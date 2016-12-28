Как можно преобразить маленький сад?

Каждый обладатель сада хочет, чтоб его детище было красивым и приносило пользу. Для достижения этих целей существует несколько способов, например, правильная планировка участка и подбор растений. Так же стоит помнить о декоративных элементах и малых архитектурных формах. Они не только дополнят ваш ландшафтный дизайн, но и разнообразят и оживят пейзаж вашего сада.
Не каждый садовод имеет в своем наличие сад нужной ему величины, у большинства из нас это малые сады. Одним из основных решений таких садов являются мобильные контейнеры и вертикальные дизайны.
Еще больше идей по преображению вашего маленького сада читайте в этой статье.
Поэкспериментируйте с цветом фасада. Не обязательно выкрашивать в яркий цвет весь дом, можно преобразить только тот фасад, который выходит в сад. Дом с зелеными стенами, например, сочного травяного оттенка, станет частью сада летом и поднимет вам настроение зимой.
Можно сделать акцент и на заборе, преобразив его с помощью художественной покраски. Покрасьте забор в новый цвет, сделайте вставки или накладки из интересных материалов, украсьте его подвесными горшочками с яркими цветами.
Декор забора может включать зонирование. Выкрасите разные его части в разные цвета или даже в «полоску». Как вариант — сделайте вставки-пергоны.
По стилю мебель должна соответствовать саду: ультрасовременный стул будет неуместен рядом с сельским домиком. Размеры тоже важны: мебель может прекрасно смотреться в каталоге, но окажется слишком громоздкой для вашего дворика. Если места немного, поищите стулья, которые можно составить один в другой или задвинуть под стол.
Не все материалы подходят для садовой мебели: железные шурупы и обычная сталь будут ржаветь, а подушки из обычной, а не водоотталкивающей, ткани сгниют. Постоянная садовая мебель может быть изготовлена из литого чугуна, литого алюминия, древесины твердых пород, таких как лиственница, или синтетической смолы.
Еще одним отличным решением для маленького сада являются мобильные клумбы. Они компактны, что позволяет менять дизайн участка, просто переставляя их на протяжении даже одного сезона, создавая, таким образом, новые неожиданные эффекты.
Использование мобильных клумб весьма выгодно: в контейнер можно высадить те растения, для которых почва в саду просто не подходит, также не нужно искать свободный клочок земли, чтобы произвести посадку. Такими клумбами также можно задекорировать люк, любой другой не очень приятный взору элемент. В контейнерах можно высаживать самые разнообразные растения, которые удовлетворят любого цветочного гурмана.
В настоящее время выбор контейнеров довольно разнообразен, для их изготовления используют разные материалы: дерево или пластик, который устойчив к неблагоприятным атмосферным явлениям. Выбирать контейнер следует очень внимательно, заранее определившись с тем, что именно вы желаете видеть у себя на участке, и какие композиции будут наиболее выигрышно смотреться.
Способность зеркал создавать оптические иллюзии и визуально увеличивать пространство многие дизайнеры ландшафтного искусства используют для преображения небольшого сада или частного двора в поистине сказочный уголок. Ведь зеркала удивительным образом способны изменить садовый пейзаж, а вместе с ним и общее настроение.
Весьма кстати придутся зеркала и в том случае, если нужно осветить затененные уголки в саду. Следует лишь расположить зеркальные поверхности под небольшим углом так, чтобы в них отражался кусочек неба. А большое зеркало, расположенное напротив зеленых посадок увеличит их количество вдвое.
В наше время очень много моделей садовых светильников, соответствующих всем запросам и вкусам потребителя: от классических кованых торшеров до причудливых, совершенно фантастических светильников.
Вечер, пронизанный романтичным, сказочным настроением, подарят мерцающие вдоль террасы лампы. Их можно закрепить на стене дома, что придаст ему обаяние и внутренний шарм. А патио сразу станет самым уютным уголком в мире для вашей семьи и гостей.
Чтобы придать изюминку лужайкам вдоль аллеи, активно используются современные световые технологии. Абсолютно новой разработкой стали искусственные камни, сияющие в темноте. Благодаря способности накапливать свет они не зависят от электричества. И отличить их от обычных гладких речных камней практически невозможно до тех пор, пока не возьмешь в руки, так как они в 10 раз легче своего прототипа. Очень оригинальная возможность украсить ваш сад ночью и днем.
Ночью свет в вашем саду могут давать не только электрические лампы. Более мягкое и таинственное освещение создает пламя свечи. Можно использовать свечи и как «начинку» для фонариков. Почему бы и нет?
Стильный и оригинальный декор садового участка позволяет придать ему индивидуальность, обустроить на свой вкус и создать собственный оазис, улучшающий самочувствие и настроение.
Это могут быть красивые горшки и вазоны, арки и подпорки для растений, фонтаны и оборудование для прудов. Садовый декор также включает разнообразные украшения, ограждения для клумб и скворечники. Не забывайте, что все декоративные элементы должны быть способны выдержать любые капризы погоды.
Еще больше идей по декору сада:
- 13 красивых маленьких садов;
Особенно важен для участка скромных размеров вертикальный способ озеленения. Чтобы сделать стены из зелени, в ход пускаются арки, садовые решетки, заборы, перголы, фасады и ограждения беседок. Ширмы и шпалеры являются наиболее распространенными декоративными элементами при обустройстве мини садиков. Их используют как в качестве самостоятельных элементов, так и в сочетании с вазонами, клумбами и различными садовыми аксессуарами. Они применяются и для разграничения отдельных зон участка.
В качестве растений для вертикального озеленения подойдут разные сорта дикого винограда, декоративная фасоль, хмель, душистый горошек, клематисы.
Благоустройство участка — длительный, но увлекательный процесс. Создание собственного сада позволяет раскрыть в себе новые качества и умения, делает жизнь более содержательной и интересной.