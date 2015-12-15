Пристройка к коттеджу: новый кабинет

После продолжительной жизни в своем коттедже ты знаешь его недостатки наизусть. Здесь не хватает места для отдельного стеллажа, там – для дополнительного кресла, а на участке нет мощеной площадки для стильного патио. Хозяева этого коттеджа придумали дополнить его еще одной пристройкой, которая сразу бы решила несколько проблем первоначального проекта. И дело здесь вовсе не в том, что изначально дом был плохим, просто со временем либо выявляются потребности, либо в принципе появляются новые,что неизбежно в нашей жизни.
Пристройку спроектировали архитекторы из студии Nico Dekker Ontwerp & Bouwkunde в Нидерландах. Здесь, на улице, застроенной в основном двойными таунхаусами, очень узкие участки и есть возможность продлить дом только в глубину заднего дворика. Тем не менее, архитекторы взялись за задачу комплексно, и теперь пристройка – лучшая часть дома.
Если вы хорошенько вглядитесь в окна на первом этаже, то увидите улицу. Дело в том, что пристройку совместили с гостиной в этом доме, чтобы сделать обе комнаты максимально светлыми и удобными. Сама пристройка отапливается наравне с другими помещениями в доме, а также имеет панорамное остекление с раздвижными дверьми на террасу и в сад.
В комплекте пристройки мы найдем две вещи – отдельную кладовую слева и саму пристройку, которая является кабинетом. Большой стол предназначен для хозяйки дома – здесь стоит ее компьютер и организовано рабочее место, а рядом – место для детей, их игр, рисования и домашнего задания. Поэтому пристройка является аналогом семейной гостиной – очень удобной и мультифункциональной.
Эта терраса – отличное и при этом бюджетное продолжение дома, которое становится местом для детских игр или чаепития в одно мгновение. На ней приятно полежать, устроившись на подушках, или посидеть, осматривая прекрасный зеленый мир вокруг.
Обе двери-слайдеры открываются в противоположные стороны, образуя проход шириной более 1,6 метра. Так, семейная гостиная становится частью зеленого сада и мира вокруг
Удачно расположенная по длине комнаты скамейка помогает детям принимать гостей, иногда служит местом для хранения книг и журналов, а также декоративным элементом. На стыке двух построек – пристройки и главного дома – мы найдем разницу в высоте потолка первого уровня, а также дополнительное остекление в крыше пристройки с видом на небо.
Дополнительной инновацией стала мощеная терраса в дальнем уголке участка. Там расположена столовая группа для семейных завтраков и обедов и принятия гостей. С двумя этими инновациями в проекте – пристройкой и террасой – дом становится прекрасным местом для летнего отдыха.
А зимой работать за таким рабочем столом, когда за окном падает снег на фоне традиционных голландских крыш, просто потрясающе! Сказочная картина открывается отсюда и во время восхода и заката, а даже в дождь, когда вся комната будто участвует в этом погодном явлении наравне с задним двориком.
Такая пристройка – отличная возможность реализовать идею панорамного остекления в проекте вашего дома, который уже построен. В ней можно устроить кабинет, столовую, гостиную, детскую спальню, летнюю кухню или даже перенести сюда настоящую кухню. Кроме того, пристройка может стать традиционным зимним садом, фитнес-уголком или творческой мастерской.
Сюрпризы, подарки и очаровательные идеи декора от homify:
— Проект загородного дома в стиле минимализм;