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Картины для интерьера

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Raumteiler Kamine ASPECT - Serie, Kamin-Design GmbH & Co KG Kamin-Design GmbH & Co KG ГостинаяКамины и аксессуары
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Стены, на которых напрочь отсутствует декор, смотрятся скучно и бедно. Традиция оформлять стены жилых помещений зародилась еще в Древней Греции, где их украшали с помощью самодельных рисунков и ярких ковриков, а через несколько столетий им на смену пришла стеклянная мозаика.  Сегодня даже самый минималистичный интерьер редко обходится без красующегося на стене графического рисунка или черно-белого фото, не говоря уже о классически оформленных домах, в которых картины, репродукции и гравюры являются обязательным элементом декора.

Большие картины

легкая классика, Арт-мастерская "РЕПЛИКА" Арт-мастерская 'РЕПЛИКА' Спальня в классическом стиле
Арт-мастерская <q>РЕПЛИКА</q>

легкая классика

Арт-мастерская "РЕПЛИКА"
Арт-мастерская <q>РЕПЛИКА</q>
Арт-мастерская "РЕПЛИКА"

В одной из Книг идей мы попытались расставить приоритеты – что важнее: картина для интерьера или интерьер для картины? Разумеется, найти четкий ответ на этот вопрос вряд ли представляется возможным. Когда речь заходит о картинах на стенах, размер и цвета не имеют значения. Главное, чтобы они передавали вашу индивидуальность и вписывались в характер комнаты. Ошибается тот, кто полагает, что картины, занимающие большую площадь стены, автоматически становятся центральным элементом композиции комнаты. Иногда они всего лишь выполняют вспомогательную роль, привнося в интерьер яркий графический штрих.

Духовные поиски

Детская Васильевский остров, ПЕРВАЯ ИНТЕРЬЕРНАЯ СТУДИЯ ПЕРВАЯ ИНТЕРЬЕРНАЯ СТУДИЯ Детские комната в эклектичном стиле
ПЕРВАЯ ИНТЕРЬЕРНАЯ СТУДИЯ

Детская Васильевский остров

ПЕРВАЯ ИНТЕРЬЕРНАЯ СТУДИЯ
ПЕРВАЯ ИНТЕРЬЕРНАЯ СТУДИЯ
ПЕРВАЯ ИНТЕРЬЕРНАЯ СТУДИЯ

В некоторых интерьерах картины на стенах предназначены не столько для украшения, сколько для отражения индивидуальности хозяев жилища. Если вы наделены богатым воображением и являетесь поклонником всего нового и необычного, заявите об этом с помощью незаурядных произведений современного искусства.

Резкие линии минимализма

homify Гостиная в стиле минимализм
homify

homify
homify
homify

Картину, размещенную в самом центре стены, невозможно не заметить. На фоне белых стен и однообразной мебели именно этот графический рисунок с незамысловатым мотивом сразу же привлекает к себе внимание. Высоковольтные провода как будто выходят за рамки изображения и питают электричеством стоящие рядом световые приборы. Резко и бескомпромиссно.

Картины в уборной

легкая классика, Арт-мастерская "РЕПЛИКА" Арт-мастерская 'РЕПЛИКА' Ванная в классическом стиле
Арт-мастерская <q>РЕПЛИКА</q>

легкая классика

Арт-мастерская "РЕПЛИКА"
Арт-мастерская <q>РЕПЛИКА</q>
Арт-мастерская "РЕПЛИКА"

Дизайнеры из арт-мастерской ’Реплика’ не боятся экспериментов, размещая небольшие картины с изображением нежных цветов прямо в уборной. Впрочем, если опираться на теорию дизайна, то такое решение можно вполне назвать практичным и рациональным. Идеальным местом для размещения картин является однотонная и неяркая стена, на которую попадает минимальное количество света.

Множество маленьких фото

Квартира в Алексине, Ин-дизайн Ин-дизайн Кухни в эклектичном стиле
Ин-дизайн

Квартира в Алексине

Ин-дизайн
Ин-дизайн
Ин-дизайн

На этом фото серия принтов, посвященных кофейной тематике, украшает небольшую столовую комнату. Множество маленьких фото в черных рамках вносят яркость и игривость в скромный и даже слегка аскетичный интерьер этого помещения. Небольшой художественный беспорядок на фоне строгих и продуманных линий.

Яркая картина в спальне

Берег Калифорнии homify Спальня в стиле модерн
homify

Берег Калифорнии

homify
homify
homify

Некоторые эксперты считают, что в спальне уместны картины в сдержанных, умиротворяющих тонах, но дизайнеры на примере своих проектов неоднократно доказывают обратное. Если интерьер комнаты отдыха и без того изобилует приглушенными красками, пусть хотя бы картина над изголовьем кровати внесет в него несколько ярких штрихов, наполняющих спальню энергией утренней свежести.

Raumteiler Kamine ASPECT - Serie, Kamin-Design GmbH & Co KG Kamin-Design GmbH & Co KG ГостинаяКамины и аксессуары
Kamin-Design GmbH &amp; Co KG

Kamin-Design GmbH & Co KG
Kamin-Design GmbH &amp; Co KG
Kamin-Design GmbH & Co KG
Homify 360°: T residence. Идеальный загородный дом

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