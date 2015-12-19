Ниша в стене – потрясающие примеры того, на что она способна

В условиях малогабаритных квартир каждый сантиметр пространства становится ценным, как никогда. Именно поэтому ниша в стене может стать эффективным инструментом для создания дополнительных плоскостей.
Современные ниши – это не просто углубления. Они приобретают различные формы и обрастают все новым и новым функционалом. В области ниши можно соорудить удобное спальное место, книжные полки, расположить технику и прочие полезности. Готовьтесь к смелым интерьерным экспериментам на скромной площади, ведь ниша в стене подарит вам такую возможность.
Сегодня в моду вошла подсветка углублений такого типа. Это смотрится завораживающе и позволяет сэкономить на электричестве, ведь порой приглушенного света в нише достаточно для создания мягкого вечернего освещения в комнате.
Мы расскажем вам о преимуществах ниши в стене, ее разновидностях и особенностях применения в различных комнатах.
Нишей принято называть декоративное углубление в стене, которое может быть использовано по усмотрению хозяев. Сегодня встречаются ниши, которые только лишь украшают комнаты и делают их дизайн необычным, но зачастую подобные конструкции наполняют весьма практичными свойствами.
Встречаются ниши самых разных размеров и форм. Все зависит от параметров стены, в которой располагается данная конструкция, а также предназначения последней.
Чаще всего ниши в стене используют для хранения всевозможных предметов или демонстрации памятных сувениров. На фото представлен пример того, как гармонично в небольшой нише расположились книги.
Популярность ниш в стене обусловлена их неоспоримыми преимуществами по сравнению со стандартными секциями и стеллажами. Дело в том, что названная конструкция позволяет сэкономить драгоценные сантиметры, ведь она не занимает пространство комнаты. При этом, количество предметов, размещенных в нише, может быть достаточно внушительным.
Кроме хранения, стеновая ниша используется для декорирования помещения. С помощью таких углублений стены можно визуально отодвинуть, а пространство – расширить. Благодаря грамотной подсветки ниш, интерьер любой комнаты наполняется неповторимым характером и изысканным шармом.
В нише удобно размещать всевозможную технику. Кроме практичной составляющей, такой подход расставит акценты на современных устройствах и выделит их.
Гостиная – это место для встреч с друзьями и родственниками. Исходя из этих соображений, названную комнату всегда хочется оформлять необычно и стильно. Декоративные ниши в стене помогут вам достигнуть задуманного.
Соорудив три параллельных углубления на одной из стен, используйте их для демонстрации значимых для вас предметов. Оригинальные статуэтки и вазы отлично сочетаются с остальными арт-объектами в комнате. Мягкая подсветка ниши позволит рассмотреть каждую деталь выставленных там произведений искусства, а также наполнит гостиную приглушенным светом в вечернее время.
В современных квартирах наиболее часто встречается ниша, выполненная из гипсокартона. Это объясняется широким распространением данного стройматериала и легкостью работы с ним. Кроме того, покрытие стен гипсокартоном дает возможность сэкономить средства и время на шпатлевку и выравнивание поверхностей, добившись идеально ровных и презентабельных характеристик без особых хлопот.
Для начала вам понадобиться начертить детальный план будущей ниши, измерив свободное пространство вдоль стены. Далее из специальных металлических профилей создается каркас ниши, в который поочередно монтируются листы гипсокартона нужного размера. По окончании основных работ затираются швы и ниша покрывается выбранной отделкой – краской или штукатуркой.
Вариантов стеновых ниш существует огромное количество. И первое требование, которое предъявляется к их внешнему виду – сочетание конструкции с дизайном комнаты, в которой она расположена.
Ниша может представлять из себя единичное углубление небольшого размера, а может занимать всю стену в помещении. Количество секций, их габариты и специфика – это также индивидуальные параметры каждой конкретной ниши.
Варианты конструкции, пример которой изображен на фото, придутся по вкусу каждой хозяйке, ведь подобные ниши позволяют компактно размещать для всеобщего обозрения различные предметы – дорогую посуду, памятные подарки, фотографии и сувениры из далеких стран. Закругленная форма углубления гармонично сочетается с дизайном гостиной в средиземноморском стиле.
Монтируя нишу в стене, следует понимать, что ее пространство будет более затемненным, нежели открытые участки в комнате. Поэтому подсветка стеновых ниш – важное условие для их удобного использования. Для этого можно применять современные галогенные лампы или миниатюрные светодиоды.
Ниша в спальне – довольно популярное сооружение. Особенно красиво она смотрится, если расположить в ней изголовье кровати, как показано на фото.
Данный прием не только сэкономит место в комнате, но и позволит интересно обыграть спальную зону. К примеру, в такой нише можно разместить зеркало, осветительные приборы, прикроватные тумбы.
Чтобы зрительно выделить эту область, дизайнеры рекомендуют использовать в комнате различные типы обоев. Для основной зоны подойдут однотонные полотна, а для стены, в которой расположена ниша – образцы с рисунком.
Для современной детской комнаты встроенная ниша – это просто необходимость. Заботливые родители знают, какое количество игрушек требуется детям с самого рождения, и с каждым годом оно только растет. Чтобы не складировать предметы в комодах и не загромождать ними всю комнату, используйте нишу в стене.
Не затронув ни сантиметра пространства, вы сможете удобно расставить игрушки, книги и другие вещи на полочках, вмонтированных в нишу. Поставьте рядом детскую кроватку – и ребенок будет любоваться своими любимыми предметами, когда захочет.
С возрастом запросы детей только растут, прямо пропорционально размерам необходимого для них личного пространства. Если вы проживаете в малогабаритной квартире и не можете похвастаться огромными комнатами, ниша в стене вам поможет.
На фото показан пример компактного расположения подростковой кровати. Как видно, большая часть мебели находится в нише, и только краешек выступает в пространство комнаты. Это позволяет найти место в комнате для рабочего стола и многофункциональной стенки на противоположной стороне.
Также в нише удобно размещать откидные кровати-трансформеры. Их конструкция позволяет полностью убирать мебель после сна и хранить в нише вертикально.
Ломаете голову над тем, как бы использовать коридор и что там можно разместить? Как на счет кухонного гарнитура? Если вы думаете, что это не возможно – мы продемонстрируем обратное.
Соорудив вместительную нишу, обустроить в ней необходимые шкафчики, полочки и технику совсем несложно. Главное – убедитесь в возможности подключения коммуникаций, а все остальные моменты решат практичные углубления в стене. Такая необычная кухня-ниша поразит ваших гостей и будет радовать членов семьи не одно десятилетие.
Обо всех нюансах и тонкостях подобной конструкции читайте в Книге идей
Кухня-ниша в коридоре.
Использование ниши в ванной комнате – удобное и красивое решение. На таких декоративных углублениях можно разместить все необходимые принадлежности для принятия водных процедур, многочисленные косметические средства и предметы личной гигиены.
Благодаря нише, умывальник и ванная будут выглядеть аккуратно и стильно, поскольку на их поверхностях не возникнут нагромождения бутылочек и баночек – все они спрячутся в стене. В нижней части ниши расположены закрытые секции, где удобно хранить полотенца.
На фото можно увидеть, что даже крохотная ванная комната приобрела довольно интересный вид благодаря нише в стене. Подобные конструкции смотрятся легко и непринужденно.