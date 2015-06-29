7 примеров идеальной комнаты для молодого человека

Как выглядит идеальная комната для молодого человека, который идет в ногу со временем и хочет, чтобы дизайн интерьера был не только функциональным, но и модным?

В этой статье мы рассмотрим некоторые варианты оформления комнаты для молодого человека — старшеклассника или студента, и настоятельно рекомендуем перед началом ремонта показать ее своему сыну, чтобы именно он выбрал то, что ему понравится. В любом случае, всегда можно найти компромисс, а искать его мы будем вместе с вами.