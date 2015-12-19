Ниша в стене – потрясающие примеры того, на что она способна

В условиях малогабаритных квартир каждый сантиметр пространства становится ценным, как никогда. Именно поэтому ниша в стене может стать эффективным инструментом для создания дополнительных плоскостей.

Современные ниши – это не просто углубления. Они приобретают различные формы и обрастают все новым и новым функционалом. В области ниши можно соорудить удобное спальное место, книжные полки, расположить технику и прочие полезности. Готовьтесь к смелым интерьерным экспериментам на скромной площади, ведь ниша в стене подарит вам такую возможность.

Сегодня в моду вошла подсветка углублений такого типа. Это смотрится завораживающе и позволяет сэкономить на электричестве, ведь порой приглушенного света в нише достаточно для создания мягкого вечернего освещения в комнате.

Мы расскажем вам о преимуществах ниши в стене, ее разновидностях и особенностях применения в различных комнатах.