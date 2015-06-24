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Русский дизайн: стильная мебель

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Столы, NICE CATCH NICE CATCH Столовая комнатаСтолы
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В современном русском дизайне есть особое очарование. Мы все знаем, как выглядит эталонная итальянская мебель с ее изогнутыми линиями, плавными переходами; французская — с неизменным налетом кокетства и романтики; английская — строгая и основательная. А вот эталон для новой русской мебели дизайнеры создают прямо перед нашими глазами, и мы с вами можем определить вектор его развития, выбирая для своего дома определенные предметы. 

Только представьте, как через пару десятилетий в каждом журнале будет говориться о благородном русском стиле в мебельном производстве, который начал формироваться именно сейчас. Какие характеристики для вас важны, а за какие вы не хотите переплачивать?

Сегодня мы посмотрим на русский дизайн на примере работ замечательного дизайнера Алены Дзуцевой, которые мы нашли в интернет-магазине NICE CATCH.

Добротное исполнение

Стол обеденный. Материал: шпон,латунь,массив,мдф. NICE CATCH Столовая комнатаСтолы
NICE CATCH

Стол обеденный. Материал: шпон,латунь,массив,мдф.

NICE CATCH
NICE CATCH
NICE CATCH

Стол, который одинаково хорошо подойдет как в благородную столовую, так и в зал переговоров. Такой предмет легко станет центром дизайнерской композиции, фокусной точкой во всем помещении. Строгие линии массивного дерева, украшенного позолоченными вставками, смотрятся очень эффектно и задают тон.

Гламурная современность

Стол журнальный NICE CATCH ГостинаяДиваны и журнальные столики
NICE CATCH

Стол журнальный

NICE CATCH
NICE CATCH
NICE CATCH

Кофейный столик в гламурном стиле, выполненный из стекла и латуни. Плавные линии прекрасно сочетаются со всеми модными стилями дизайна интерьера — с классикой, эклектикой, модерном, скандинавским минимализмом и даже лофтом.

Обратите внимание на позолоченные ножки столика, а также на его форму. Максимально комфортно он может быть использован для углового дивана.

Утонченность и вдохновение

Портал камина, латунь. NICE CATCH ГостинаяКамины и аксессуары
NICE CATCH

Портал камина, латунь.

NICE CATCH
NICE CATCH
NICE CATCH

Портал камина выполнен из люксового материала — латуни, что привносит в интерьер нотки праздника и утонченную индивидуальность. Такой камин прекрасно подойдет в интерьер в стиле эклектика или современного шале, в коттеджи в стиле модерн или гламурного шика. Благодаря изысканному орнаменту он органично совмещает в себе оба качества — современность и классику, поэтому вы можете поэкспериментировать с его использованием практически в любом стиле.

Эталон стиля

Декоративные ручки. Материалы: Латунь , малахит NICE CATCH Прихожая, коридор и лестницыАксессуары и декор
NICE CATCH

Декоративные ручки. Материалы: Латунь , малахит

NICE CATCH
NICE CATCH
NICE CATCH

Еще одна уникальная работа Алены Дзуцевой, выполненная в единственном экземпляре.

Эти эффектные декоративные ручки можно уверенно назвать эталоном стиля. Латунь и малахит создают ощущение старинной драгоценности, а удивительная гармония линий и цвета очаровывает с первого взгляда!

О продуктах других российских дизайнеров вы можете прочитать в другой нашей статье.

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