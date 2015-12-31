6 советов по выбору напольных полок для вашего дома

Сегодня все большую популярность приобретают различные напольные полки, которые избавляют пространство от громоздких шкафов, освобождая немало места.

При этом полки выполняют как практические, так и эстетические функции. Ведь с одной стороны полка – это отличный предмет мебели, на который можно поставить книги, диски, вазы и прочие мелочи, а с другой стороны – это прекрасный элемент дизайна комнаты, который помогает придать ей индивидуальность.

С помощью напольных полок можно также визуально зонировать пространство вашей комнаты. Этот вариант намного интереснее и воздушнее, чем строительство массивных стен или перегородок, например.

Украсить помещение способны как традиционные полки, так и модели необычных форм и цветов, главное проявить свою фантазию. Но необходимо соблюдать важное правило: чем необычнее ее форма и цвет, тем спокойнее и сдержаннее должен быть фон и предметы, расположенные на ней.

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