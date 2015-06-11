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15 простых способов преобразить кухню

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
2-х комнатная квартира в Москве, Rustem Urazmetov Rustem Urazmetov Кухня в стиле минимализм
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Кухня – это сердце дома, в котором должно быть уютно всем членам семьи. Чем больше интерьер отражает индивидуальность, тем комфортнее в нем живется. Чтобы украсить пространство кухни в соответствии с вашим отнюдь не дешевым вкусом, совсем не нужно тратить много денег. В этой Книге идей мы собрали 15 простых советов по преображению кухни, среди которых вы обязательно найдете тот, который идеально подойдет именно вам. 

1. Необычный цвет кухонного фартука

легкая классика, Арт-мастерская "РЕПЛИКА" Арт-мастерская 'РЕПЛИКА' Кухня в классическом стиле
Арт-мастерская <q>РЕПЛИКА</q>

легкая классика

Арт-мастерская "РЕПЛИКА"
Арт-мастерская <q>РЕПЛИКА</q>
Арт-мастерская "РЕПЛИКА"

Когда-то вы сделали упор на классический интерьер, но со временем строгость и чопорность классики начали действовать на вас угнетающе, к тому же подрастающие дети без особого удовольствия принимают пищу на кухне.  Чтобы ввести в неприступный интерьер элемент игры, совсем необязательно кардинально менять оформление кухни. Достаточно лишь изменить цвет кухонного фартука на более яркий и необычный, и пространство самой уютной комнаты дома заиграет новыми красками. 

2. Надпись на стене

Легкий лофт, Кочуров Сергей Кочуров Сергей Кухня в стиле лофт
Кочуров Сергей

Легкий лофт

Кочуров Сергей
Кочуров Сергей
Кочуров Сергей

Если вы молоды, полны сил и энергии, но пока не готовы к солидным финансовым вложениям в интерьер, воспользуйтесь простым способом украсить кухню – оставьте на стене яркую надпись, которая каждый день будет вдохновлять вас на новые свершения. 

3. Несколько одинаковых светильников

Дача 180м2, Tatiana Ivanova Design Tatiana Ivanova Design Кухня в стиле кантри
Tatiana Ivanova Design

Дача 180м2

Tatiana Ivanova Design
Tatiana Ivanova Design
Tatiana Ivanova Design

Вам нравится деревенский стиль, при этом вы едва ли желаете прослыть человеком из прошлого. Как совместить рустику и современность? Самый простой способ – повесить над обеденным столом несколько одинаковых светильников с подвесами. 

4. Растения и минимализм

Flat K, KOPNA KOPNA Кухня в стиле лофт
KOPNA

Flat K

KOPNA
KOPNA
KOPNA

В минималистичных интерьерах едва ли найдется место нежным растениям. Большинство поклонников этого жесткого стиля полагают, что энергия цветов не совместима с резкими контурами минималистичной мебели и аскетичной цветовой палитрой. Дизайнер интерьера Kopna  явно не согласна с таким подходом, поставив посреди стола тонкое растение, прекрасно вписывающееся в представленный интерьер 

5. Обычные настенные полки

легкая классика, Арт-мастерская "РЕПЛИКА" Арт-мастерская 'РЕПЛИКА' Кухня в классическом стиле
Арт-мастерская <q>РЕПЛИКА</q>

легкая классика

Арт-мастерская "РЕПЛИКА"
Арт-мастерская <q>РЕПЛИКА</q>
Арт-мастерская "РЕПЛИКА"

Для придания кухне уюта совсем не обязательно обзаводиться дорогостоящим декором. Иногда вещи, которые роскошно выглядят в магазине, попав в интерьер кухни, превращаются в помпезные и отталкивающие украшения. Повесьте на стене несколько простых деревянных полок, поставьте на них набор сахарниц и баночек для специй, и вы убедитесь, что кухня станет выглядеть намного уютнее. 

6. Яркие цвет на кухне

Дачный авангард, Bureau GN Bureau GN Кухни в эклектичном стиле
Bureau GN

Дачный авангард

Bureau GN
Bureau GN
Bureau GN

Яркие цвета на кухне самым положительным образом скажутся на общем впечатлении от ее интерьера. Красная керамическая плитка, пестрые вазы и столовые приборы превратят интерьер кухни в настоящий праздник цвета.

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7. Неоновая подсветка

Дизайн квартиры "Космос" Samarina projects Кухня в стиле минимализм
Samarina projects

Дизайн квартиры Космос

Samarina projects
Samarina projects
Samarina projects

Натяжной многоступенчатый потолок будет смотреться гораздо выразительнее, если установить на нем неоновую подсветку из светодиодных лент. Особенно эффективным это решение окажется в кухнях, оформленных в стиле хай-тек. 

8. Необычная люстра

Шале, room4life room4life Кухня в средиземноморском стиле
room4life

Шале

room4life
room4life
room4life

Иногда разнообразить вполне стандартный интерьер кухни поможет необычная люстра, дизайн которой резко выделяется на фоне привычных глазу предметов мебели. 

9. Зеркала с фацетом

Двухкомнатная квартира. Застройщик Шелдом, D+ | интерьерное бюро D+ | интерьерное бюро Кухни в эклектичном стиле
D+ | интерьерное бюро

Двухкомнатная квартира. Застройщик Шелдом

D+ | интерьерное бюро
D+ | интерьерное бюро
D+ | интерьерное бюро

Фацет превратит обычное зеркало в изысканный предмет интерьера, который своими гранями украсит любую комнату. А если к зеркалам с фацетной гравировкой добавить мраморную столешницу и несколько утянутых пуговицами пуфов, привычный семейный обед на кухне станет похожим на торжественный прием в царском дворце. 

10. Плоский экран

Берлога Холостяка, группа Kstudio группа Kstudio Кухня в стиле минимализм
группа Kstudio

Берлога Холостяка

группа Kstudio
группа Kstudio
группа Kstudio

Устанавливать на кухне телевизор не рекомендуется. Во время обеда члены семьи должны общаться друг с другом, а не глазеть в экран. В качестве альтернативы можно повесить плоский телевизор на внешнюю сторону межкомнатной перегородки, разделяющей зону кухни и гостиной. 

11. Прозрачная мебель

Квартира в Орехово, Design Design Кухня в скандинавском стиле
Design

Квартира в Орехово

Design
Design
Design

Предпосылкой к возникновению прозрачной мебели стало изобретение в 30-х годах прошлого тысячелетия прозрачного, как стекло, пластика, получившего чуть позже название плексиглас. Сегодня прозрачные столы и стулья празднуют триумфальное возвращение. Благодаря незаурядному дизайну и легкости в эксплуатации, они пользуются популярностью в домах всего мира. Посмотреть на подборку мебели из плексигласа вы можете в Книге идей ’Прозрачные стулья или как здорово сидеть на воздухе’.

12. Барный столик на кухне

Кухня Патио АрДи Хаус Кухня в классическом стиле
АрДи Хаус

Кухня Патио

АрДи Хаус
АрДи Хаус
АрДи Хаус

Когда-то вас вполне устраивала теплая и уютная атмосфера на кухне, но внезапно приоритеты поменялись, и вам захотелось, чтобы интерьер выглядел изысканно и элегантно. Иногда для того, чтобы полностью изменить внешний вид кухни, достаточно заменить привычный обеденный стул из дерева на высокую барную стойку. 

13. Гипербола в интерьере

https://www.homify.ru/professionals/66767/ak-interior-design-group дизайнер Алина Куракова Кухня в стиле кантри
дизайнер Алина Куракова

https://www.homify.ru/professionals/66767/ak-interior-design-group

дизайнер Алина Куракова
дизайнер Алина Куракова
дизайнер Алина Куракова

Если вам хочется привнести в атмосферу кухни немножко юмора, можно добавить в ее интерьер один нестандартный предмет, форма и размер которого существенно отличаются от стандартов. Это может быть огромный стул, необычный электрочайник или люстра с непривычно широким плафоном, как показано на фото. 

14. Аквариум вместо фартука?

Дизайн кухни DIZajio Кухня в стиле модерн
DIZajio

Дизайн кухни

DIZajio
DIZajio
DIZajio

Необычные визуальные эффекты – еще один способ изменить внешний вид кухни. Повесив в зоне фартука фотообои с изображением подводного мира и подсветив их с помощью светодиодных лампочек, вы создадите иллюзию настоящего океанариума на собственной кухне. 

15. Небольшой постер

2-х комнатная квартира в Москве, Rustem Urazmetov Rustem Urazmetov Кухня в стиле минимализм
Rustem Urazmetov

2-х комнатная квартира в Москве

Rustem Urazmetov
Rustem Urazmetov
Rustem Urazmetov

Придать кухне чуть более современный вид помогут графические постеры. Стоят они совсем недорого, зато их визуальный эффект в значительной степени освежит внешний вид кухни. 

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