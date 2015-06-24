Русский дизайн: стильная мебель

В современном русском дизайне есть особое очарование. Мы все знаем, как выглядит эталонная итальянская мебель с ее изогнутыми линиями, плавными переходами; французская — с неизменным налетом кокетства и романтики; английская — строгая и основательная. А вот эталон для новой русской мебели дизайнеры создают прямо перед нашими глазами, и мы с вами можем определить вектор его развития, выбирая для своего дома определенные предметы.
Только представьте, как через пару десятилетий в каждом журнале будет говориться о благородном русском стиле в мебельном производстве, который начал формироваться именно сейчас. Какие характеристики для вас важны, а за какие вы не хотите переплачивать?
Сегодня мы посмотрим на русский дизайн на примере работ замечательного дизайнера Алены Дзуцевой, которые мы нашли в интернет-магазине NICE CATCH.
Стол, который одинаково хорошо подойдет как в благородную столовую, так и в зал переговоров. Такой предмет легко станет центром дизайнерской композиции, фокусной точкой во всем помещении. Строгие линии массивного дерева, украшенного позолоченными вставками, смотрятся очень эффектно и задают тон.
Кофейный столик в гламурном стиле, выполненный из стекла и латуни. Плавные линии прекрасно сочетаются со всеми модными стилями дизайна интерьера — с классикой, эклектикой, модерном, скандинавским минимализмом и даже лофтом.
Обратите внимание на позолоченные ножки столика, а также на его форму. Максимально комфортно он может быть использован для углового дивана.
Портал камина выполнен из люксового материала — латуни, что привносит в интерьер нотки праздника и утонченную индивидуальность. Такой камин прекрасно подойдет в интерьер в стиле эклектика или современного шале, в коттеджи в стиле модерн или гламурного шика. Благодаря изысканному орнаменту он органично совмещает в себе оба качества — современность и классику, поэтому вы можете поэкспериментировать с его использованием практически в любом стиле.
Еще одна уникальная работа Алены Дзуцевой, выполненная в единственном экземпляре.
Эти эффектные декоративные ручки можно уверенно назвать эталоном стиля. Латунь и малахит создают ощущение старинной драгоценности, а удивительная гармония линий и цвета очаровывает с первого взгляда!
О продуктах других российских дизайнеров вы можете прочитать в другой нашей статье.