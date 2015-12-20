Построенный в новом районе прямо на границе с уже жилыми,этот стартовый дом для маленькой семьи является идеальным начальным вложением. Выполненный в стиле модерн, он отвечает мировым тенденциям, а для самих владельцев очень удобен. Кроме того, он практичен в плане уборки и легкой замены поврежденных маленькими детьми предметов – стены легко окрашиваются заново, здесь нет хрупких предметов, дорогостоящей дизайнерской мебели, а лишь эко-подход в строительстве.

Архитектурная студия HAUS при разработке этого проекта была ограничена не только в средствах, но и в физическом смысле – участок под застройку был куплен очень маленький, ровно такой, на который хватило бюджета молодой семьи. Зато при таком подходе у супругов остались средства на панорамное остекление, чтобы воспитать детей в прямом смысле слова в лучах солнечного света, в просторных комнатах и в окружении эко-дизайна.