Построенный в новом районе прямо на границе с уже жилыми,этот стартовый дом для маленькой семьи является идеальным начальным вложением. Выполненный в стиле модерн, он отвечает мировым тенденциям, а для самих владельцев очень удобен. Кроме того, он практичен в плане уборки и легкой замены поврежденных маленькими детьми предметов – стены легко окрашиваются заново, здесь нет хрупких предметов, дорогостоящей дизайнерской мебели, а лишь эко-подход в строительстве.
Архитектурная студия HAUS при разработке этого проекта была ограничена не только в средствах, но и в физическом смысле – участок под застройку был куплен очень маленький, ровно такой, на который хватило бюджета молодой семьи. Зато при таком подходе у супругов остались средства на панорамное остекление, чтобы воспитать детей в прямом смысле слова в лучах солнечного света, в просторных комнатах и в окружении эко-дизайна.
То, что вы видите на фотографии выше – и есть весь участок под застройку, купленный владельцами. Маленький стартовый коттедж отлично уместился на нем и выглядит очень аккуратно, благодаря правильному подходу архитектора и его чувству пропорций.
В таком доме, нам кажется, есть столь много плюсов по сравнению со стандартными коттеджами, что восточный дизайн начинает казаться настоящей панацеей от многих проблем. Например, минималистичная терраса с навесом имеет дополнительный закрытый уголок для летнего душа, а открытая планировка кухни, гостиной и столовой тоже имеет огромные преимущества.
Материалы отделки – древесина, текстиль и штукатурка – изящно сочетаются в медовой палитре, а двери-слайдеры серьезно экономят место по всему дому. Такой проект выглядит очень стильно, а стоимость его строительства невелика по сравнению с реализацией проектов в другом стиле.
Небольшая кухня имеет все для того, чтобы начать жить в новом доме. Одна полностью рабочая поверхность, другая – со встроенной бытовой техникой, а также небольшая кладовка в 2 кв. м. обеспечивают хозяйку хорошими условиями для старта.
Достаточно просторная гостевая уборная тоже оформлена в эко-стиле с использованием азиатских традиций минимализма. Здесь мы видим комбинированную отделку стен, туалет в отдельной нише, встроенный шкаф для хозяйственных вещей и место под стиральную машину.
Ванная комната, отделанная минималистичной белой плиткой с эффектом глянца, выглядит футуристично из-за наличия мини-кинотеатра в комплекте. Здесь можно отлично расслабиться и даже посмотреть кинофильм во время релаксации или вывести на экран изображение с видео-няни!
В вечернем свете дом выглядит маленьким, но очень современным, что делает его одним из самых интересных на улице. Расположенные на втором этаже две спальни и ванная комната представляют в проекте приватную зону, а кухня, столовая и гостиная в свободной планировке уместились на первом уровне.
Площадь данного проекта – немногим более 130 квадратных метров, она идеально подходит для того, чтобы начать загородную жизнь молодой семье. Площадь учитывалась без веранды и летнего душа, которые занимают еще примерно 20 квадратов, что используются преимущественно в летнее время и являются дополнительными в проекте дома.
Также в проекте есть чердачное помещение с невысокими потолками, которое используется исключительно для хозяйственных нужд. Сам дом построен на фундаменте и имеет достаточно высокий цоколь, хотя самого цокольного этажа в доме нет.
Таким образом, он простой, бюджетный, но современный и стильный, подходящий для реализации в любом месте, даже на самом маленьком участке.
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