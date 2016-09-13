Преображение маленького внутреннего дворика

Все, кто живут в городах, мечтают иметь красивый дачный домик. А те, кому посчастливилось обитать в частном секторе, постоянно задумываются о том, как бы преобразить имеющееся вокруг него пространство, в частности – внутренний дворик.
Обстановка вокруг дома должна быть привлекательной и располагающей к отдыху. Даже на небольшой площади можно создать удивительно красивый и практичный проект.
Для успешной реализации задуманного нужно учесть множество факторов. Это и отделка фасада, и наличие удобной мебели для релаксации на природе, и оригинальные садовые устройства. Если подходить ко всему с положительным настроем и вдохновением, то можно без особых затрат преобразить ваш внутренний дворик до неузнаваемости.
Предлагаем оценить наши наработки в данном вопросе и воспользоваться простыми, но действенными, подсказками.
Даже самый маленький внутренний дворик должен быть оснащен комфортабельным местом для отдыха с друзьями. Подходящий вариант для этого – устроить зону для барбекю.
Небольшого каменного возвышения с местом для костра по центру будет вполне достаточно для создания кулинарных шедевром на свежем воздухе. Двор, который наполнен чарующими ароматами жареного мяса и овощей, автоматически привлекает внимание всех соседей. Поэтому приготовьтесь встречать гостей и запасайтесь вкусными закусками!
Первое, что бросается в глаза во внутреннем дворе – это фасад дома. Если у вас есть возможность и желание необычно его обыграть – непременно воспользуйтесь этим!
На фото вы видите, как довольно стандартный дизайн частного дома приобрел ультрасовременный и стильный вид только лишь благодаря ярким стенам. Выбирайте свои любимый цвет, а еще лучше – сразу несколько гармоничных оттенков, и приступайте к работе.
Для создания подобного фасада можно воспользоваться красками для внешних работ либо цветной штукатуркой.
Если вы считаете данный подход слишком смелым и радикальным, то окрасить в яркие тона можно забор. Этот вариант намного проще, дешевле и практичнее. Во-первых, ярким может быть забор только с одной стороны – внутренней. Во-вторых, со временем легко изменить надоевший оттенок, просто перекрасив ограждение. И, наконец, для реализации такой идеи вам понадобится совсем немного времени и средств.
Ваш маленький дворик будет выглядеть совсем пусто и неуютно без различной садовой мебели. Сегодня данная продукция имеет такой огромный ассортимент, что подобрать модели на свой вкус и кошелек сможет каждый.
Самыми популярными вариантами уличной мебели для сада являются пластиковые, деревянные и плетенные образцы. Все они имеют свои достоинства и слабые стороны, кроме того – мебель должна идеально вписываться в стилистику внутреннего дворика.
Оптимальным считается сочетание сразу нескольких разновидностей названной мебели. На фото можно оценить гармонию шезлонга из натурального дерева, плетенного столика со стульями, а также пластикового дивана, который выполнен в виде садовых качелей. Такое разнообразие мебели позволит каждому члену семьи и гостям найти удобное местечко и в полной мере насладиться долгожданным отдыхом на природе.
Для всех обладателей маленького внутреннего дворика и большой фантазии рекомендованы практичные емкости для высадки растений. Кроме того, что это выглядит стильно и нетривиально, вы сможете перемещать такие контейнеры по всему периметру дворика.
Данная технология посадки позволит вам разместить у дома даже тропические виды растений, ведь с наступлением холодной поры емкости можно переместить в помещение, где они успешно перезимуют.
Также названная методика выращивания живых растений дарит возможность озеленения для тех дворов, которые поспешно были залиты бетоном и не имеют достаточного количества открытого грунта.
Считаете, что большим зеркалам найдется место исключительно в доме? А вот и нет.
Разместив на свободной стене своей открытой террасы массивное зеркало, вы сможете не только украсить внутренний двор, но и зрительно увеличить его квадратуру. В солнечный день зеркальная поверхность будет отбивать каждый луч, наполняя игривыми бликами окружающее пространство.
Особенно понравится такая идея женской половине обитателей дома. Барышни смогут поправить макияж, прическу или просто полюбоваться своим отражением в зеркале, не заходя внутрь помещения.
Чтобы сделать зеркало заметным элементом внутреннего двора, выбирайте модели необычных форм или с образцы оригинальным обрамлением.
Поскольку даже маленький внутренний двор – идеальное место для проведения разнообразных вечеринок, позаботьтесь о том, чтобы искусственное освещение позволяло вам комфортно отдыхать на природе в вечернее время.
Для этих целей можно применять несколько источников освещения:
1. Стандартные осветительные приборы, которые используют электричество. Это не лучшее решение для открытого пространства, ведь довольно неудобно прокладывать проводку на незащищенной местности, к тому ее нужно беречь от попадания влаги.
2. Светильники на солнечных батареях. Это наиболее рациональный и эко-ориентированный подход в вопросе освещения территории у дома. Однако, эффективная работа подобных устройств зависит от продолжительности солнечного дня и интенсивности лучей. В случае облачной и дождевой погоды вам придется задействовать другие источники света.
3. Свечи. Являясь самым романтичным методом освещения, свечи требуют безветренной и сухой погоды. Да и запасы этих осветительных приспособлений придется пополнять прямо пропорционально длительности вечеринки. Хотя свечи и не смогут обеспечить высокую интенсивность освещения, но они наверняка сделают атмосферу внутреннего дворика таинственной и уютной.
Художественное решение маленького внутреннего дворика способно преобразить его до неузнаваемости. Среди множества подходов для создания уникального дизайна открытого пространства особой популярностью пользуются необычные статуи, скульптуры и подобные произведения искусства.
Кроме эстетической функции, такие экспонаты могут выполнять еще и весьма практичные задания. На фото вы видите, как очаровательная скульптура в виде дружелюбного слоника заодно служит удобным приспособлением для полива газонной травы.
Также во дворе будут уместными всевозможные деревянные конструкции, скворечники и статуи с глубоким сакральным смыслом.
Еще больше различных способов преображения открытого пространства у дома вы найдете в Книге идей
Как украсить задний дворик.
Если вы садовод-любитель, то вам известна польза и предназначение шпалер. Всем остальным мы готовы рассказать об этой хитрой конструкции.
Шпалера представляет собой специальное сооружение, как правило из решетчатого материала, предназначенное для поддержки и опоры вьющихся растений. Но при рациональном подходе к ее использованию вы сможете выгодно совместить функциональную и декоративную составляющую.
На фото наглядно продемонстрировано, как шпалера может одновременно служить каркасом для растений и стенами для беседки. Подобная конструкция наверняка станет стильным украшением вашего маленького внутреннего дворика, а также любимым местом отдыха в приятной компании. Густые ветви виноградной лозы, которые овивают стальные прутья шпалеры, подарят в жаркий день приятную прохладу в тени, а осенью щедро одарят хозяев вкуснейшими плодами.
Интересные варианты применения шпалер для декорирования внутреннего дворика вам могут подсказать квалифицированные ландшафтные архитекторы.
Простой и эффектный метод улучшения облика маленького внутреннего двора – создание привлекательных тропинок. Витиеватое полотно может быть выполнено из крупных камней натурального происхождения, что очень красиво смотрится на зеленом ковре из сочной травы.
Для более гармоничного вида каменных элементов можно дополнить декор участка другими экспонатами из аналогичного материала, например – миниатюрным фонтаном или емкостью для растений.