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6 советов по выбору напольных полок для вашего дома

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Малогабаритная однушка для молодой семьи, Мария Трифанова Мария Трифанова Кухня в скандинавском стиле
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Сегодня все большую популярность приобретают различные напольные полки, которые избавляют пространство от громоздких шкафов, освобождая немало места.

При этом полки выполняют как практические, так и эстетические функции. Ведь с одной стороны полка – это отличный предмет мебели, на который можно поставить книги, диски, вазы и прочие мелочи, а с другой стороны – это прекрасный элемент дизайна комнаты, который помогает придать ей индивидуальность.

С помощью напольных полок можно также визуально зонировать пространство вашей комнаты. Этот вариант намного интереснее и воздушнее, чем строительство массивных стен или перегородок, например. 

Украсить помещение способны как традиционные полки, так и модели необычных форм и цветов, главное проявить свою фантазию. Но необходимо соблюдать важное правило: чем необычнее ее форма и цвет, тем спокойнее и сдержаннее должен быть фон и предметы, расположенные на ней.

Еще 6 советов по выбору напольных полок для вашего дома вы найдете в этой статье.

1. Виды конструкций

​예산휘헌_ 언덕을 넘은 해가 들어오는 집, SHIN DESIGN LAB 신디자인랩건축사사무소 SHIN DESIGN LAB 신디자인랩건축사사무소 Гостиная в стиле модерн
SHIN DESIGN LAB 신디자인랩건축사사무소

SHIN DESIGN LAB 신디자인랩건축사사무소
SHIN DESIGN LAB 신디자인랩건축사사무소
SHIN DESIGN LAB 신디자인랩건축사사무소

Они могут иметь открытую, закрытую или  застекленную конструкцию. В последнее время появилось очень много полок необычной формы, обычно они бывают сделаны из пластика и отличаются изогнутыми, кривыми, причудливыми линиями, могут имитировать волну, иметь произвольные изгибы, иметь форму круга, ромба или других фигур. Такие полки не просто создают функциональные горизонтальные плоскости, но и позволяют украсить помещение, придав ему некоторую изюминку.

2. Выбираем место

Малогабаритная однушка для молодой семьи, Мария Трифанова Мария Трифанова Кухня в скандинавском стиле
Мария Трифанова

Малогабаритная однушка для молодой семьи

Мария Трифанова
Мария Трифанова
Мария Трифанова

Универсальность конструкции напольных полок позволяет размещать эти предметы интерьера не только в гостиной, но и столовой, детской, прихожей, спальне. Покоряя своей компактностью и возможностью размещения большого числа предметов, эти модули особо популярны.

Абсолютно разные в своем дизайне, декора и материалоемкости напольные полки для гостиной или столовой – оптимальное решение для тех людей, которые ценят комфорт европейского уровня.

3. Изучаем рынок данной продукции

Casa T, MAT architettura e design MAT architettura e design Гостиная в стиле модерн
MAT architettura e design

MAT architettura e design
MAT architettura e design
MAT architettura e design

На современном мебельном рынке напольные полки отличаются многообразием форм, цветов, размеров. Отличаются они и по своему назначению. В домах нередко можно встретить стильные стеллажи для книг, посуды, экспонатов домашних коллекций. Креативные конструкторские решения позволяют использовать для обстановки стандартные недорогие полки и дизайнерские экземпляры, восхищающие смелостью форм и линий.

Открытые стеллажи удобны для быстрой смены экспозиций, их легко перемещать по дому и транспортировать на дальние расстояния. Закрытые полки облегчают уход за их содержимым, поскольку препятствуют проникновению пыли и иных загрязнений.

Огромной популярностью у хозяек пользуются напольные полки для цветов, позволяющие продемонстрировать красоту и очарование любимых растений. Элегантные подставки не только функциональны, но и весьма декоративны. Стильные конструкции, сочетающие с внутренним убранством комнаты, являются полноценным интерьерным элементом, позволяющим наслаждаться великолепными цветочными композициями.

4. Определяемся со стилем и дизайном

ДубльДом BIO - architectural Bureau of Ivan Ovchinnikov ГостинаяПолки
BIO – architectural Bureau of Ivan Ovchinnikov

ДубльДом

BIO - architectural Bureau of Ivan Ovchinnikov
BIO – architectural Bureau of Ivan Ovchinnikov
BIO - architectural Bureau of Ivan Ovchinnikov

Тонкая вязь металла, например, превосходно гармонирует со сдержанной обстановкой классических интерьеров, уместна она и в стилистике ампир. Среди динамичного наполнения хай-тек также найдется место для кованых подставок с лаконичным дизайном.

Напольные полки из дерева и ДСП, смонтированные с использованием металлических конструкций, гармонично впишутся в минималистический интерьер. Роскошная зелень и яркие цветы растений станут сочным акцентом в сдержанной обстановке комнаты.

Респектабельные деревянные полки замечательно дополнят пышное убранство гостиной и рабочего кабинета, решенного в модерновой стилистике. Резные полки с расположенными на них цветами станут настоящим украшением столовой или кухни в стиле кантри. Дополните пышную растительность выразительным текстилем, совпадающим по цвету с яркими бутонами.

5. Выбираем подходящий цвет

Горошек, горошек, горошек!!!, Sweet Hoome Interiors Sweet Hoome Interiors Детская комната в стиле модерн
Sweet Hoome Interiors

Горошек, горошек, горошек!!!

Sweet Hoome Interiors
Sweet Hoome Interiors
Sweet Hoome Interiors

Для детских комнат, например, вы можете приобрести разноцветные яркие полки с изображениями и без. Некоторые модели украшены искусными рисунками, повторяющими декоративное оформление прочих предметов, входящих в единый ансамбль комнаты. Другие модели удивляют эффектностью сочетаний контрастных оттенков – неброских, но в то же время ярко отличаемых.

Колористическое оформление напольных полок представлено на рынке в большом ассортименте. Если же вы хотите усилить ощущение домашнего уюта, то выбираете полки выдержанные в теплых тонах.

6. Замеры и размеры

homify Кухня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Затем определяемся с размером будущего элемента мебели и производим замеры места установки. Можно остановить свой выбор на стандартном размере или же сделать индивидуальную напольную полку на заказ. Существуют и модульные конструкции, из которых можно легко собирать нужные формы, а при желании их легко трансформировать.

7. Установка и завершающий декор

Дом, Мастерская дизайна ЭГО Мастерская дизайна ЭГО Детская комната в стиле модерн
Мастерская дизайна ЭГО

Дом

Мастерская дизайна ЭГО
Мастерская дизайна ЭГО
Мастерская дизайна ЭГО

Например, можно воспользоваться специальными наклейками для стен и приклеить красивую вазу, или «посадить» на полку кошку или любое другое животное. Также очень эффектно смотрятся полки с подсветкой, обычно на них располагают самое ценное. Можно добавить к обычной полке заднюю зеркальную стенку, что придаст ей большую привлекательность.

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