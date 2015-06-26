Фасады домов и характер их владельца

Какой стиль подходит именно вам? Мы рассмотрели 6 вариантов фасадов домов, а вам остается только выбрать!
Мы просим относиться к нашей подборке с определенной долей иронии, а при выборе стиля обязательно советоваться с каждым членом семьи, ведь дом — отражение каждого из вас.
Новая волна любви к старинной русской архитектуре захватила загородное строительство совсем недавно. Дома, которые напоминают старо-русские усадьбы или роскошные дачи, и люди, желающие построить свое родовое поместье на русской земле, помогают возродить местную архитектуру и выводят ее на новый уровень.
Характеристика: исторический, родовой, русский.
Примеры таких домов — деревянный домик в Подмосковье и изысканный коттедж под дачу от дизайнера Татьяны Ивановой.
Деревянный дом в стиле рустик и шале больше всего подходит тем, кто ценит в доме уют и его особое семейное очарование. Для такого человека важнее всего — его семья, то, что происходит в вашем маленьком царстве. Такой выбор раскрывает в человеке его любовь к основательности, добротным и прочным материалам.
Характеристика: уютный, природный, натуральный, семейный, теплый, комфортный, домашний.
Примеры других деревянных домов вы можете посмотреть здесь и здесь.
Дом в европейских стилях, который напоминает славянские, английские, чешские, немецкие, итальянские традиционные коттеджи, подойдет человеку практичному и традиционному. Такой дом часто украшен декоративным камнем, оформлен под старину или даже напоминает сказочный домик в лесу. Обычно он имеет простую планировку, что никак не влияет на его очарование.
Характеристика: сказочный, аккуратный, традиционный, милый, старинный, практичный.
Примеры такого дома: коттедж в Калининграде и вилла на итальянской ривьере.
Новые технологии, которые стремительно движутся в сторону более экологичного образа жизни, уже не так далеки, как кажется. Купольные, сферические и другие дома активно строятся, а их проекты поражают воображение.
Такой дом подойдет человеку, который не хочет жить стандартно и ищет возможность построить свою жизнь только по своим собственным правилам.
Характеристика: новый, инновационный, оригинальный, эксклюзивный, экологичный.
Интересно? Посмотрите модульный деревянный дом.
Минимализм, от которого веет романтикой — это то, что ищут многие в современной архитектуре. Оказывается, даже бетон и стекло могут выглядеть очаровательно!
Изысканный минимализм становится все более популярным, а лучшие его примеры вы можете найти в Испании и Италии.
Характеристика: современный, мечтательный, люксовый, парадный, модный.
Примером этого является интерьер в квартире в морском стиле и невероятный зеркальный дом в Альпах.
Вот еще один пример дома в стиле минимализм, но теперь — с азиатским шармом.
Восточный минимализм, который предполагает использование натуральных материалов, нейтральных оттенков, зачастую очень сильно открытый природе и внешнему миру — это то, что хотят получить очень многие городские жители.
Характеристика: современный, стильный, простой, лаконичный, гармоничный.
Проект в стиле предельного минимализма вы можете посмотреть в нашей предыдущей статье.
Другие типы фасадов вы всегда можете найти в нашей фото-галерее идей для дома.