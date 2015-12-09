6 интерьерных приемов для небольшого дома

Всем нам хочется обустроить свой дом с максимальным комфортом даже в случае ограниченных размеров помещений, совместив в одной комнате несколько функций, придав одному и тому же предмету мебели разные задачи. Дизайнеры предлагают для таких помещений решения, помогающие оптимально использовать каждый сантиметр пространства – и в ширину, и в высоту комнаты. Хотите сэкономить свободное место – откажитесь от стандартных взглядов на привычные вещи, и вам откроются новые резервы площади даже в очень маленькой комнате.
Двадцатый век в целом можно назвать эпохой функционализма в интерьере, насыщенной примерами предметов, сочетающих в себе комплексное решение самых разнообразных задач. Чтобы правильно подобрать функциональную мебель для интерьера нужно в первую очередь понимать, что из себя представляет суть этого стиля, его глубокую основу. Ведь функциональность - это не просто главенство практичности, превалирование сути над формой. Дизайнеры Школы Баухауза призывают найти красоту в рациональной организации пространства, убирая всю театральность, изящную декоративность. Простота и практичность быта в таких интерьерах стремится освободить больше пространства и времени для свободной самореализации человека, раскрытия его собственной индивидуальности без необходимости вписываться в рамки какой-либо заданной стилистики.
В предметах мебели этот стиль воплотился и во всем известных примерах дивана-кровати, раскладных обеденных и выдвижных письменных столов, встроенной бытовой техники и в более сложных комплексах вроде раскладной кровати-шкафа, многоярусных конструкций объединяющих рабочее и спальное место в комнате.
Существенным способом экономии пространства в комнате могут стать и простые двери, вернее их раздвижные варианты. Такой способ открывания дверей освобождает от необходимости продумывать сторону открывания дверей – в комнату, лишая ее почти метра полезной площади, или в коридор – превращая его в сложный лабиринт.
По своей конструкции раздвижные двери могут состоять только из направляющих для перемещения вдоль стены или в случае более сложных вариантов – задвигаться в специальный пенал внутри стены.
Комбинирование этажей в пространстве – интересное решение для открытых пространств, позволяющее размещать зоны не в ширину, а в высоту. Над нижним ярусом надстраивается дополнительный этаж, лишь частично разделяющий весь объем на две части. При этом значительно увеличивается полезная площадь – верхний ярус обычно используется для более уединенных комнат. А нижний ярус, сохраняя весь объем, свободу и простор, представляет собой широкую студию.
Такой прием работы с пространством часто используется в интерьерах индустриальной стилистики, открытых лофтах, оборудованных на месте старых цеховых помещений с высокими потолками и резервом свободного места для возведения дополнительного яруса. Но вполне можно предусмотреть такую возможность и при постройке своего дома, заранее заложив в проект нужную высоту потолков и планировку помещений.
Отвыкайте от монументальности межкомнатных перегородок – гораздо большую мобильность и возможности по использования пространства дают конструкции сдвижных стен. Такие легкие и стильные конструкции наиболее полезны для установки между комнатами, требующими отделения лишь на ограниченное время: кухня и гостиная или столовая, кабинет и гостиная, спальня и гостиная.
Единственным ограничением для установки таких конструкций является необходимость обеспечить надежное крепление к потолку. Впрочем и для натяжных потолков такие перегородки тоже подходят, необходимо сначала закрепить потолочную направляющую для перегородки, а после монтировать натяжной потолок отдельно в каждой из частей помещения. В остальном сложностей не возникает: полная свобода выбора вариантов дизайна полотен, легкий и быстрый монтаж, простота эксплуатации.
Чтобы раз и навсегда решить вопрос размещения и хранения всех вещей – от одеял до носков, лучше пожертвовать 60 сантиметров площади вдоль одной из стен комнаты и возвести основательную конструкцию встроенного шкафа-купе. Только представьте – такой массивный элемент мебели и неотличим от стены. Чтобы равномерно распределить такой же объем полочек и ящиков по дому, придется расставлять множество разнообразных комодов, стеллажей и шкафчиков. Еще одним плюсом встроенных широких шкафов является возможность разместить вместо обычных распашных дверей раздвижные конструкции, что опять таки экономит место в комнате. За широкоформатных полотном дверей в шкафу скрывается масса полезных систем, организующих максимально рациональное и упорядоченное хранение разнообразных вещей.
Белый цвет, светлые оттенки отделки, неявная вертикальная помещения, задаваемая лаконичными шторами, формой стеновых панелей и несколько ярких акцентов – все это работает на увеличение пространства.
Как использовать светлые тона – решение индивидуальное. Можно вполне решиться и на звенящий минимализм белого цвета, этот прием уже давно реабилитирован из списка скучных интерьеров. Тем более, что добавляя в белую комнату даже пару цветных аксессуаров, вы получаете контрастную и яркую атмосферу и по-прежнему просторное и невесомое пространство.
Если чистый белый цвет не вписывается в ваш интерьер, вся гамма пастельных, песочных и светло-серых оттенков выполняет те же функции визуального увеличения пространства. Единственным советом со стороны дизайнеров для таких светлых интерьеров является обозначение нескольких четких линий в декоре для создания цельной геометрии комнаты.