Стильный коттедж в стиле винтаж

Планировка открытого типа позволяет вовсю ощущать полноту жизни – в этом доме, кажется, совсем нет темных углов. Столовая, рассчитанная по-калифорнийски на 12 персон, реализована с помощью квадратной столовой группы и выглядит очень эффектно.

При этом она имеет слегка драматичный, почти средневековый налет благодаря черным акцентам, комбинированной отделке стола из двух видов натурального камня и особенной люстре – на манер настоящих поздне-средневековых на основе круга.