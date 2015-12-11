7 способов сделать пустую стену более привлекательной

Осмотрите внимательно свой интерьер, возможно вы найдете скрытые резервы для придания комнате более оригинального вида, например – пустая стена, не занятая ни оконным проемом, ни массивным шкафом. Скорее всего такое пустующее пространство найдется в каждой комнате и казалось бы, что тут можно еще придумать и каких неожиданностей можно ожидать от обычной прямоугольной стены… Но дизайнеры имеют на любой самый простой предмет свой особый взгляд и для них любая стена – это чистое полотно для работы, которое может стать и точечным акцентом интерьера, и главным декоративным элементом комнаты.
Самый простой и безотказный способ декорирования пространства стены – добавить яркости и глубины цветовой палитры. И здесь можно быть смелее, контрастно выделяя стену на фоне сдержанной цветовой гаммы остального интерьера, такой акцент не только украсит весь интерьер комнаты, но и поможет создать в комнате нужное настроение. Хотите добавить в вашу жизнь больше солнечной энергии – просто покрасьте стену белой спальни в оранжево-желтый оттенок, оставив нетронутым весь остальной привычный интерьер. Такой вид декора очень удобен для быстрой
смены декораций. Функционально вы ничего не меняете в комнате, все нужные предметы остаются на своих местах, а настроение наполняется свежими эмоциями и ощущениями.
Настенные наклейки – воздушный и невесомый, легкий и творческий способ задекорировать пустую стену, создав на ней картину собственными руками, в своем стиле, силой своего воображения. Самое привлекательное в таком виде декора – абсолютная свобода творчества. Вы можете хоть каждый день пробовать что-то новое, вырезать и крепить на стену новые фигурки цветов и бабочек, птиц и снежинок, летящих с неба звездочек или легких одуванчиков, опускающихся в вашу ладонь, складывать узоры на стене и пробовать интересные цвета и фактуры.
Кроме того, в магазинах есть множество готовых композиций декоративных стикеров для декора стен, где вы можете выбрать и утонченное украшение для стен вашей спальни, и яркие оригинальные наклейки для гостиной, и озорные забавные изображения для детской.
Арт-объекты разного вида и масштаба привносят в нашу жизнь и интерьер нотку высоких чувств и утонченности – будь то абстрактная живопись или пейзажи русской природы, любой стиль искусства подарит вашему настроению свежесть восприятия и поможет на миг оторваться от обыденности практичных вещей, приоткроет дверь в другое измерение жизни, наполненное энергией творчества и новизны.
Декорирую стену картиной совсем не нужно превращать свой интерьер в подобие Третьяковской галереи. Во-первых, выбирайте такой декор в стиле близком и вам, и интерьеру комнаты:
- минимализм, лофт, модерн идеально сочетается с абстрактными цветными и черно-белыми полотнами, кубизмом и любыми экспериментальными жанрами, картины могут нестандартной формы и размеров – от больших полотен на всю стену до композиций составленных из частей, собирающихся в единую картину как пазл,
- классический интерьер хорошо сочетается с традиционными видами пейзажей, цветов на стене, для кабинетов и гостиных интересным декором станут картины с изображением старинных городов и исторических событий. Размещение картин в таких интерьерах тоже предпочтительно более лаконичное, со строго-геометрическим порядком на стене.
Камень и на фасадах домов, и на внутренних стенах всегда смотрится ярко и монументально. Не бойтесь использовать этот вариант отделки для декора интерьера – вы приобретете с появлением таких массивных стен в комнате возможность преподнести пространство в более оригинальном и фактурном стиле. Холодный благородный мрамор или шершавая текстура известняка, основательность гранита или прямоугольный рисунок кирпичной кладки, в конце концов – натуральный камень или его искусственные аналоги – любой вариант декорирования стены камнем по-своему интересен.
Стеновой камень можно использовать как для декорирования всей стены в едином стиле, так и для акцентирования отдельных зон: оформить фигурные арки оконных и дверных проемов, сделать раму вокруг камина, подчеркивая контраст холодной фактуры камня и пламя живого огня, подчеркнуть пространство вокруг большого стенового зеркала, придать комнате дополнительную высоту отделкой широкой стены с помощью каменной колоннады.
Еще один натуральный, фактурный материал для придания пространству стены особой декоративности – дерево. При декорировании отдельной стены деревом можно позволить использовать более дорогие и оригинальные виды панелей: серый благородный дуб, темные насыщенные цвета грецкого ореха или макассарового эбенового дерева – для гостиных, светлые оттенки розового дуба, янтарно-светящиеся панели из ясеня – для спальни. При работе с деревом часто помимо природной красоты этого материала используются дополнительные приемы, придающие стеновым панелям еще более фактурный вид – искусственно-состаренная древесина, выбеленная древесина, тонирование для придания глубины цвета и четкости структуры волокон, укладка планок с разнообразным сочетанием рисунка древесины.
Долгое время мы избавлялись от лишних полок, загромождающих стены и придающих интерьеру комнаты вид складского помещения, но это совсем не относится к декоративным полкам, сочетающим в себе легкость и геометричность рисунка, оригинальность материалов и свежесть дизайнерских идей. Ведь можно рассматривать настенную полку в первую очередь не как функциональный предмет, способный уместить всю большую советскую энциклопедию в один ряд, а как предметы геометрического декора на стене. И тогда оказывается, что выполнять функцию подставки для предметов могут совершенно нестандартные предметы, подвешенные на стену – композиции из труб или окружностей разного диаметра, прозрачные и невесомые стеклянные кубы и хромированные образчики индустриального хай-тек.
Вертикальные сады – необычный и эффектный способ декорирование пространства. При всей своей простоте, идея размещения групп комнатных растений на вертикали стен не так давно пришла в российские интерьеры. Такой способ дает возможность отказаться от неудобного и достаточно однообразного озеленения на подоконниках, но не отказывать от природной красоты в своем жилище, а придать объектам фитодизайна вид современный и актуальный.
Первые творения основоположника вертикального фитодизайна Патрика Бланка появились в европейский интерьерах еще в конце 80-х годов прошлого века, позаимствовав у природы принцип формирования плотной зелени тропических лесов. Эти приемы вы можете и самостоятельно воспроизвести в декоре: использовать плетущиеся лианы, растения с яркими и оригинальными листьями, закрепив их в специальных контейнерах на стене.