Картины для интерьера

В одной из Книг идей мы попытались расставить приоритеты – что важнее: картина для интерьера или интерьер для картины? Разумеется, найти четкий ответ на этот вопрос вряд ли представляется возможным. Когда речь заходит о картинах на стенах, размер и цвета не имеют значения. Главное, чтобы они передавали вашу индивидуальность и вписывались в характер комнаты. Ошибается тот, кто полагает, что картины, занимающие большую площадь стены, автоматически становятся центральным элементом композиции комнаты. Иногда они всего лишь выполняют вспомогательную роль, привнося в интерьер яркий графический штрих.