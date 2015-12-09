Какой ковер выбрать?

Ковер – это стильный элемент интерьера, который способен существенно преобразить пространство любой комнаты. Среди множества разновидностей покрытий такого типа важно выбрать именно то, которое гармонично впишется в стилистику помещения.

Напольные ковры были популярны еще много лет назад, актуальны они и в наши дни. Секрет востребованности названных изделий кроется в их универсальности и отменных декоративных свойствах. Пол, на котором лежит презентабельный ковер, сразу же становится теплым и уютным. На нем любят играть дети, за здоровье которых можно не волноваться, ведь мягкое покрытие гарантирует комфортные ощущения и защиту от холодного пола.

Раньше было модно украшать коврами не только пол, но и стены. Таким образом хозяева демонстрировали свое благополучие и достаток. Сегодня же данный подход утратил свою актуальность, поэтому чрезмерное убранство помещения посредством ковровых покрытий не приветствуется дизайнерами.

Предлагаем разобраться во всем разнообразии ковров, рассмотрев их основные виды, отличия и преимущества. Мы уверены, что, прочитав статью, вам непременно захочется обзавестись стильным ковриком.