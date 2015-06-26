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Фасады домов и характер их владельца

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Дом в Сагаро, Испания, IND Archdesign IND Archdesign Бассейн в средиземноморском стиле
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Какой стиль подходит именно вам? Мы рассмотрели 6 вариантов фасадов домов, а вам остается только выбрать!

Мы просим относиться к нашей подборке с определенной долей иронии, а при выборе стиля обязательно советоваться с каждым членом семьи, ведь дом — отражение каждого из вас.

Русские традиции

Дача 180м2, Tatiana Ivanova Design Tatiana Ivanova Design Срубы
Tatiana Ivanova Design

Дача 180м2

Tatiana Ivanova Design
Tatiana Ivanova Design
Tatiana Ivanova Design

Новая волна любви к старинной русской архитектуре захватила загородное строительство совсем недавно. Дома, которые напоминают старо-русские усадьбы или роскошные дачи, и люди, желающие построить свое родовое поместье на русской земле, помогают возродить местную архитектуру и выводят ее на новый уровень.

Характеристика: исторический, родовой, русский.

Примеры таких домов — деревянный домик в Подмосковье и изысканный коттедж под дачу от дизайнера Татьяны Ивановой.

Шале в лесу: для семейной идиллии

Honka, загородный дом для семьи из 6 человек, Ольга Кулекина - New Interior Ольга Кулекина - New Interior Деревянные дома
Ольга Кулекина – New Interior

Honka, загородный дом для семьи из 6 человек

Ольга Кулекина - New Interior
Ольга Кулекина – New Interior
Ольга Кулекина - New Interior

Деревянный дом в стиле рустик и шале больше всего подходит тем, кто ценит в доме уют и его особое семейное очарование. Для такого человека важнее всего — его семья, то, что происходит в вашем маленьком царстве. Такой выбор раскрывает в человеке его любовь к основательности, добротным и прочным материалам.

Характеристика: уютный, природный, натуральный, семейный, теплый, комфортный, домашний.

Примеры других деревянных домов вы можете посмотреть здесь и здесь.

Европейская сказка: с любовью к традициям

Резиденция в Горках 8, дизайн-студия ZE-MOOV дизайн-студия ZE-MOOV Дома в классическом стиле
дизайн-студия ZE-MOOV

Резиденция в Горках 8

дизайн-студия ZE-MOOV
дизайн-студия ZE-MOOV
дизайн-студия ZE-MOOV

Дом в европейских стилях, который напоминает славянские, английские, чешские, немецкие, итальянские традиционные коттеджи, подойдет человеку практичному и традиционному. Такой дом часто украшен декоративным камнем, оформлен под старину или даже напоминает сказочный домик в лесу. Обычно он имеет простую планировку, что никак не влияет на его очарование.

Характеристика: сказочный, аккуратный, традиционный, милый, старинный, практичный.

Примеры такого дома: коттедж в Калининграде и вилла на итальянской ривьере.

Что-нибудь новенькое: эко-архитектура

Дома, DOMESPACE VOSTOK DOMESPACE VOSTOK Дома в стиле модерн
DOMESPACE VOSTOK

Дома

DOMESPACE VOSTOK
DOMESPACE VOSTOK
DOMESPACE VOSTOK

Новые технологии, которые стремительно движутся в сторону более экологичного образа жизни, уже не так далеки, как кажется. Купольные, сферические и другие дома активно строятся, а их проекты поражают воображение.

Такой дом подойдет человеку, который не хочет жить стандартно и ищет возможность построить свою жизнь только по своим собственным правилам.

Характеристика: новый, инновационный, оригинальный, эксклюзивный, экологичный.

Интересно? Посмотрите модульный деревянный дом.

Изысканный минимализм

Дом в Сагаро, Испания. Бассейн. IND Archdesign. IND Archdesign Бассейн в средиземноморском стиле
IND Archdesign

Дом в Сагаро, Испания. Бассейн. IND Archdesign.

IND Archdesign
IND Archdesign
IND Archdesign

Минимализм, от которого веет романтикой — это то, что ищут многие в современной архитектуре. Оказывается, даже бетон и стекло могут выглядеть очаровательно!

Изысканный минимализм становится все более популярным, а лучшие его примеры вы можете найти в Испании и Италии.

Характеристика: современный, мечтательный, люксовый, парадный, модный.

Примером этого является интерьер в квартире в морском стиле и невероятный зеркальный дом в Альпах.

Восток — дело тонкое

обложка, Архитектурное бюро «Бородавченко и партнеры» Архитектурное бюро «Бородавченко и партнеры» Дома в стиле модерн
Архитектурное бюро «Бородавченко и партнеры»

обложка

Архитектурное бюро «Бородавченко и партнеры»
Архитектурное бюро «Бородавченко и партнеры»
Архитектурное бюро «Бородавченко и партнеры»

Вот еще один пример дома в стиле минимализм, но теперь — с азиатским шармом.

Восточный минимализм, который предполагает использование натуральных материалов, нейтральных оттенков, зачастую очень сильно открытый природе и внешнему миру — это то, что хотят получить очень многие городские жители.

Характеристика: современный, стильный, простой, лаконичный, гармоничный.

Проект в стиле предельного минимализма вы можете посмотреть в нашей предыдущей статье.

Другие типы фасадов вы всегда можете найти в нашей фото-галерее идей для дома.

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