухне. Каждый цвет подобран специально под конкретный интерьер, а ухаживать за орхидеями будет сама хозяйка – их большая любительница.

Есть в этом доме и изящный уголок в буддистском стиле – внутренний дворик с водоемом и мостиком из ступенек. Огромное панорамное окно в пол, будто витрина, открывает нам красивый вид на настенную скульптуру ручной работы и ландшафтный дизайн.

Отделка же дома реализована в стиле модерн – белый и серый здесь стали отличным фоном как для зелени, так и для мебели и ярких акцентов. В таком интерьере очень легко изменить настроение маленькими аксессуарами или покраской, а напольное покрытие «под бетон» безумно практично при уборке и ощущается очень комфортным. По всему дому проведена система «теплого пола», а на потолке мы найдем интересные комбинации освещения для каждого из интерьеров.

Сюрпризы, подарки и очаровательные идеи декора от homify:

— Современные деревенские домики;

— Идеи дизайна красивой кухни.