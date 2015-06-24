Русский дизайн: стильная мебель

В современном русском дизайне есть особое очарование. Мы все знаем, как выглядит эталонная итальянская мебель с ее изогнутыми линиями, плавными переходами; французская — с неизменным налетом кокетства и романтики; английская — строгая и основательная. А вот эталон для новой русской мебели дизайнеры создают прямо перед нашими глазами, и мы с вами можем определить вектор его развития, выбирая для своего дома определенные предметы.

Только представьте, как через пару десятилетий в каждом журнале будет говориться о благородном русском стиле в мебельном производстве, который начал формироваться именно сейчас. Какие характеристики для вас важны, а за какие вы не хотите переплачивать?

Сегодня мы посмотрим на русский дизайн на примере работ замечательного дизайнера Алены Дзуцевой, которые мы нашли в интернет-магазине NICE CATCH.