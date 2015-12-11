7 способов сделать пустую стену более привлекательной

Арт-объекты разного вида и масштаба привносят в нашу жизнь и интерьер нотку высоких чувств и утонченности – будь то абстрактная живопись или пейзажи русской природы, любой стиль искусства подарит вашему настроению свежесть восприятия и поможет на миг оторваться от обыденности практичных вещей, приоткроет дверь в другое измерение жизни, наполненное энергией творчества и новизны.

Декорирую стену картиной совсем не нужно превращать свой интерьер в подобие Третьяковской галереи. Во-первых, выбирайте такой декор в стиле близком и вам, и интерьеру комнаты:

- минимализм, лофт, модерн идеально сочетается с абстрактными цветными и черно-белыми полотнами, кубизмом и любыми экспериментальными жанрами, картины могут нестандартной формы и размеров – от больших полотен на всю стену до композиций составленных из частей, собирающихся в единую картину как пазл,

- классический интерьер хорошо сочетается с традиционными видами пейзажей, цветов на стене, для кабинетов и гостиных интересным декором станут картины с изображением старинных городов и исторических событий. Размещение картин в таких интерьерах тоже предпочтительно более лаконичное, со строго-геометрическим порядком на стене.