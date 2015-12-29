Простой дом в стиле минимализм

Интересную идею для остекления собственного коттеджа нам предоставил этот проект, основанный на философии азиатского минимализма. В нем лаконичная драматичность, строгая простота и эко-дизайн слились воедино под предводительством архитекторов из студии STROOM architecten.
Расположенный в Нидерландах, он отлично передает тренды современной архитектуры данной страны, которые основываются на конкретной атмосфере в регионе. Пасмурная погода, дождливые месяцы и наличие долгой, хоть и не особой морозной зимы, формируют местный стиль архитектуры – простой и во многих случаях основанный на серой цветовой палитре. При этом дома мульти-функциональны и безусловно комфортны для жизни, ведь именно в них голландцы скрываются от непогоды.
Очень интересный комбинированный фасад создан по типу традиционных строений – первый, оштукатуренный в два серых оттенка, этаж имитирует в нашем восприятии каменную постройку, традиционную для данной местности. Второй этаж деревянный, с острой нидерландской крышей, он оформлен тоже в сером цвете и предназначен для спален.
Нестандартный вариант остекления с переходящими на крышу окнами, необычной конфигурацией остальных окон и наличие балкончика на втором этаже над гаражом выглядит очень смело. Этот проект интересен и в плане ландшафтного дизайна – высокие клумбы, оформленные в рыжем цвете, выглядят почти сюрреалистично, а группы кустарников под стрижку в виде «шаров» очень креативны.
Этот дом заказала для себя традиционная семья, которая занимается агропромышленным бизнесом. В их владении – теплицы, поля, на них работает большой штат сотрудников и их работа – их настоящая страсть. Потому в этом проекте и были реализованы интересные идеи для клумб и грядок даже на втором этаже, на крыше крыльца, которая хорошо доступна из окна и имеет даже встроенную систему полива.
Красивая поленница, которая в любое время года еще и прекрасный декор для парадного входа, оформлена тоже в рыжий объем возле крыльца. Рядом, даже на столь ограниченной площади, мы найдем изящную клумбу для кустарников и многолетников.
Внутри есть еще множество сюрпризов этого дома. Как, например, вертикальное озеленение в зоне уголка эспрессо – здесь воцарились настоящие тропические джунгли! Такой ход выглядит невероятно модным в свете последних мировых тенденций, и именно такой объем зелени в зимний период обеспечивает первый этаж живительным кислородом.
Рядом мы найдем орхидеи, которые еще не расставили по дому. Каждая из них найдет свое место на прикроватном или придиванном столике, в ванной комнате и гостевой уборной, в столовой, на буфете и на кухне. Каждый цвет подобран специально под конкретный интерьер, а ухаживать за орхидеями будет сама хозяйка – их большая любительница.
Есть в этом доме и изящный уголок в буддистском стиле – внутренний дворик с водоемом и мостиком из ступенек. Огромное панорамное окно в пол, будто витрина, открывает нам красивый вид на настенную скульптуру ручной работы и ландшафтный дизайн.
Отделка же дома реализована в стиле модерн – белый и серый здесь стали отличным фоном как для зелени, так и для мебели и ярких акцентов. В таком интерьере очень легко изменить настроение маленькими аксессуарами или покраской, а напольное покрытие «под бетон» безумно практично при уборке и ощущается очень комфортным. По всему дому проведена система «теплого пола», а на потолке мы найдем интересные комбинации освещения для каждого из интерьеров.
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