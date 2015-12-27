Как сохранить новогоднюю елку свежей максимально долго

Время приятных новогодних хлопот с каждым днем все приближается и редко какой дом или офис остается без праздничной елки. Кто-то выбирает елку в горшке, кто-то отдает предпочтение пышным и красивым елям, кто-то довольствуется приобретением хвойных веток: ели, сосны и пр. Но все хотят, чтобы она оставалась красивой, свежей как можно дольше и не осыпалась до окончания праздников.

Если вы решили приобрести натуральную ель, это, безусловно, отличный выбор: натуральное дерево источает невероятный свежий хвойный аромат , который лишь усиливает праздничное предновогоднее настроение. Но и в этом выборе есть свои подводные камни – елочная хвоя быстро осыпается и сама срезанная елка может нас радовать совсем недолго. Однако есть некоторые хитрости, которые позволят новогоднему символу радовать своим присутствием более длительное время. Именно о них и пойдет речь в данной статье.