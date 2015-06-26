Фасады домов и характер их владельца

Какой стиль подходит именно вам? Мы рассмотрели 6 вариантов фасадов домов, а вам остается только выбрать!

Мы просим относиться к нашей подборке с определенной долей иронии, а при выборе стиля обязательно советоваться с каждым членом семьи, ведь дом — отражение каждого из вас.