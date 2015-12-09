Какой ковер выбрать?

Ковер – это стильный элемент интерьера, который способен существенно преобразить пространство любой комнаты. Среди множества разновидностей покрытий такого типа важно выбрать именно то, которое гармонично впишется в стилистику помещения.
Напольные ковры были популярны еще много лет назад, актуальны они и в наши дни. Секрет востребованности названных изделий кроется в их универсальности и отменных декоративных свойствах. Пол, на котором лежит презентабельный ковер, сразу же становится теплым и уютным. На нем любят играть дети, за здоровье которых можно не волноваться, ведь мягкое покрытие гарантирует комфортные ощущения и защиту от холодного пола.
Раньше было модно украшать коврами не только пол, но и стены. Таким образом хозяева демонстрировали свое благополучие и достаток. Сегодня же данный подход утратил свою актуальность, поэтому чрезмерное убранство помещения посредством ковровых покрытий не приветствуется дизайнерами.
Предлагаем разобраться во всем разнообразии ковров, рассмотрев их основные виды, отличия и преимущества. Мы уверены, что, прочитав статью, вам непременно захочется обзавестись стильным ковриком.
Подбирая ковровое покрытие в конкретную комнату, нужно учитывать ее функциональные и стилистические особенности.
Прежде всего, рекомендуем продумать варианты сочетания ковра с основными элементами декора помещения – отделкой, мебелью, освещением. Гармоничное единство всех названных объектов является залогом безупречного стиля в комнате.
Также следует определить функциональные особенности каждого помещения в квартире и, исходя из этого, подбирать ковры. Например, для кухни и ванной комнаты подойдут образцы из влагоустойчивых материалов, которые хорошо поддаются чистке и не боятся загрязнений. Что касается гостиной, то здесь будут уместны яркие модели с интересными узорами. Пол в спальне украсьте теплым ковром с натуральным ворсом, чтобы комфортно передвигаться по комнате даже босиком. Для детской зоны годятся гипоаллергенные изделия, которые не вызывают раздражения и не накапливают пыль.
Что касается оптимального размера ковровых изделий, то существуют определенные правила в этом вопросе.
Для гостиной с внушительным метражом и большим количеством мебели подойдет ковер, который покроет максимально возможную площадь. Это позволит гармонизировать пространство и сделает комнату очень уютной. Больше идей для обустройства названного помещения вы найдете в статье
Как подобрать ковер в гостиную.
Для комнаты поменьше рекомендуем выбирать соответствующий образец. Лучше, если он будет покрывать открытые участки пола и немного заходить под мебель, хотя бы до уровня передних ножек. Это позволит держать ноги в тепле даже в холодное время года, а также создаст иллюзию значительных размеров коврового покрытия.
Для современных интерьеров, выполненных в минималистичном стиле, идеальным вариантом станет миниатюрный ковер, который можно расположить в самом центре комнаты или возле дивана. Таким образом, вы не нарушите принципы названной стилистики, но при этом сделаете напольное покрытие более комфортабельным.
Ковер может быть идеальным способом, чтобы добавить в интерьер комнаты новых красок. Для этого достаточно подобрать образец с оригинальным орнаментом и выразительным цветовым решением.
Если же вы, наоборот, хотите уравновесить слишком пестрый стиль помещения, то с данной задачей прекрасно справится однотонное ковровое покрытие пастельной гаммы. Вам решать, станет ли ковер основным акцентом в комнате или объединит своим универсальным видом все предметы интерьера воедино. В любом случае – полагайтесь на собственный вкус и интуицию.
Если говорить о беспроигрышных вариантах, то это изделия теплых оттенков с густым ворсом, а также ковры с традиционным рисунком в виде геометрических орнаментов или цветов.
Обратите внимание, как изделие с рисунком в этническом стиле гармонирует с лаконичным интерьером современной гостиной. Яркий оттенок ковровых нитей подчеркивает светлые тона отделки и мебели.
Особенности ворса продиктованы характеристиками нитей, использованных при создании покрытия, а также методом их переплетения между собой.
Наибольшей популярностью пользуются ковры с высоким и густым ворсом. Это вполне объяснимо, ведь подобные модели самые мягкие и приятные на ощупь. Они имеют очень уютный и презентабельный вид, поэтому часто выступают в роли декоративного элемента. Единственное неудобство – это затрудненная очистка таких ковров, поскольку мелкие частички загрязнений и пыль накапливаются в ворсе. Исходя из данной специфики, модели с длинным ворсом нужно регулярно пылесосить и хорошенько вытряхивать.
Что касается ковров с коротким ворсом, то они больше практичные, нежели декоративные. Такие модели можно встретить на кухне, в коридоре и в ванной комнате. В названных помещениях преобладает функциональный подход, а эстетика и красота – это важные, но, в данном случае, второстепенные понятия.
Помимо расцветки и размеров коврового покрытия, выделяют несколько стилей последнего.
Тканые ковры являются наиболее популярными вот уже на протяжении многих лет. Они производятся на специальных станках посредством переплетения поперечных и продольных нитей. Часто такие изделия украшены эффектными разноцветными рисунками, поэтому их располагают в центре комнаты.
Тафтинговые ковры – довольно востребованное сегодня новшество, которое отличается приятной текстурой и презентабельным видом. Технология производства таких изделий состоит в намеренном создании разноуровневых петель с последующим их закреплением, благодаря чему ковер приобретает необычный рисунок.
Плетеные ковры состоят из различных переплетений нитей и специфических узелков.
Выбор стилистики данного покрытия должен соответствовать общему дизайну комнаты, в который вы планируете размещать тот или иной ковер.
Важное значение при выборе ковра имеет материал, из которого он произведен.
Всю совокупность современных изделий принято делить на 3 группы:
- натуральные ковры: имеют самые приятные тактильные характеристики, способны удерживать тепло, но отличаются более высокой ценой. К ним относятся шерстяные модели, хлопковые, бамбуковые и кожаные;
- синтетические ковры: предлагают наиболее разнообразные фактуры, цвета и узоры, а также являются самыми доступными и долговечными образцами в упомянутой группе покрытий. Это изделия из полиэстера, нейлона, полипропелена;
- ковры со смешанным составом: сочетают в себе все достоинства предыдущих видов, а также приемлемую стоимость.
Подбирая ковер в свою квартиру помните, что натуральные изделия могут вызывать аллергию, выгорать и требовать специального ухода, но отличаются безупречным видом. Искусственные же – более долговечны и практичны.
Если вам по нраву оригинальные дизайнерские решения, обратите внимание на представленное фото. Ковровое покрытие, изображенное на нем, состоит из нескольких отдельных элементов схожего дизайна. Идентичная форма круга смягчает линии в интерьере и делает его более гармоничным. Такие ковровые островки вполне мобильны и вы сможете легко их перемещать по всему периметру комнаты.
Также встречаются нестандартные модели с объемными элементами, необычным сочетание цветов. Для производства некоторых изделий используют самые неожиданные материалы – корковые пробки от бутылок, мелкую шлифованную гальку, деревянные пластины и другие удивительные предметы.
Особенно творческие натуры могут изготовить оригинальные ковры самостоятельно. Для этого сгодятся всевозможные нити различного цвета и текстуры, пряжа и просто отдельные лоскуты. Соединяя исходные материалы тем методом, который вам под силу (вязание спицами, крючком, макраме, узелковая техника или плетение), получается довольно интересный результат.
На фото представлен ковер, состоящий из множества однотипных вязанных элементов. Благодаря ажурным узорам и приятному оттенку, он станет настоящим украшением любой комнаты.