Создаем зимний сад!

Зимний сад – это кусочек лета в квартире, офисе, загородном доме в любое время года. По Вашему желанию и в любой момент Вы можете любоваться декоративными растениями рядом с небольшим водопадом, озером или фонтаном

Когда мы говорим о зимнем саде, то, прежде всего, имеем в виду промежуточную зону между жилым помещением и природной средой. Профессионально обустроенная зона комфорта и отдыха, среди безупречных форм внутреннего озеленения, позволит не расставаться с летом даже, когда все вокруг будет укрыто снегом. Секреты грамотного обустройства зимнего сада мы раскрываем специально для Вас в данной книге идей.