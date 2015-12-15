Реконструкция дома: из особняка в магазин и обратно

Старый дом, стоящий на одной из исторических улиц города, пережил успешную реконструкцию и вновь засиял! Посмотреть на этот прекрасный проект от архитектурной студии Nrtb Arquitectos вы сможете в нашей статье, но всегда помните – такие чудеса случаются везде, в том числе и в вашем городе.
Сегодня мы расскажем вам, из каких стадий состоит реконструкция дома, и на что следует обратить особенное внимание в этом интересном проекте реконструкции. Но начнем мы с истории этого дома.
Изначально особняк, построенный на одной из когда-то главных улиц этого района, принадлежал состоятельной семье. Тогда, более века назад, он выглядел особенно статно на фоне других, практически всегда более маленьких жилых построек. История первоначального семейства остается за кадром, но мы предположим, что их наследники продали дом во владение другому под коммерческую площадь, когда дом совсем обветшал, а они сами уехали жить в большой город.
Так, несколько десятилетий в этом доме располагался маленький магазинчик внизу, пользуясь расположением на оживленной улице, принося маленький, но стабильный доход. Между тем, второй этаж все больше ветшал и требовал срочного вмешательства, важно было успеть восстановить строение до его окончательного разрушения.
Пару лет назад для реконструкции дом купила португальская семья. Новые владельцы, влюбленные в местную традиционную архитектуру, очень хотели сделать свой дом особенным и оригинальным. Такая покупка к тому же была очень выгодной, а результат в итоге превзошел все ожидания. Покупателям также понравилось расположение, а дополнительные бонусы в виде бассейна для детей и панорамного остекления они заказали уже у профессионалов. Так, дом получил уже третью жизнь и вновь вернул себе частный статус. Happy End.
Первая часть реконструкции максимально далека от декора, здесь речь идет о демонтаже кровли, замене перегородок и некоторых стен, проведении всех коммуникаций (водопровода, канализации и электричества) в соответствии с дизайн-проектом. Эта часть работы чаще всего занимает примерно столько же, сколько отделка и декор вместе взятые и требует внушительных изменений.
Кроме того, старые здания не приспособлены под современный образ жизни и уровень комфорта. В этом, например, вы на найдете ванных комнат, лишь крохотную уборную, в которую десять лет назад был вмонтирован душ. Вам скорее всего придется провести сложную перепланировку, чтобы сделать дом более удобным.
Окна в таких домах обычно настолько маленькие, что абсолютно не подходят для приличной жизни, поэтому дополнительные конструкции с панорамным остеклением выручают хозяев дома. В некоторых случаях идет полный разбор стены и встраивание новых окон, иногда – встраивание можно сделать с частичным разбором. Но работы здесь все равно очень много.
Также очень важно выровнять все стены, полы и потолки, что может стать самой сложной работой в процессе реконструкции. В некоторых проектах мы видим, что некоторые части дома остаются прежними. Например, стены просто штукатурятся, даже если они не ровные, что придает дому особого шарма, который обыгран в дизайн-проекте.
После того как капитальный ремонт закончится, начинается отделка. Новые полы, потолки, штукатурка, двери и окна – важная часть всего процесса, которая в итоге определит уровень жизни в этом новом старом доме. Кроме того, на данном этапе мы видим, как различные дополнения – пристройки, террасы, может быть, даже бассейн – начинают реализовываться в формате архитектурного проекта.
После этого мы подходим к этапу дизайна интерьера, где важную роль играют такие вещи, как освещение и звукоизоляция, создание подиумов и встроенной мебели. На этом этапе вы сможете сделать дом по-настоящему «своим», тогда как ранее просто пытались сохранить то, что уже было.
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