Создаем зимний сад!

Зимний сад – это кусочек лета в квартире, офисе, загородном доме в любое время года. По Вашему желанию и в любой момент Вы можете любоваться декоративными растениями рядом с небольшим водопадом, озером или фонтаном
Когда мы говорим о зимнем саде, то, прежде всего, имеем в виду промежуточную зону между жилым помещением и природной средой. Профессионально обустроенная зона комфорта и отдыха, среди безупречных форм внутреннего озеленения, позволит не расставаться с летом даже, когда все вокруг будет укрыто снегом. Секреты грамотного обустройства зимнего сада мы раскрываем специально для Вас в данной книге идей.
Следует помнить, что зимний сад – это сложное инженерное сооружение. Помимо строительных конструкций, эксплуатационного оборудования, приборов и приспособлений, он включает инженерно-технические системы: отопление, вентиляцию или кондиционирование, водопровод, канализацию. Проведение подобных работ настоятельно рекомендуется начинать только после получения разрешения на строительств о.
Чтобы получить разрешение на строительство зимнего сада необходимо обратиться в администрацию района, к которому относится земельный участок. При этом предоставляют заявление застройщика, правоустанавливающий документ на земельный участок, градостроительный план участка, а также план-схему, на которой обозначено место будущей постройки. То же можно сделать, использовав электронную форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, прикрепив сканированные копии документов. При положительном рассмотрении Вам будет выдано разрешение на строительство сроком на 10 лет.
Утепление зимнего сада в большой степени зависит от качества ее остекления. Как правило, оно занимает около пятидесяти процентов от общей площади внешних стен. Поэтому утепляем на веранде остекление, оно значительно влияет на температурный режим внутри террасы.
Часто устраивают также сплошное остекление веранды, что делает ее похожей на зимний сад. Только она предназначена не для зеленых «жителей» – растений, а для отдыха их хозяев. Уютно в стеклянной комнате будет при условии применения двойного или тройного пакета из ПВХ-профиля или «теплого» алюминия, который, благодаря встроенной термовкладке, обеспечивает более высокие теплоизоляционные характеристики.
Громкие звуки с улицы достаточно легко проникают через окна с одинарным остеклением. Шум проходит не только через щели вокруг створок (чтобы сделать их воздухонепроницаемыми, требуется хорошее оборудование против сквозняков), но также и непосредственно через тонкое стекло. Двойное остекление улучшает ситуацию.
Если окно является единственным средством вентиляции, то рекомендуется в каком-либо месте комнаты установить вентиляционный канал, желательно без непосредственного выхода наружу.
Следует различать кондиционирование (т.е. охлаждение воздуха в летний сезон) и собственно вентиляцию – т.е. обеспечение притока свежего, насыщенного кислородом, воздуха, который очень важен для нормального роста и развития растений. При установке металлопластиковых систем естественная вентиляция будет минимальной, просто открытие форточки решает проблему частично – в зимнее время поток холодного воздуха, врывающегося в сад, может оказаться губительным для растений. Плюс такое проветривание вызывает неоправданные теплопотери. Именно поэтому зимний сад потребует установки принудительной вентиляции, оптимально – с системой рекуперации тепла, что снизит потери тепла до 70%
В зимнем саду очень приятно проводить время — пить чай, читать, общаться в друзьями. Именно поэтому хорошо бы позаботиться об удобной мебели. Это могут быть небольшого размера стол и стулья, набор кресел, софа или даже диван. Конечно же, вы будете отталкиваться от габаритов комнаты, но мебель — это очень важно. Иначе зачем тогда зимний сад, если у вас не будет возможности им любоваться продолжительное время?
Если в вашем зимнем саду просторно и не возникает нехватки места, то в качестве зоны отдыха можно установить массивный обеденный стол и стулья. Этот вариант хорош для большой семьи, собирающейся за обедом, или для тех, кто отличается гостеприимностью и всегда рад устроить званый ужин. Так как стол будет стоять в окружении прекрасного сада, то выбирайте максимально природные материалы, соответствующие обстановке: например, дерево. Деревянный стол выглядит солидно и элегантно, при этом он прослужит долгие годы, сохранив отличный внешний вид. Безусловно, стулья должны соответствовать столу, иначе гармония будет нарушена.
Декорирование зимнего сада – это деятельность, направленная на окончательное оформление проекта. Именно на заключительном этапе и воплощается в жизнь проект зимнего сада.
Также читайте:
- Как самому построить зимний сад: на что следует обратить внимание;