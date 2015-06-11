Камины как межкомнатные перегородки

Такой вариант камина не совсем подходит под определение дымохода, разделяющего пространство. Он будет уместнее смотреться скорее в том случае, если вам не хватает в комнате центрального элемента, к которому будут прикованы взгляды всех входящих. Однако стоит добавить к камину несколько вертикально расположенных деревянных балок, вмонтированных в потолок, как вы получите маленький уголок отдыха, который сам по себе является дополнительной функциональной зоной в гостиной. Это интересное дизайнерское решение представили нам специалисты из студии Domespace Vostok.