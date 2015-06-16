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Мебель из палетт: на модной волне

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
STOLYAR PODDON DESIGN, stolyar stolyar ГостинаяДиваны и журнальные столики
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Наверняка, вы уже видели трендовую мебель из палетт — когда из уже ненужной вещи создаются маленькие домашние шедевры. Предлагаем вам посмотреть нашу фото-подборку таких чудес и удивиться широте дизайнерского воображения!

Кстати, лучше всего мебель из палетт подходит для интерьера террасы, веранды или балкона, а также для гостиной комнаты.

В этой статье мы рассмотрим реальные варианты покупки мебели из палетт, с помощью которых вы можете сделать свой дом или офис особенно модными. 5 дизайн-студий готовы поделиться своими идеями и предложить самые актуальные решения для дизайна интерьера.

Яркие идеи

Диванчики для компании Reg.ru, EPAL Design EPAL Design Офисные помещения и магазины
EPAL Design

Диванчики для компании Reg.ru

EPAL Design
EPAL Design
EPAL Design

Дизайн студия Epal Design предлагает нам воспользоваться разноцветными палеттами в гостиной комнате, создавая из них красивые квадратные кресла. Они дополняются такими же позитивными подушками и могут быть использованы в любом уголке жилой комнаты, а также для создания на балконе собственной лаунж-зоны!

Такие кресла можно конфигурировать по вашему усмотрению, создавая огромные диваны разных форм и размеров. Они идеально подойдут для зонирования пространства, например, создания Г-образного дивана в совмещенной кухни-гостиной.

Благородное ретро

журнальный стол LOUISIANA stolyar ГостинаяДиваны и журнальные столики
stolyar

журнальный стол LOUISIANA

stolyar
stolyar
stolyar

Более атмосферные предметы мебели, с явными оттенками ретро, вы можете найти у дизайнеров из фирмы Stolyar. Они производят на свет очень стильную мебель из палетт. Например, кофейные столики на колесиках и многое другое.

Вся мебель вдохновлена американским стилем, брутальным кантри, который удивительно оживляет любой интерьер. Конкретно этот кофейный столик называется «Луизиана», окрашен в теплый темно-коричневый оттенок и имеет особо стильное фирменное клеймо.

Креатив во всем

Комод Amadis Детская комнатаХранение
Amadis

Комод

Amadis
Amadis
Amadis

Оригинальные предметы из палетт вы можете найти в дизайн-студии Amadis, которая делает все, чтобы ваш интерьер был не похожим на другие.

Только посмотрите на этот комод, вдохновленный стилем рустик и легендарными джинсами из коллекции LEE. Такой предмет мебели может вполне стать главным в прихожей или спальне, полностью преобразив комнату.

В профиле студии вы можете найти и другие креативные идеи, которые могут подать вам идею для конкретного интерьера, создав именно вокруг этой мебели всю концепцию дизайна помещения.

Модные штучки

Полка на 2 бутылки вина с холдером на 2 бокала 11 Reasons КухняШкафы и полки
11 Reasons

Полка на 2 бутылки вина с холдером на 2 бокала

11 Reasons
11 Reasons
11 Reasons

Маленькие и интересные решения из палетт вы можете найти в профиле фирмы 11 reasons. Четко отслеживая международные тренды, дизайнеры создают на их основе собственные произведения.

Их идеи, вдохновленные возможностью использования палетт, выглядят особенно стильно. Яркие цвета, необычный подход и функциональность делают их вещи незаменимыми.

Офис Нового Времени

Офисный стол из паллет (поддонов) WoodMorning!_pallet joinery Офисные помещения и магазины
WoodMorning!_pallet joinery

Офисный стол из паллет (поддонов)

WoodMorning!_pallet joinery
WoodMorning!_pallet joinery
WoodMorning!_pallet joinery

Если вам нравится мебель из палетт, не стоит ограничивать себя в ее использовании. Даже в строгом офисе найдется место модному креативу, который подстегнет командный дух и сменит общий стиль рабочего процесса на более творческий.

Дизайн-студия WoodMorning предлагает нам использовать их столики из палетт для создания рабочего места, которое вдохновляет. И очень сложно не поддаться этому искушению.

Любите интересную мебель? Тогда вам, возможно, будет полезна наша подборка 6 самых знаменитых дизайнерских стульев и кресел.

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