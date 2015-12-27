Как сохранить новогоднюю елку свежей максимально долго

Время приятных новогодних хлопот с каждым днем все приближается и редко какой дом или офис остается без праздничной елки. Кто-то выбирает елку в горшке, кто-то отдает предпочтение пышным и красивым елям, кто-то довольствуется приобретением хвойных веток: ели, сосны и пр. Но все хотят, чтобы она оставалась красивой, свежей как можно дольше и не осыпалась до окончания праздников.
Если вы решили приобрести натуральную ель, это, безусловно, отличный выбор: натуральное дерево источает невероятный свежий хвойный аромат , который лишь усиливает праздничное предновогоднее настроение. Но и в этом выборе есть свои подводные камни – елочная хвоя быстро осыпается и сама срезанная елка может нас радовать совсем недолго. Однако есть некоторые хитрости, которые позволят новогоднему символу радовать своим присутствием более длительное время. Именно о них и пойдет речь в данной статье.
Выбирая новогоднее дерево, обратите внимание на его ствол. Желательно, чтобы он был толстым и, как и ветки, покрыт иголками. Ветви на стволе должны расти достаточно часто. О хорошем состоянии новогодней красавицы говорит упругость ее ветвей, колючесть и темно-зеленый цвет хвои, предпочтительно не очень крупной. Важно, чтобы веточки ели гнулись, а не ломались и не осыпались, так как даже недавно привезенное из леса дерево может быть сухим.
Молодое, здоровое деревце можно определить и по специфическому запаху леса. Очень важна сохранность кончиков веток и особенно верхушки. По этой причине будьте особенно аккуратны при транспортировке елочки, предварительно бережно прижав к стволу и закрепив широкими бечевками ее ветки.
Дерево требует ухода сразу же после покупки. Вы можете обернуть его в пластмассовый непромокаемый брезент, чтобы защитить его для поездки домой. Желательно долго не содержать елку в теплой комнате до того, как вы будете ее украшать. Поэтому, если елка куплена заранее, лучше хранить ее обернутой в бумагу в прохладном помещении.
Перед тем как нарядить елку, нижние ветки дерева отрубите и оголите ствол на 15— 20 сантиметров, поставьте елку часа на два в отстоявшуюся воду. Как только будет произведена обрезка ели, сок в дереве начнет запечатываться по основе и это препятствует ее способности поглотить воду. Этот процесс занимает приблизительно три часа.
Как можно скорее обеспечьте дерево поливом. Если не собираетесь урезать дерево сразу, можно установить его в подставку или поместить в ведро. Основание разреза дерева никогда не должно высыхать для того, чтобы сохранить иглы свежими.
Существует правило, согласно которому типичное дерево может поглотить литр воды для каждого дюйма его диаметра. В крайнем случае, если ваше дерево имеет в конечном итоге высохнет в своем стенде, вы можете попробовать пробурить несколько неглубоких отверстий в стволе и заправить их водой.
Некоторые люди уверяют, что ель простоит свежей дольше, если ее удобрить консервантами, смешанными в воде для полива. Многие нашли секрет долговечности своего дерева, смешав столовую ложку кукурузного сиропа или сахара в воде для полива, кто-то добавляет аспирин.
Однако эксперты утверждают, что добавление таких веществ не дает никакого эффекта и использование подобных добавок не приносит никакой пользы.
Держите дерево вдали от прямых солнечных лучей, нагревателей или вентиляторов, поскольку они ускорят процесс высыхания. Мы предлагаем увлажнять помещения, что может помочь сохранять иглы более новыми дольше, а также уменьшить пожароопасность.
Говоря о пожарной опасности, убедитесь, что все гирлянды, используемые на дереве находятся в хорошем рабочем состоянии. Новые светодиодные огоньки являются отличным вариантом - они доступны по цене и в то же время уменьшают пожароопасность благодаря тому, что не нагреваются. Также убедитесь, что дерево находится вдали от любых источников огня.
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