Красивый дом для семейной жизни

Возвращаясь к нашему проекту – изысканному домику, напоминающему о европейских сказках, мы видим, как шикарно реализована идея отдыха на свежем воздухе. На участке, окруженном большими деревьями, по периметру посажены кустарники под обрезку, которые элегантно заменяют забор. Большая газонная площадка идеальна для игр детей или даже проведения семейных праздничных мероприятий, а большая терраса позволяет организовать комфортабельное патио и столовую под открытым небом.

Полное название проекта – «Villa te Diepenveen», оно отлично передает ощущение, присутствующее в этом владении. Мы смотрим именно на виллу, в которой есть все, что нужно для счастливой семейной жизни, а не просто на дом.

Экстерьер виллы тоже впечатляет – эффектные дымоходы, выложенные из черного кирпича, делают дом еще более традиционным. Зона зимнего сада находится под изящным балкончиком на втором этаже и продлевает летний сезон уже внутри дома. А мансардные окна, врезанные в камышовую крышу, смотрятся просто восхитительно. Их классическое европейское обаяние просто невероятно.