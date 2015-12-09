6 интерьерных приемов для небольшого дома

Двадцатый век в целом можно назвать эпохой функционализма в интерьере, насыщенной примерами предметов, сочетающих в себе комплексное решение самых разнообразных задач. Чтобы правильно подобрать функциональную мебель для интерьера нужно в первую очередь понимать, что из себя представляет суть этого стиля, его глубокую основу. Ведь функциональность - это не просто главенство практичности, превалирование сути над формой. Дизайнеры Школы Баухауза призывают найти красоту в рациональной организации пространства, убирая всю театральность, изящную декоративность. Простота и практичность быта в таких интерьерах стремится освободить больше пространства и времени для свободной самореализации человека, раскрытия его собственной индивидуальности без необходимости вписываться в рамки какой-либо заданной стилистики.

В предметах мебели этот стиль воплотился и во всем известных примерах дивана-кровати, раскладных обеденных и выдвижных письменных столов, встроенной бытовой техники и в более сложных комплексах вроде раскладной кровати-шкафа, многоярусных конструкций объединяющих рабочее и спальное место в комнате.