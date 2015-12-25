7 советов для создания идеальной гардеробной

Наличие в доме гардеробной – верный признак современного подхода к размещению предметов одежды и продуманной организации пространства. Особенно оценят ее пользу модницы, ведь им непросто расположить свои наряды так, чтобы все было на виду и можно было легко отыскать нужную вещь.

Помимо неоспоримой функциональности, которую таит в себе гардеробная, она способна придать дизайну вашего дома изысканности и оригинальности. Оформлять ее нужно с учетом общей стилистики помещения, но с использованием каких-то интересных декоративных особенностей.

Естественно, главная функция гардеробной – удобное размещение и правильное хранение одежды и обуви. Здесь важно оценить все то, чем вы планируете заполнить шкафы, полочки и секции, и только потом проектировать модель своей гардеробной.

Мы, в свою очередь, уже подготовили для вас дельные советы по созданию идеальной гардеробной. Надеемся, они станут полезным ориентиром в мире современных систем для хранения.