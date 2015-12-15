Пристройка к коттеджу: новый кабинет

После продолжительной жизни в своем коттедже ты знаешь его недостатки наизусть. Здесь не хватает места для отдельного стеллажа, там – для дополнительного кресла, а на участке нет мощеной площадки для стильного патио. Хозяева этого коттеджа придумали дополнить его еще одной пристройкой, которая сразу бы решила несколько проблем первоначального проекта. И дело здесь вовсе не в том, что изначально дом был плохим, просто со временем либо выявляются потребности, либо в принципе появляются новые,что неизбежно в нашей жизни.

Пристройку спроектировали архитекторы из студии Nico Dekker Ontwerp & Bouwkunde в Нидерландах. Здесь, на улице, застроенной в основном двойными таунхаусами, очень узкие участки и есть возможность продлить дом только в глубину заднего дворика. Тем не менее, архитекторы взялись за задачу комплексно, и теперь пристройка – лучшая часть дома.