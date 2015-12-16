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Стильный коттедж в стиле винтаж

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Truckee Residence, Antonio Martins Interior Design Inc Antonio Martins Interior Design Inc Спальня в эклектичном стиле
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Американский винтаж, этнические акценты и шоколадная палитра – этот коттедж заслуживает попадания в ТОП-5 недели от homify!  Дизайнер Антонио Мартинс из студии AntonioMartins Interior Design Inc поделился с нами своим проектом, который создан на вдохновении современными трендами и модными аксессуарами.

Гостиная

Truckee Residence, Antonio Martins Interior Design Inc Antonio Martins Interior Design Inc Гостиные в эклектичном стиле
Antonio Martins Interior Design Inc

Truckee Residence

Antonio Martins Interior Design Inc
Antonio Martins Interior Design Inc
Antonio Martins Interior Design Inc

В стильной гостиной наше внимание привлекают подушки с этническим орнаментом, акварельные рисунки животных от местного художника и красивые потолочные балки из натурального дерева с тщательной полировкой.

Модульный диван шоколадного оттенка помогает реализовать идею гостиной мечты – с возможностью перестановки, различными комбинациями и вариантами.

Старое и новое

Truckee Residence, Antonio Martins Interior Design Inc Antonio Martins Interior Design Inc Гостиные в эклектичном стиле
Antonio Martins Interior Design Inc

Truckee Residence

Antonio Martins Interior Design Inc
Antonio Martins Interior Design Inc
Antonio Martins Interior Design Inc

Эклектичные аксессуары вносят в интерьер гостиной особенное настроение – современное и яркое. TV-зона контрастирует с дизайнерской поленницей, а отделка дымохода декоративными панелями выглядит похожей на натуральный камень.

Столовая

Truckee Residence, Antonio Martins Interior Design Inc Antonio Martins Interior Design Inc Гостиные в эклектичном стиле
Antonio Martins Interior Design Inc

Truckee Residence

Antonio Martins Interior Design Inc
Antonio Martins Interior Design Inc
Antonio Martins Interior Design Inc

Планировка открытого типа позволяет вовсю ощущать полноту жизни – в этом доме, кажется, совсем нет темных углов. Столовая, рассчитанная по-калифорнийски на 12 персон, реализована с помощью квадратной столовой группы и выглядит очень эффектно. 

При этом она имеет слегка драматичный, почти средневековый налет благодаря черным акцентам, комбинированной отделке стола из двух видов натурального камня и особенной люстре – на манер настоящих поздне-средневековых на основе круга.

Кухня

Truckee Residence, Antonio Martins Interior Design Inc Antonio Martins Interior Design Inc Столовая комната в эклектичном стиле
Antonio Martins Interior Design Inc

Truckee Residence

Antonio Martins Interior Design Inc
Antonio Martins Interior Design Inc
Antonio Martins Interior Design Inc

Рядом в нише мы найдем настоящую американскую кухню в стиле шейкер, но в нетрадиционной темно-коричневой окраске. Достаточно простые фасады здесь дополнены мраморной столешницей, барными стульями в виде пружины и оригинальным решением в двусветном остеклении.

Спальня в цвете кофе с молоком

Truckee Residence, Antonio Martins Interior Design Inc Antonio Martins Interior Design Inc Спальня в эклектичном стиле
Antonio Martins Interior Design Inc

Truckee Residence

Antonio Martins Interior Design Inc
Antonio Martins Interior Design Inc
Antonio Martins Interior Design Inc

Одна из спален имеет контрастные  стены и удивительно эффектное кожаное изголовье, задающее тон всему интерьеру.

​Главная спальня

Truckee Residence, Antonio Martins Interior Design Inc Antonio Martins Interior Design Inc Спальня в эклектичном стиле
Antonio Martins Interior Design Inc

Truckee Residence

Antonio Martins Interior Design Inc
Antonio Martins Interior Design Inc
Antonio Martins Interior Design Inc

Еще одна спальня выполнена в белых тонах и напоминает стиль скандинавский минимализм с его орнаментами, аксессуарами в стиле рустик и оригинальными подушками.

Нужна помощь с проектом дома?
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Американский винтаж

Truckee Residence, Antonio Martins Interior Design Inc Antonio Martins Interior Design Inc Спальня в эклектичном стиле
Antonio Martins Interior Design Inc

Truckee Residence

Antonio Martins Interior Design Inc
Antonio Martins Interior Design Inc
Antonio Martins Interior Design Inc

Третья спальня – в стиле американский винтаж, выглядит максимально драматично. Использование лишь темных оттенков в ее дизайне позволило создать здесь особенное настроение, очень колоритное и запоминающееся.

Спальня в стиле эко

Truckee Residence, Antonio Martins Interior Design Inc Antonio Martins Interior Design Inc Спальня в эклектичном стиле
Antonio Martins Interior Design Inc

Truckee Residence

Antonio Martins Interior Design Inc
Antonio Martins Interior Design Inc
Antonio Martins Interior Design Inc

И последняя спальня, с эко-уклоном, имеет акцентную стену из натурального дерева и выглядит очень оригинально. Здесь из-за высоких потолков, ската крыши, нестандартной комбинации остекления и необычной мебели мы видим, как спальня превращается в собственный приватный мир для владельца, не оставаясь просто местом для сна.

Аксессуары

Truckee Residence, Antonio Martins Interior Design Inc Antonio Martins Interior Design Inc Гостиные в эклектичном стиле
Antonio Martins Interior Design Inc

Truckee Residence

Antonio Martins Interior Design Inc
Antonio Martins Interior Design Inc
Antonio Martins Interior Design Inc

В проекте мы найдем множество аксессуаров в стиле американский винтаж – железных, с ржавчиной и особенным налетом старины и в стиле рустик – из дерева, кожи, меха и в деревенском стиле.

​ Ванная комната

Truckee Residence, Antonio Martins Interior Design Inc Antonio Martins Interior Design Inc Ванная комната в эклектичном стиле
Antonio Martins Interior Design Inc

Truckee Residence

Antonio Martins Interior Design Inc
Antonio Martins Interior Design Inc
Antonio Martins Interior Design Inc

В ванной комнате есть уникальная вещь – туалетный столик из массива натуральной древесины, который к тому же имеет сильный изгиб, а в одной из частей – разлом прямо посередине. Необычное решение в этом интерьере отлично подыгрывает настроению винтажного охотничьего домика, присутствующему здесь почти в каждой комнате.

Мебель в стиле винтаж

Truckee Residence, Antonio Martins Interior Design Inc Antonio Martins Interior Design Inc Гостиные в эклектичном стиле
Antonio Martins Interior Design Inc

Truckee Residence

Antonio Martins Interior Design Inc
Antonio Martins Interior Design Inc
Antonio Martins Interior Design Inc

Винтажная мебель, созданная на основе дерева и старого металла, выглядит очень по-американски. В этом проекте на фоне белых стен она позволяет создать сильный контраст традиций и выглядит очень эклектично.

Кабинет

Truckee Residence, Antonio Martins Interior Design Inc Antonio Martins Interior Design Inc Рабочий кабинет в эклектичном стиле
Antonio Martins Interior Design Inc

Truckee Residence

Antonio Martins Interior Design Inc
Antonio Martins Interior Design Inc
Antonio Martins Interior Design Inc

В кабинете мы видим, как стили эклектика и американский винтаж сливаются воедино – множество предметов декора, скульптур и аксессуаров, в том числе этнических, делают эту комнату уголком коллекционера-эстета.

​ Дизайнер интерьера Антонио Мартинс

Truckee Residence, Antonio Martins Interior Design Inc Antonio Martins Interior Design Inc
Antonio Martins Interior Design Inc

Truckee Residence

Antonio Martins Interior Design Inc
Antonio Martins Interior Design Inc
Antonio Martins Interior Design Inc

Посмотрев другие проекты Антонио Мартинса на его официальном сайте, вы убедитесь, что его стиль постоянен и очень характерен. Его дизайн-студия, расположенная в Сан-Франциско, завоевала себе популярность благодаря оригинальному и безумно эстетичному подходу к каждой мелочи в доме. Его проекты находятся в основном в районе залива (Bay Area), они выглядят практически идеальными и реализованы в самых разных стилях – от гламурного модерна до классики.

Получив образование в сфере управления в отельном бизнесе в Швейцарии, Антони Мартинс проработал 11 лет в шикарных отелях Азии, построив прекрасную карьеру. От управления к дизайну интерьера отелей он перешел благодаря истинной страсти к эстетике и спроектировал множество прекраснейших мест в Гонконге, Бангкоке, Аргентине и Чикаго.

Степень магистра изящных искусств в сфере архитектуры и дизайна интерьера он получил уже в Сан-Франциско. Художник в душе, Антонио привносит эклектический подход к дизайну интерьера интересным сочетанием антиквариата, современного искусства и трендовой мебели.

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