Как подготовить балкон к зиме

В преддверии зимы одним все наши действия направлены на постепенное утепление окружающей обстановки и самих себя. Приобрести тёплую одежду и обувь, проверить отопление в квартире. Но как быть с балконом? Что делать, если необходимо установить остекление, но бюджет ограничен?

Одни нанимают бригаду профессиональных работников, другие берут все в свои руки и самостоятельно доводят дело до конца. Утепление лоджии или балкона своими силами не настолько сложное дело, как может показаться на первый взгляд. Достаточно знать несколько простых секретов, иметь хорошие инструменты и запастись качественными материалами. Ими мы и поделимся с Вами в данной книге идей.