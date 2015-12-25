7 советов для создания идеальной гардеробной

Наличие в доме гардеробной – верный признак современного подхода к размещению предметов одежды и продуманной организации пространства. Особенно оценят ее пользу модницы, ведь им непросто расположить свои наряды так, чтобы все было на виду и можно было легко отыскать нужную вещь.
Помимо неоспоримой функциональности, которую таит в себе гардеробная, она способна придать дизайну вашего дома изысканности и оригинальности. Оформлять ее нужно с учетом общей стилистики помещения, но с использованием каких-то интересных декоративных особенностей.
Естественно, главная функция гардеробной – удобное размещение и правильное хранение одежды и обуви. Здесь важно оценить все то, чем вы планируете заполнить шкафы, полочки и секции, и только потом проектировать модель своей гардеробной.
Мы, в свою очередь, уже подготовили для вас дельные советы по созданию идеальной гардеробной. Надеемся, они станут полезным ориентиром в мире современных систем для хранения.
Конечно же, идеальным вариантом гардеробной будет ее размещение в отдельной комнате. Для нее можно продумать индивидуальный дизайн, освещение и расположить там все, что понадобится вам для комфортной примерки – зеркала, кушетку и подобные аксессуары.
Если же в вашей квартире нет возможностей для гардеробной такого типа, то организуйте эффективное хранение в спальне. Выбрав уголок, свободный от мебели, установите там многофункциональный шкаф с множеством различных секций. Довольно популярным вариантом последнего являются системы купе, которые позволяют на небольшом пространстве разместить максимум вещей.
Стилистика гардеробной должна соответствовать общему характеру вашего дома. Для классических интерьеров подойдут шкафы традиционных форм и нейтральных расцветок. Если же у вас везде преобладает стиль минимализм или хай-тек – аналогично оформляйте и гардеробную.
Если вам посчастливилось иметь отдельную гардеробную комнату, то здесь поле для творчества гораздо шире. Вы можете выбирать любимые цвета отделки, ведь создание образа, примерка и дефиле перед зеркалом должны поднимать настроение и гармонировать с вашим внутренним миром. Восхитительные примеры данных комнат собраны в Книге идей
Невероятно красивые гардеробные.
Очень часто девушки наполняют свои гардеробные комнаты яркими красками и блестящей отделкой. Таким образом они подчеркивают свой персональный стиль и веселый нрав. Но учтите – слишком интенсивные цвета могут зрительно уменьшать пространство, поэтому их лучше комбинировать с пастельными оттенками.
Грамотная организация пространства в шкафу является основой качественной гардеробной. Эффективное хранение разнообразных вещей предусматривает наличие разнотипных секций, отделов и полочек. Расположенные на них вещи должны не только быть на виду, но и не терять своих первоначальных характеристик. Например, шерстяные свитера не принято развешивать – их нужно складывать на полки, чтобы не допустить вытягивания.
Стойка для вешалок должна располагаться на комфортной для вас высоте. Здесь нужно учитывать рост хозяйки, а также длину одежды, которая будет размещена подобным образом.
Отдельного внимания заслуживают полочки для хранения обуви. Нужно просчитать их параметры так, чтобы там помещалась обувь всех сезонов – и летние сандалии, и высокие зимние сапоги.
На верхних секциях рекомендуем хранить головные уборы, а также сезонные вещи, которые вам пока не нужны.
Функциональные выдвижные ящики служат отличным дополнением полок и стеллажей в гардеробной. Закрытые секции подойдут для белья и прочих мелочей, без которых сложно обойтись в повседневной жизни, но оставлять их на виду вам бы не хотелось. Также в них можно размещать предметы, хранение которых не требует четкой упорядоченности, как например: бижутерия, аксессуары для волос.
Вы можете подобрать для гардеробной функциональные секции разной глубины. Мелкие ящики станут отличным решением для небольших предметов и позволят легко находить нужную вещь. Для совсем крохотных изделий лучше использовать специальные разделители.
А вот секции поглубже идеально подойдут для хранения носков, футболок и подобных предметов. Для более презентабельного вида гардеробной вы можете комбинировать глухие и полуоткрытые фасады выдвижных ящиков.
Зеркала – неотъемлемые атрибуты любой гардеробной. И чем их больше – тем лучше.
Существуют три модели размещения зеркал в названной комнате:
1. Отдельно стоящее зеркало – размещается на полу и может свободно перемещаться по комнате.
2. Зеркало как конструктивная часть шкафа: этот вариант свойственен для шкафов-купе, в которых устанавливаются зеркальные двери.
3. Зеркало, зафиксированное на стене: подвесная конструкция, которая закреплена на свободной стене.
В любом из приведенных вариантов зеркала должны иметь внушительный размер, который бы позволял вам увидеть себя в полный рост. Если вмонтировать по периметру зеркала яркие лампы, как показано на фото, то вы сможете рассмотреть в нем каждую деталь одежды более скрупулезно, вне зависимости от характеристик центрального освещения в гардеробной.
Кроме практичной функции, зеркала придают помещению особый шарм, зрительно его увеличивают и подчеркивают выбранный стиль своим обрамлением.
Правильно подобранное освещение не только преобразит вашу гардеробную, но и позволит рассмотреть все детали выбранного наряда.
Оптимальным считается комбинация в комнате естественного и искусственного света. Первый проникает в гардеробную сквозь окна, а второй создается различными светильниками.
Рекомендуем предусмотреть солнцезащитные конструкции на окнах, чтобы слишком яркий свет с улицы не создавал неприятные блики в зеркалах.
Что касается подбора светильников для гардеробной и особенностей их размещения, то все зависит от стилистики комнаты. Элементы освещения должны гармонировать с дизайном, а их количество и мощность – соотноситься с габаритами помещения.
Наиболее практичным вариантом называют многоуровневый тип освещения. Для него характерна яркая подсветка периметра комнаты, отдельных конструктивных элементов шкафов, а также мощный светильник в центре. Такая комбинация позволит максимально осветить гардеробную и сделает каждую примерку необычайно комфортной для вас.
Чтобы придать гардеробной неповторимый стиль, дизайнеры рекомендуют активно использовать разнообразные аксессуары.
Для удобного размещения отдельных позиций можно применять специальные конструкции: разделители подойдут для мелких предметов, держатели зафиксируют брюки и галстуки, а проволочные корзины позволят быстро находить нужные вещи.
Чтобы нейтрализовать негативное влияние внешних факторов, воспользуйтесь поглотителями влаги и запахов. Мобильные конструкции позволят размещать вещи на разных уровнях в шкафу и легко доставать их по мере надобности.
Интересные аксессуары для гардеробной сделают ее визуально привлекательнее и позволят более эффективно организовать хранение.