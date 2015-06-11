15 простых способов преобразить кухню

Кухня – это сердце дома, в котором должно быть уютно всем членам семьи. Чем больше интерьер отражает индивидуальность, тем комфортнее в нем живется. Чтобы украсить пространство кухни в соответствии с вашим отнюдь не дешевым вкусом, совсем не нужно тратить много денег. В этой Книге идей мы собрали 15 простых советов по преображению кухни, среди которых вы обязательно найдете тот, который идеально подойдет именно вам.
Когда-то вы сделали упор на классический интерьер, но со временем строгость и чопорность классики начали действовать на вас угнетающе, к тому же подрастающие дети без особого удовольствия принимают пищу на кухне. Чтобы ввести в неприступный интерьер элемент игры, совсем необязательно кардинально менять оформление кухни. Достаточно лишь изменить цвет кухонного фартука на более яркий и необычный, и пространство самой уютной комнаты дома заиграет новыми красками.
Если вы молоды, полны сил и энергии, но пока не готовы к солидным финансовым вложениям в интерьер, воспользуйтесь простым способом украсить кухню – оставьте на стене яркую надпись, которая каждый день будет вдохновлять вас на новые свершения.
Вам нравится деревенский стиль, при этом вы едва ли желаете прослыть
человеком из прошлого. Как совместить рустику и современность? Самый простой способ – повесить над обеденным столом несколько одинаковых светильников с подвесами.
В минималистичных интерьерах едва ли найдется место нежным растениям. Большинство поклонников этого жесткого стиля полагают, что энергия цветов не совместима с резкими контурами минималистичной мебели и аскетичной цветовой палитрой. Дизайнер интерьера Kopna явно не согласна с таким подходом, поставив посреди стола тонкое растение, прекрасно вписывающееся в представленный интерьер
Для придания кухне уюта совсем не обязательно обзаводиться дорогостоящим декором. Иногда вещи, которые роскошно выглядят в магазине, попав в интерьер кухни, превращаются в помпезные и отталкивающие украшения. Повесьте на стене несколько простых деревянных полок, поставьте на них набор сахарниц и баночек для специй, и вы убедитесь, что кухня станет выглядеть намного уютнее.
Яркие цвета на кухне самым положительным образом скажутся на общем впечатлении от ее интерьера. Красная керамическая плитка, пестрые вазы и столовые приборы превратят интерьер кухни в настоящий праздник цвета.
Космос
Натяжной многоступенчатый потолок будет смотреться гораздо выразительнее, если установить на нем неоновую подсветку из светодиодных лент. Особенно эффективным это решение окажется в кухнях, оформленных в стиле хай-тек.
Иногда разнообразить вполне стандартный интерьер кухни поможет необычная люстра, дизайн которой резко выделяется на фоне привычных глазу предметов мебели.
Фацет превратит обычное зеркало в изысканный предмет интерьера, который своими гранями украсит любую комнату. А если к зеркалам с фацетной гравировкой добавить мраморную столешницу и несколько утянутых пуговицами пуфов, привычный семейный обед на кухне станет похожим на торжественный прием в царском дворце.
Устанавливать на кухне телевизор не рекомендуется. Во время обеда члены семьи должны общаться друг с другом, а не глазеть в экран. В качестве альтернативы можно повесить плоский телевизор на внешнюю сторону межкомнатной перегородки, разделяющей зону кухни и гостиной.
Предпосылкой к возникновению прозрачной мебели стало изобретение в 30-х годах прошлого тысячелетия прозрачного, как стекло, пластика, получившего чуть позже название плексиглас. Сегодня прозрачные столы и стулья празднуют триумфальное возвращение. Благодаря незаурядному дизайну и легкости в эксплуатации, они пользуются популярностью в домах всего мира. Посмотреть на подборку мебели из плексигласа вы можете в Книге идей ’Прозрачные стулья или как здорово сидеть на воздухе’.
Когда-то вас вполне устраивала теплая и уютная атмосфера на кухне, но внезапно приоритеты поменялись, и вам захотелось, чтобы интерьер выглядел изысканно и элегантно. Иногда для того, чтобы полностью изменить внешний вид кухни, достаточно заменить привычный обеденный стул из дерева на высокую барную стойку.
Если вам хочется привнести в атмосферу кухни немножко юмора, можно добавить в ее интерьер один нестандартный предмет, форма и размер которого существенно отличаются от стандартов. Это может быть огромный стул, необычный электрочайник или люстра с непривычно широким плафоном, как показано на фото.
Необычные визуальные эффекты – еще один способ изменить внешний вид кухни. Повесив в зоне фартука фотообои с изображением подводного мира и подсветив их с помощью светодиодных лампочек, вы создадите иллюзию настоящего океанариума на собственной кухне.
Придать кухне чуть более современный вид помогут графические постеры. Стоят они совсем недорого, зато их визуальный эффект в значительной степени освежит внешний вид кухни.