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Стартовый дом для маленькой семьи

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
haus-turf, 一級建築士事務所haus 一級建築士事務所haus Дома в скандинавском стиле Белый
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Построенный в новом районе прямо на границе с уже жилыми,этот стартовый дом для маленькой семьи является идеальным начальным вложением. Выполненный в стиле модерн, он отвечает мировым тенденциям, а для самих владельцев очень удобен. Кроме того, он практичен в плане уборки и легкой замены поврежденных маленькими детьми предметов – стены легко окрашиваются заново, здесь нет хрупких предметов, дорогостоящей дизайнерской мебели, а лишь эко-подход в строительстве.

Архитектурная студия HAUS при разработке этого проекта была ограничена не только в средствах, но и в физическом смысле – участок под застройку был куплен очень маленький, ровно такой, на который хватило бюджета молодой семьи. Зато при таком подходе у супругов остались средства на панорамное остекление, чтобы воспитать детей в прямом смысле слова в лучах солнечного света, в просторных комнатах и в окружении эко-дизайна.

Экстерьер дома

haus-turf, 一級建築士事務所haus 一級建築士事務所haus Дома в скандинавском стиле Белый
一級建築士事務所haus

一級建築士事務所haus
一級建築士事務所haus
一級建築士事務所haus

То, что вы видите на фотографии выше – и есть весь участок под застройку, купленный владельцами. Маленький стартовый коттедж отлично уместился на нем и выглядит очень аккуратно, благодаря правильному подходу архитектора и его чувству пропорций.

Удобно, красиво, чисто

haus-turf, 一級建築士事務所haus 一級建築士事務所haus Балкон в скандинавском стиле
一級建築士事務所haus

一級建築士事務所haus
一級建築士事務所haus
一級建築士事務所haus

В таком доме, нам кажется, есть столь много плюсов по сравнению со стандартными коттеджами, что восточный дизайн начинает казаться настоящей панацеей от многих проблем. Например, минималистичная терраса с навесом имеет дополнительный закрытый уголок для летнего душа, а открытая планировка кухни, гостиной и столовой тоже имеет огромные преимущества.

Материалы отделки – древесина, текстиль и штукатурка – изящно сочетаются в медовой палитре, а двери-слайдеры серьезно экономят место по всему дому. Такой проект выглядит очень стильно, а стоимость его строительства невелика по сравнению с реализацией проектов в другом стиле.

Кухня

haus-turf, 一級建築士事務所haus 一級建築士事務所haus Кухня в скандинавском стиле
一級建築士事務所haus

一級建築士事務所haus
一級建築士事務所haus
一級建築士事務所haus

Небольшая кухня имеет все для того, чтобы начать жить в новом доме. Одна полностью рабочая поверхность, другая – со встроенной бытовой техникой, а также небольшая кладовка в 2 кв. м. обеспечивают хозяйку хорошими условиями для старта.

Гостевая уборная

haus-turf, 一級建築士事務所haus 一級建築士事務所haus Ванная комната в скандинавском стиле
一級建築士事務所haus

一級建築士事務所haus
一級建築士事務所haus
一級建築士事務所haus

Достаточно просторная гостевая уборная тоже оформлена в эко-стиле с использованием азиатских традиций минимализма. Здесь мы видим комбинированную отделку стен, туалет в отдельной нише, встроенный шкаф для хозяйственных вещей и место под стиральную машину.

Ванная комната

haus-turf, 一級建築士事務所haus 一級建築士事務所haus Ванная комната в скандинавском стиле
一級建築士事務所haus

一級建築士事務所haus
一級建築士事務所haus
一級建築士事務所haus

Ванная комната, отделанная минималистичной белой плиткой с эффектом глянца, выглядит футуристично из-за наличия мини-кинотеатра в комплекте. Здесь можно отлично расслабиться и даже посмотреть кинофильм во время релаксации или вывести на экран изображение с видео-няни!

Газонная площадка

haus-turf, 一級建築士事務所haus 一級建築士事務所haus Дома в скандинавском стиле
一級建築士事務所haus

一級建築士事務所haus
一級建築士事務所haus
一級建築士事務所haus

В вечернем свете дом выглядит маленьким, но очень современным, что делает его одним из самых интересных на улице. Расположенные на втором этаже две спальни и ванная комната представляют в проекте приватную зону, а кухня, столовая и гостиная в свободной планировке уместились на первом уровне.

Площадь данного проекта – немногим более 130 квадратных метров, она идеально подходит для того, чтобы начать загородную жизнь молодой семье. Площадь учитывалась без веранды и летнего душа, которые занимают еще примерно 20 квадратов, что используются преимущественно в летнее время и являются дополнительными в проекте дома.

Также в проекте есть чердачное помещение с невысокими потолками, которое используется исключительно для хозяйственных нужд. Сам дом построен на фундаменте и имеет достаточно высокий цоколь, хотя самого цокольного этажа в доме нет.

Таким образом, он простой, бюджетный, но современный и стильный, подходящий для реализации в любом месте, даже на самом маленьком участке.

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