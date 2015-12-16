Стильный коттедж в стиле винтаж

Американский винтаж, этнические акценты и шоколадная палитра – этот коттедж заслуживает попадания в ТОП-5 недели от homify! Дизайнер Антонио Мартинс из студии AntonioMartins Interior Design Inc поделился с нами своим проектом, который создан на вдохновении современными трендами и модными аксессуарами.
В стильной гостиной наше внимание привлекают подушки с этническим орнаментом, акварельные рисунки животных от местного художника и красивые потолочные балки из натурального дерева с тщательной полировкой.
Модульный диван шоколадного оттенка помогает реализовать идею гостиной мечты – с возможностью перестановки, различными комбинациями и вариантами.
Эклектичные аксессуары вносят в интерьер гостиной особенное настроение – современное и яркое. TV-зона контрастирует с дизайнерской поленницей, а отделка дымохода декоративными панелями выглядит похожей на натуральный камень.
Планировка открытого типа позволяет вовсю ощущать полноту жизни – в этом доме, кажется, совсем нет темных углов. Столовая, рассчитанная по-калифорнийски на 12 персон, реализована с помощью квадратной столовой группы и выглядит очень эффектно.
При этом она имеет слегка драматичный, почти средневековый налет благодаря черным акцентам, комбинированной отделке стола из двух видов натурального камня и особенной люстре – на манер настоящих поздне-средневековых на основе круга.
Рядом в нише мы найдем настоящую американскую кухню в стиле шейкер, но в нетрадиционной темно-коричневой окраске. Достаточно простые фасады здесь дополнены мраморной столешницей, барными стульями в виде пружины и оригинальным решением в двусветном остеклении.
Одна из спален имеет контрастные стены и удивительно эффектное кожаное изголовье, задающее тон всему интерьеру.
Еще одна спальня выполнена в белых тонах и напоминает стиль скандинавский минимализм с его орнаментами, аксессуарами в стиле рустик и оригинальными подушками.
Третья спальня – в стиле американский винтаж, выглядит максимально драматично. Использование лишь темных оттенков в ее дизайне позволило создать здесь особенное настроение, очень колоритное и запоминающееся.
И последняя спальня, с эко-уклоном, имеет акцентную стену из натурального дерева и выглядит очень оригинально. Здесь из-за высоких потолков, ската крыши, нестандартной комбинации остекления и необычной мебели мы видим, как спальня превращается в собственный приватный мир для владельца, не оставаясь просто местом для сна.
В проекте мы найдем множество аксессуаров в стиле американский винтаж – железных, с ржавчиной и особенным налетом старины и в стиле рустик – из дерева, кожи, меха и в деревенском стиле.
В ванной комнате есть уникальная вещь – туалетный столик из массива натуральной древесины, который к тому же имеет сильный изгиб, а в одной из частей – разлом прямо посередине. Необычное решение в этом интерьере отлично подыгрывает настроению винтажного охотничьего домика, присутствующему здесь почти в каждой комнате.
Винтажная мебель, созданная на основе дерева и старого металла, выглядит очень по-американски. В этом проекте на фоне белых стен она позволяет создать сильный контраст традиций и выглядит очень эклектично.
В кабинете мы видим, как стили эклектика и американский винтаж сливаются воедино – множество предметов декора, скульптур и аксессуаров, в том числе этнических, делают эту комнату уголком коллекционера-эстета.
Посмотрев другие проекты Антонио Мартинса на его официальном сайте, вы убедитесь, что его стиль постоянен и очень характерен. Его дизайн-студия, расположенная в Сан-Франциско, завоевала себе популярность благодаря оригинальному и безумно эстетичному подходу к каждой мелочи в доме. Его проекты находятся в основном в районе залива (Bay Area), они выглядят практически идеальными и реализованы в самых разных стилях – от гламурного модерна до классики.
Получив образование в сфере управления в отельном бизнесе в Швейцарии, Антони Мартинс проработал 11 лет в шикарных отелях Азии, построив прекрасную карьеру. От управления к дизайну интерьера отелей он перешел благодаря истинной страсти к эстетике и спроектировал множество прекраснейших мест в Гонконге, Бангкоке, Аргентине и Чикаго.
Степень магистра изящных искусств в сфере архитектуры и дизайна интерьера он получил уже в Сан-Франциско. Художник в душе, Антонио привносит эклектический подход к дизайну интерьера интересным сочетанием антиквариата, современного искусства и трендовой мебели.
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