Как можно преобразить маленький сад?

Каждый обладатель сада хочет, чтоб его детище было красивым и приносило пользу. Для достижения этих целей существует несколько способов, например, правильная планировка участка и подбор растений. Так же стоит помнить о декоративных элементах и малых архитектурных формах. Они не только дополнят ваш ландшафтный дизайн, но и разнообразят и оживят пейзаж вашего сада.

Не каждый садовод имеет в своем наличие сад нужной ему величины, у большинства из нас это малые сады. Одним из основных решений таких садов являются мобильные контейнеры и вертикальные дизайны.

Еще больше идей по преображению вашего маленького сада читайте в этой статье.