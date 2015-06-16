Мебель из палетт: на модной волне

Наверняка, вы уже видели трендовую мебель из палетт — когда из уже ненужной вещи создаются маленькие домашние шедевры. Предлагаем вам посмотреть нашу фото-подборку таких чудес и удивиться широте дизайнерского воображения!
Кстати, лучше всего мебель из палетт подходит для интерьера террасы, веранды или балкона, а также для гостиной комнаты.
В этой статье мы рассмотрим реальные варианты покупки мебели из палетт, с помощью которых вы можете сделать свой дом или офис особенно модными. 5 дизайн-студий готовы поделиться своими идеями и предложить самые актуальные решения для дизайна интерьера.
Дизайн студия Epal Design предлагает нам воспользоваться разноцветными палеттами в гостиной комнате, создавая из них красивые квадратные кресла. Они дополняются такими же позитивными подушками и могут быть использованы в любом уголке жилой комнаты, а также для создания на балконе собственной лаунж-зоны!
Такие кресла можно конфигурировать по вашему усмотрению, создавая огромные диваны разных форм и размеров. Они идеально подойдут для зонирования пространства, например, создания Г-образного дивана в совмещенной кухни-гостиной.
Более атмосферные предметы мебели, с явными оттенками ретро, вы можете найти у дизайнеров из фирмы Stolyar. Они производят на свет очень стильную мебель из палетт. Например, кофейные столики на колесиках и многое другое.
Вся мебель вдохновлена американским стилем, брутальным кантри, который удивительно оживляет любой интерьер. Конкретно этот кофейный столик называется «Луизиана», окрашен в теплый темно-коричневый оттенок и имеет особо стильное фирменное клеймо.
Оригинальные предметы из палетт вы можете найти в дизайн-студии Amadis, которая делает все, чтобы ваш интерьер был не похожим на другие.
Только посмотрите на этот комод, вдохновленный стилем рустик и легендарными джинсами из коллекции LEE. Такой предмет мебели может вполне стать главным в прихожей или спальне, полностью преобразив комнату.
В профиле студии вы можете найти и другие креативные идеи, которые могут подать вам идею для конкретного интерьера, создав именно вокруг этой мебели всю концепцию дизайна помещения.
Маленькие и интересные решения из палетт вы можете найти в профиле фирмы 11 reasons. Четко отслеживая международные тренды, дизайнеры создают на их основе собственные произведения.
Их идеи, вдохновленные возможностью использования палетт, выглядят особенно стильно. Яркие цвета, необычный подход и функциональность делают их вещи незаменимыми.
Если вам нравится мебель из палетт, не стоит ограничивать себя в ее использовании. Даже в строгом офисе найдется место модному креативу, который подстегнет командный дух и сменит общий стиль рабочего процесса на более творческий.
Дизайн-студия WoodMorning предлагает нам использовать их столики из палетт для создания рабочего места, которое вдохновляет. И очень сложно не поддаться этому искушению.
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