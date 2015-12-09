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6 интерьерных приемов для небольшого дома

Перла Вереника Перла Вереника
Уютный бетон для студента, Tatiana Shishkina Tatiana Shishkina Гостиная в стиле лофт
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Всем нам хочется обустроить свой дом с максимальным комфортом даже в случае ограниченных размеров помещений, совместив в одной комнате несколько функций, придав одному и тому же предмету мебели разные задачи. Дизайнеры предлагают для таких помещений решения, помогающие оптимально использовать каждый сантиметр пространства – и в ширину, и в высоту комнаты. Хотите сэкономить свободное место – откажитесь от стандартных взглядов на привычные вещи, и вам откроются новые резервы площади даже в очень маленькой комнате.

1. Функциональная мебель

Laurel, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN Детская комната в стиле модерн
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

Двадцатый век в целом  можно назвать эпохой функционализма в интерьере, насыщенной примерами предметов, сочетающих в себе комплексное решение самых разнообразных задач. Чтобы правильно подобрать функциональную мебель для интерьера нужно в первую очередь понимать, что из себя представляет суть этого стиля, его глубокую основу. Ведь функциональность  - это не просто главенство практичности, превалирование сути над формой. Дизайнеры Школы Баухауза призывают найти красоту в рациональной организации пространства, убирая всю театральность, изящную декоративность. Простота и практичность  быта в таких интерьерах  стремится освободить больше пространства и времени для свободной самореализации человека, раскрытия его собственной индивидуальности без необходимости вписываться в рамки какой-либо заданной стилистики. 

В предметах мебели этот стиль воплотился и во всем известных примерах дивана-кровати, раскладных обеденных и выдвижных письменных столов, встроенной бытовой техники и в более сложных комплексах вроде раскладной кровати-шкафа, многоярусных конструкций объединяющих рабочее и спальное место в комнате.

2. Раздвижные двери

Столовая Ольга Макарова (Экодизайн) Окна и двери в эклектичном стиле
Ольга Макарова (Экодизайн)

Столовая

Ольга Макарова (Экодизайн)
Ольга Макарова (Экодизайн)
Ольга Макарова (Экодизайн)

Существенным способом экономии пространства в комнате могут стать и простые двери, вернее их раздвижные варианты. Такой способ открывания дверей освобождает от необходимости продумывать сторону открывания дверей – в комнату, лишая ее почти метра полезной площади, или в коридор – превращая его в сложный лабиринт.

По своей конструкции раздвижные двери могут состоять только из направляющих для перемещения вдоль стены или в случае более сложных вариантов – задвигаться в специальный пенал внутри стены. 

3. Пропустим этаж

Industrial Loft, DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA. DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA. Кухня в стиле лофт
DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA.

DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA.
DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA.
DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA.

Комбинирование этажей в пространстве – интересное решение для открытых пространств, позволяющее размещать зоны не в ширину, а в высоту. Над нижним ярусом надстраивается дополнительный этаж, лишь частично разделяющий весь объем на две части. При этом значительно увеличивается полезная площадь – верхний ярус обычно используется для более уединенных комнат. А нижний ярус, сохраняя весь объем, свободу и простор, представляет собой широкую студию. 

Такой прием работы с пространством часто используется в интерьерах индустриальной стилистики, открытых лофтах, оборудованных на месте старых цеховых помещений с высокими потолками и резервом свободного места для возведения дополнительного яруса. Но вполне можно предусмотреть такую возможность и при постройке своего дома, заранее заложив в проект нужную высоту потолков и планировку помещений.

4. Раздвижные стены

студия 2 Tatiana Shishkina Гостиная в стиле лофт
Tatiana Shishkina

студия 2

Tatiana Shishkina
Tatiana Shishkina
Tatiana Shishkina

Отвыкайте от монументальности межкомнатных перегородок – гораздо большую мобильность и возможности по использования пространства дают конструкции сдвижных стен. Такие легкие и стильные конструкции наиболее полезны для установки между комнатами, требующими отделения лишь на ограниченное время: кухня и гостиная или столовая, кабинет и гостиная, спальня и гостиная. 

Единственным ограничением для установки таких конструкций является необходимость обеспечить надежное крепление к потолку. Впрочем и для натяжных потолков такие перегородки тоже подходят, необходимо сначала закрепить потолочную направляющую для перегородки, а после монтировать натяжной потолок отдельно в каждой из частей помещения. В остальном сложностей не возникает:  полная свобода выбора вариантов дизайна полотен, легкий и быстрый монтаж, простота эксплуатации. 

5. Встроенный шкаф-купе

homify Спальная комната Шкафы для одежды и комоды
homify

homify
homify
homify

Чтобы раз и навсегда решить вопрос размещения и хранения всех вещей – от одеял до носков, лучше пожертвовать 60 сантиметров площади вдоль одной из стен комнаты и возвести основательную конструкцию встроенного шкафа-купе. Только представьте – такой массивный элемент мебели и неотличим от стены. Чтобы равномерно распределить такой же объем полочек и ящиков по дому, придется расставлять множество разнообразных комодов, стеллажей и шкафчиков. Еще одним плюсом встроенных широких шкафов является возможность разместить вместо обычных распашных дверей раздвижные конструкции, что опять таки экономит место в комнате. За широкоформатных  полотном дверей в шкафу скрывается масса полезных систем, организующих максимально рациональное и упорядоченное хранение разнообразных вещей. 

6. Оптическое увеличение цветом

Белый лофт, QUADRUM STUDIO QUADRUM STUDIO Гостиная в стиле лофт
QUADRUM STUDIO

Белый лофт

QUADRUM STUDIO
QUADRUM STUDIO
QUADRUM STUDIO

Белый цвет, светлые оттенки отделки, неявная вертикальная помещения, задаваемая лаконичными шторами, формой стеновых панелей и несколько ярких акцентов – все это работает на увеличение пространства. 

Как использовать светлые тона – решение индивидуальное. Можно вполне решиться и на звенящий минимализм белого цвета, этот прием уже давно реабилитирован из списка скучных интерьеров. Тем более, что добавляя в белую комнату даже пару цветных аксессуаров, вы получаете контрастную и яркую атмосферу и по-прежнему просторное и невесомое пространство.

Если чистый белый цвет не вписывается в ваш интерьер, вся гамма пастельных, песочных и светло-серых оттенков выполняет те же функции визуального увеличения пространства. Единственным советом со стороны дизайнеров для таких светлых интерьеров является обозначение нескольких четких линий в декоре для создания цельной геометрии комнаты.

Декоративное оформление фасадов
Какие варианты интерьеров для небольших  помещений вам будут полезны?

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