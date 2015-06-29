7 примеров идеальной комнаты для молодого человека

Как выглядит идеальная комната для молодого человека, который идет в ногу со временем и хочет, чтобы дизайн интерьера был не только функциональным, но и модным?
В этой статье мы рассмотрим некоторые варианты оформления комнаты для молодого человека — старшеклассника или студента, и настоятельно рекомендуем перед началом ремонта показать ее своему сыну, чтобы именно он выбрал то, что ему понравится. В любом случае, всегда можно найти компромисс, а искать его мы будем вместе с вами.
Сочные акценты
Строгие линии, немного смягченные дизайнерской ультрасовременной мебелью — для многих этот эталон почти футуристического интерьера является настоящей мечтой. Посмотрите на эту комнату — здесь стоит обычная корпусная мебель для хранения вещей и письменный стол.
Диван тоже можно выбрать стандартный, но — обязательно с яркой расцветкой, а в текстиле лучше всего использовать геометрические орнаменты. Освежить комнату можно с помощью оригинальных светильников, интересного кофейного столика или необычного декоративного элемента, который бы отражал пристрастия и характер владельца.
Комната современного подростка
Более домашний интерьер можно создать с небольшим уклоном в классику. Здесь традиционная мебель тоже дополняется яркими элементами, например стильным креслом, пуфом, люстрами или модным комплектом постельного белья.
Как видите, дерево натуральных оттенков и белая мебель прекрасно подходят для комнаты молодого человека, которая лишь выигрывает от использования столь классических приемов.
КРЕМОВАЯ ФАНТАЗИЯ
Первое, о чем вам стоит задуматься при обустройстве комнаты — это зонирование. Продумайте расстановку мебели так, чтобы каждая часть использовалась по максимуму, не было «пустых углов» или мест, где молодой человек проводит большую часть времени.
Рабочий стол стоит разместить ближе к окну, источнику солнечного света, но при этом подумать о том, чтобы лучи не падали прямо на монитор. Рядом стоит установить стеллажи, тумбочки, может быть, комод или шкаф. Спальное место стоит максимально отодвинуть от компьютера, чтобы минимизировать вредные излучения хотя бы во время сна.
Простой скандинавский дизайн идеально подходит для тех, кто знает, что их сын все равно в будущем изменит интерьер «под себя». С помощью этого стиля вы создадите прекрасную основу, которая без ущерба разбавится практически любыми яркими пятнами в будущем.
Скандинавский минимализм — для тех, кто хочет вскоре использовать комнату для иного назначения, например, после переезда сына в университет. Нейтральный дизайн позволяет легко преобразовать ее в кабинет, тренажерный зал или комнату для младшего ребенка.
Идеи для оформления спальни молодого человека стоит поискать в современных стилях минимализм или лофт, которые особенно привлекательны для нового поколения.
Очень удачным решением будет оформление комнаты молодого человека в темно-синем, черном или сером. При такой цветовой гамме будет очень легко добавить акцентные детали, если понадобится.
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Дизайн-студия ARTEMUMA предлагает мульти-функциональный вариант даже на очень маленькой площади, где грамотно совмещается множество плюсов.
В этой комнате организация чердачного спального места позволила под ним создать место для хранения вещей и поставить еще и диван.
Письменный стол находится возле окна, что дает возможность даже при долгом использовании компьютера наслаждаться солнцем и легко проветривать рабочее место.
Другой интересный вариант оформления комнаты для студента является очень универсальным, и поэтому может быть легко использован в будущем ребенком другого пола. Здесь мы видим мебель из массива, белую или из неокрашенного дерева, и минимальное количество декора. Стены и потолок выкрашены в белый цвет, а все, даже самые мелкие детали, выбраны специально нейтральных тонов.