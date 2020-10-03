До и После: Как старый дом в деревне стал стильной дачей

В летнее время года многие задумываются о покупке загородного дома, в который можно приезжать по выходным дням, чтобы отдохнуть от городской суеты, насладиться пением птиц и шелестом листвы. Что выбрать – дом в дачном поселке или в деревне? Решившись на покупку собственного мини-курорта, дети каменных джунглей не имеющие опыта загородной жизни, как правило, склоняются к покупке дома в дачном кооперативе, не подозревая о том, что за приемлемой стоимостью скрывается практически полное отсутствие инфраструктуры – магазинов, почты, аптеки и относительно небольшая площадь участка.

Гораздо более оптимальным решением для тех, кто мечтает о недвижимости вдали от крупных населенных пунктов, может стать покупка старого деревенского дома. Именно так поступили герои нашего сегодняшнего рассказа – молодая семейная пара, которая приобрела заброшенную постройку в деревне на востоке Польши, и совместными усилиями с дизайнерами из студии Ynox превратили его в стильный, современный дом.