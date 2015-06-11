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Камины как межкомнатные перегородки

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Raumteiler Kamine ASPECT - Serie, Kamin-Design GmbH & Co KG Kamin-Design GmbH & Co KG ГостинаяКамины и аксессуары
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Камины – главные проводники тепла и уюта в домах и квартирах. Однако наполнять квартиру магическим светом горящего огня – это далеко не единственное, на что они способны. В некоторых помещениях камины берут на себя еще и функцию межкомнатных перегородок. Давайте посмотрим, как это выглядит.

Идеальное решение для квартир с открытой планировкой

homify Гостиные в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

В столь модных нынче квартирах с открытой планировкой зачастую возникает необходимость зонировать помещение. Частично темы межкомнатные перегородки мы уже касались в статье ’Превращение обычной квартиры в модный лофт’, в которой рассказывали о нескольких способах разделения помещений в лофтах, а теперь к этой коллекции можно добавить легкий двусторонний камин. Элегантное и стильное решение.

Для огромных гостиных

S-HOUSE , NefaProject NefaProject ГостинаяКамины и аксессуары
NefaProject

S-HOUSE

NefaProject
NefaProject
NefaProject

Желание непрерывно расширять жилую площадь может довести владельцев квартир и домов до настоящей гигантомании. Внезапно, площадь гостиной, совмещенной со столовой и рабочим кабинетом становится такой большой, что хозяевам квартиры приходится идти на всевозможные уловки, чтобы отделить одну функциональную зону от другой. В этом случае на помощь может прийти фальш-камин, который согреет не хуже настоящего, при этом он не требует наличия дымохода и полной перепланировки комнаты. Поверх камина можно поставить несколько красивых статуэток или вазу с искусственными цветами.

Камин под потолком

Дома, DOMESPACE VOSTOK DOMESPACE VOSTOK ГостинаяКамины и аксессуары
DOMESPACE VOSTOK

Дома

DOMESPACE VOSTOK
DOMESPACE VOSTOK
DOMESPACE VOSTOK

Такой вариант камина не совсем подходит под определение дымохода, разделяющего пространство. Он будет уместнее смотреться скорее в том случае, если вам не хватает в комнате центрального элемента, к которому будут прикованы взгляды всех входящих. Однако стоит добавить к камину несколько вертикально расположенных деревянных балок, вмонтированных в потолок, как вы получите маленький уголок отдыха, который сам по себе является дополнительной функциональной зоной в гостиной. Это интересное дизайнерское решение представили нам специалисты из студии Domespace Vostok

Вечный огонь фальш-камина

Квартира V, MIODESIGN MIODESIGN ГостинаяКамины и аксессуары
MIODESIGN

Квартира V

MIODESIGN
MIODESIGN
MIODESIGN

Многие до сих пор считают, что фальш-камины не прогревают пространство, но это далеко не так. Природный газ, используемый для их работы нагреет комнату ничуть не хуже настоящего огня, при этом сэкономит владельцам квартир не одну тысячу рублей на установку трубы. Главным преимуществом фальш-камина является возможность самостоятельно регулировать интенсивность нагрева. Фальш-камин, встроенный в бетонную стену, прекрасно подойдет для интерьеров в стиле минимализм и хай-тек.

Прозрачная перегородка

Raumteiler Kamine ASPECT - Serie, Kamin-Design GmbH & Co KG Kamin-Design GmbH & Co KG ГостинаяКамины и аксессуары
Kamin-Design GmbH &amp; Co KG

Kamin-Design GmbH & Co KG
Kamin-Design GmbH &amp; Co KG
Kamin-Design GmbH & Co KG

Межкомнатные перегородки вовсе необязательно используются для того, чтобы закрыть одну часть пространства от другой. Иногда они выполняют лишь декоративные функции, как, например, необычная перегородка с вмонтированным камином, представленная на фото. С ее помощью можно зонировать помещение, не блокируя при этом поступление естественного освещения.

Дом, в котором тепло круглый год
Какой из представленных каминов вы бы выбрали для своего дома?

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