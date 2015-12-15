Реконструкция дома: из особняка в магазин и обратно

Старый дом, стоящий на одной из исторических улиц города, пережил успешную реконструкцию и вновь засиял! Посмотреть на этот прекрасный проект от архитектурной студии Nrtb Arquitectos вы сможете в нашей статье, но всегда помните – такие чудеса случаются везде, в том числе и в вашем городе.

Сегодня мы расскажем вам, из каких стадий состоит реконструкция дома, и на что следует обратить особенное внимание в этом интересном проекте реконструкции. Но начнем мы с истории этого дома.