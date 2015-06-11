15 простых способов преобразить кухню

Кухня – это сердце дома, в котором должно быть уютно всем членам семьи. Чем больше интерьер отражает индивидуальность, тем комфортнее в нем живется. Чтобы украсить пространство кухни в соответствии с вашим отнюдь не дешевым вкусом, совсем не нужно тратить много денег. В этой Книге идей мы собрали 15 простых советов по преображению кухни, среди которых вы обязательно найдете тот, который идеально подойдет именно вам.