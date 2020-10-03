До и После: Как старый дом в деревне стал стильной дачей

В летнее время года многие задумываются о покупке загородного дома, в который можно приезжать по выходным дням, чтобы отдохнуть от городской суеты, насладиться пением птиц и шелестом листвы. Что выбрать – дом в дачном поселке или в деревне? Решившись на покупку собственного мини-курорта,
дети каменных джунглей не имеющие опыта загородной жизни, как правило, склоняются к покупке дома в дачном кооперативе, не подозревая о том, что за приемлемой стоимостью скрывается практически полное отсутствие инфраструктуры – магазинов, почты, аптеки и относительно небольшая площадь участка.
Гораздо более оптимальным решением для тех, кто мечтает о недвижимости вдали от крупных населенных пунктов, может стать покупка старого деревенского дома. Именно так поступили герои нашего сегодняшнего рассказа – молодая семейная пара, которая приобрела заброшенную постройку в деревне на востоке Польши, и совместными усилиями с дизайнерами из студии Ynox превратили его в стильный, современный дом.
Глядя на это здание до ремонта, сложно предположить, что совсем скоро оно превратится в оазис отдыха и спокойствия. Совершенно очевидно, что дом находится в плачевном состоянии. Кажется, что ему не под силу выдержать даже слабые порывы ветра, легкую снежную бурю или даже детей, бегающих по дому и сносящих все на своем пути.
Это фото – лучшее подтверждение тому, на что способны талантливые архитекторы и дизайнеры интерьера. В результате реконструкции экстерьера, занявшей всего несколько месяцев, был укреплен каркас здания, фасад со всех сторон был покрашен в темно-каштановый цвет, прекрасно сочетающийся с графитовой черепицей, украсившей обновленную крышу, а полуразрушенные окна были заменены на новые.
У деревянных домов огромное количество преимуществ. Прежде всего дерево – это высокоэкологичный материал, который пропускает кислород, поэтому в деревянных постройках легко дышится и крепко спится. Благодаря низкой теплопроводности, вы сможете сэкономить на отоплении, при этом даже в самые суровые зимы вам не грозит замерзнуть в деревянном доме. Тем не менее, у таких домов есть и свои недостатки, главным из которых является слабая стойкость древесины к воздействиям солнца, дождя и снега, вследствие чего деревянные дома гораздо быстрее выходят из строя, нежели постройки из кирпича или бетона.
После капитального ремонта у входа в дом появилась чудесная, аккуратная терраса, позволяющая насладиться красотой окружающей природы, отдохнуть от городской суеты за чашкой кофе, а в летнее время позавтракать на свежем воздухе.
Лучшие дни этого дома остались в далеком прошлом. Напольное покрытие и поверхность стен в срочном порядке требовали скорейшей замены. Старая, потрепанная временем мебель угнетала новых хозяев и была незамедлительно отправлена на свалку. Деревянные, отжившие свое окна, требовалось заменить, чтобы по дому перестал гулять легкий ветер.
Вот как преобразилась кухня после проведенного ремонта. Современная мебель, разноцветный текстиль, букет цветов и картины на стенах полностью изменили внешний облик помещения, создав в нем прекрасное настроение. Кухня – одна из самых посещаемых комнат в загородном доме. Наш проект не станет исключением в этом правиле. Во-первых, рядом с дачным поселком не имеется кафе и ресторанов. Во-вторых, кухня обустроена отличной бытовой техникой, которая поможет насладиться процессом готовки. В-третьих, на природе постоянно хочется чем-нибудь похрустеть. В-четвертых, загородный дом – идеальное место для гриля и семейных посиделок, которые никак не обойдутся без вкуснейшей, домашней еды. В новой, практически с нуля обустроенной кухне, владельцы дома действительно смогут наслаждаться приготовлением завтраков, обедов и ужинов.
Практически все покупатели домов в деревне сталкиваются с необходимостью обновить санузел, который больше походит не на комфортабельную комнату, а на сцену из фильма
Пила. Этот дом не стал исключением. Чтобы не пугаться каждый раз вида ванной комнаты и превратить помещение в современный и функциональный туалет, пришлось потратить немало времени и сил. Результат работы дизайнеров превзошел все ожидания.
Новые хозяева дома всем другим материалам предпочитают теплое и уютное дерево. В ванной комнате, как и во всех других помещениях дома, пол и стены выполнены из светлого дерева. В качестве дополнительных, облегчающих жизнь предметов выступают стиральная машина и большая душевая кабина с поддоном.
Дизайнеры проекта Ynox дополнили интерьер деревенского дома и самой подходящей деталью декора – камином, который будет радовать глаз и согревать жильцов холодными или дождливыми вечерами.
Мода на рустикальный интерьер появилась несколько лет назад и прочно укрепилась в мире дизайна. По желанию хозяев именно в этом стиле были оформлены комнаты дома. Немного грубоватая, но очень уютная мебель в гостиной, гамаки из цветной ткани, пол, стены и потолок отделаны натуральным деревом. Такой интерьер прекрасно подойдет тем, кто живет сегодняшним днем, но не отказывает себе в удовольствии время от времени погружаться в легкую ностальгию по проведенному в деревне беззаботному детству. Современный рустикальный дизайн предоставляет жильцам уникальную возможность совместить функциональность и легкую загородную небрежность.
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До и после, в которой вы найдете немало увлекательных статей, посвященных реконструкции квартир и старых домов. Удивительно, как совершенно непригодные для жизни дома могут превращаться по взмаху волшебной палочки архитекторов и дизайнеров в современные и комфортабельные для жизни пространства.