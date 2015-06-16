Мебель из палетт: на модной волне

Наверняка, вы уже видели трендовую мебель из палетт — когда из уже ненужной вещи создаются маленькие домашние шедевры. Предлагаем вам посмотреть нашу фото-подборку таких чудес и удивиться широте дизайнерского воображения!

Кстати, лучше всего мебель из палетт подходит для интерьера террасы, веранды или балкона, а также для гостиной комнаты.

В этой статье мы рассмотрим реальные варианты покупки мебели из палетт, с помощью которых вы можете сделать свой дом или офис особенно модными. 5 дизайн-студий готовы поделиться своими идеями и предложить самые актуальные решения для дизайна интерьера.