Красивый дом для семейной жизни

Традиционный дом в голландском стиле с использованием камышовой крыши покорил нас с первого взгляда. Белоснежный и стильный, просторный и очень уютный, он просто идеален для того, чтобы вырастить новое счастливое поколение.
Архитектурное бюро Friso Woudstra Architecten BNA B.V. занимается проектами классических домов в традиционных стилях и строит их по современным стандартам. Среди их проектов не только голландские дома, но и георгианские, некоторые – слегка готичные, другие похожи на шале. Объединяет их то, что благодаря новому подходу такой тип архитектуры имеет возможность продлить свое существование еще на 100 лет, ведь именно столько простоят дома от Friso Woudstra.
Возвращаясь к нашему проекту – изысканному домику, напоминающему о европейских сказках, мы видим, как шикарно реализована идея отдыха на свежем воздухе. На участке, окруженном большими деревьями, по периметру посажены кустарники под обрезку, которые элегантно заменяют забор. Большая газонная площадка идеальна для игр детей или даже проведения семейных праздничных мероприятий, а большая терраса позволяет организовать комфортабельное патио и столовую под открытым небом.
Полное название проекта – «Villa te Diepenveen», оно отлично передает ощущение, присутствующее в этом владении. Мы смотрим именно на виллу, в которой есть все, что нужно для счастливой семейной жизни, а не просто на дом.
Экстерьер виллы тоже впечатляет – эффектные дымоходы, выложенные из черного кирпича, делают дом еще более традиционным. Зона зимнего сада находится под изящным балкончиком на втором этаже и продлевает летний сезон уже внутри дома. А мансардные окна, врезанные в камышовую крышу, смотрятся просто восхитительно. Их классическое европейское обаяние просто невероятно.
Со стороны улицы вилла выглядит совсем иначе. Более квадратная и простая, она не имеет мансардных окон и особенных изысков. Лишь классическое крыльцо с колоннами и подвесными светильниками делает этот фасад парадным в классическом понимании.
Одна из гостиных в доме находится прямо на его краю – рядом с дополнительной верандой с навесом. Здесь мы видим, что оттенок кофе с молоком используется повсюду – в отделке, мебели, мелком декоре и текстиле, а яркий розовый оттенок делает классическую гостиную более модной. Аксессуары и орнаменты здесь подобраны в гламурном классическом настроении, а традиционные высокие и узкие окна и распашные двери создают в гостиной ощущение старинного особняка.
Элегантно вписанные в камышовую крышу мансардные окна выглядят очень традиционно. Но на самом деле за ними нет спален, приватные комнаты находятся на втором этаже. Третий же уровень используется для развлекательных помещений. Мы уже писали на homify о том, как мансарда стала идеальным местом для уютного кабинета хозяина в нашей статье, а здесь лишь напомним, что возможности ее использования весьма разнообразны.
Благодаря качественным материалам отделки, высокому профессионализму архитектора, строителей и озеленителей мы видим традиционную виллу во всей ее красе и еще раз убеждаемся в том, что она идеально подходит для большой семьи с несколькими детьми или даже для трех поколений.
Камышовая крыша здесь – лишь часть общей традиции в голландском строительстве, но она достаточно весомо влияет на облик дома. Почитать о них побольше и удостовериться в их долговечности и теплоте можно в тематической статье.
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