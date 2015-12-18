Как подготовить балкон к зиме

В преддверии зимы одним все наши действия направлены на постепенное утепление окружающей обстановки и самих себя. Приобрести тёплую одежду и обувь, проверить отопление в квартире. Но как быть с балконом? Что делать, если необходимо установить остекление, но бюджет ограничен?
Одни нанимают бригаду профессиональных работников, другие берут все в свои руки и самостоятельно доводят дело до конца. Утепление лоджии или балкона своими силами не настолько сложное дело, как может показаться на первый взгляд. Достаточно знать несколько простых секретов, иметь хорошие инструменты и запастись качественными материалами. Ими мы и поделимся с Вами в данной книге идей.
Прежде, чем приступить к непосредственному осуществлению задуманного, подготовьте пол, потолок и стены лоджии. Очистите их от старой шпаклевки, отделки, краски и пыли. Тщательно замажьте трещины и выровняйте поверхности, обработайте их противогрибковым антисептиком. Даже маленький необработанный скол может послужить началом развития коррозии.И запомните. Самостоятельное проведение подготовительных работ затрагивает лишь внутренне утепление лоджии. Если же вы хотите произвести теплоизоляцию с внешней стороны, следует обратиться к профессиональным исполнителям.
Чтобы итоговая работа вас порадовала, была не только красивой, но и долговечной, следует приобрести качественный строительный материал. Чтобы упростить данный процесс, изучите преимущества и недостатки каждого из них.
Минеральная вата. Наиболее популярный и востребованный теплоизоляционный материал. Однако несмотря на свою простоту, он не всегда удобен в применении (при утеплении потолка может осыпаться).
1. Фольгированная минеральная вата. Аналог предыдущего образца, более прочный и устойчивый к внешним воздействиям. Подходит для утепления любых поверхностей.
2. Пенопласт. Универсальный энергоэффективный материал, подходящий для покрытия всех балконных поверхностей. Наиболее часто применяется для усиления теплоизоляционных свойств потолка и стен.
3. Пеноплекс. Отличается высокой прочностью, простотой установки и прекрасными теплоизоляционными свойствами. Является незаменимым материалом для утепления пола.
Минеральная вата – один из наиболее простых и легких в обращении теплоизоляционных материалов. Прежде, чем приступить к работе, проверьте, есть ли в наличии все необходимые инструменты и материалы:
- простая или фольгированная минеральная вата;
- шпатели подходящих размеров;
- уровень для выравнивания и предварительной подготовки поверхностей;
- электродрель и скрепляющие приспособления;
- предварительно разведенный клей с быстродействующим эффектом.
Прежде всего, проверьте, правильно ли разведен клей. Его готовность определяется очень просто: клей должен плавно стекать со шпателя и стены. Слишком жидкий клей не достаточно надежен, слишком густой значительно усложнить рабочий процесс. Далее, с помощью шпателя клей равномерно распределяют по всей поверхности минеральной ваты и крепят ее к стене. Пару минут под легким прессом, и можете переходить к следующей плите. Если утепляете и потолок, и стены, процесс нанесения минеральной ваты происходит сверху вниз, от потолка до пола. После высыхания клея можете дополнительно закрепить утеплитель крепежами-бабочками.
Пенопласт – замечательный теплоизоляционный материал для внутренней отделки балкона или лоджии. Цена на него разнится в зависимости от плотности отдельно взятого листа. Плотность выбирается исходя из потребностей. Для шпатлевки оптимальной будет плотность в 25 кг/кв.см, для укладки поверх гипсокартона — 15кг/кв.см.
Куски пенопласта подгоняются по размеру и укладываются между профилями. Чтобы пенопласт не крошился, используйте тонкий канцелярский нож. А при наличии погрешностей, выемки в пенопласте закрываются монтажной пеной. Если пенопласт крепится под шпаклевку, листы необходимой формы смазываются клеем и с помощью специальных креплений-грибков прижимаются к стене. Через 5-7 минут шляпки креплений также смазываются клеем. Это обеспечивает готовой конструкции большую надежность.
Финальным этапом теплоизоляционных работ является стильная отделка, от которой во многом зависит красота и эстетичность готового проекта. Наиболее подходящими материалами в данном плане станут МДФ, вагонка или пластиковые панели.
Наименее затратным материалом в финансовом плане считаются пластиковые панели. Они представлены в нескольких цветовых вариациях, от традиционного белого до узорчатого и идентичного натуральному дереву цвета. Крепятся на листовой материал с помощью жидких гвоздей. Недорогим материалом является и МДФ. Изготовленный из прессованного картона, он не терпит соприкосновения с водой. Если исключите воздействие данного фактора, МДФ прослужит дольше.
Для более требовательных хозяев отличным решением станет применение вагонки. Выполненная из натурального дерева, она придает лоджии особый шик и статусность. Но за качество придется дорого заплатить. Доска-вагонка крепится к обрешетке с помощью скоб или гвоздей.
После выполнения всех вышеперечисленных работ установите подоконники и наличники. Вот и все: утепление прошло успешно и зима больше не страшна. Ваша лоджия будет радовать теплом и уютом. А если захотите, превратите ее в маленькую оранжерею, радующую глаз и согревающую сердце холодными снежными вечерами.