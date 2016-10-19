На что обратить внимание при планировке кухни

Тот, кто оборудует свою собственную кухню, планирует не только основу для функционального и организованного приготовления пищи, но и создает само по себе очень особенное помещение. Наряду с привлекательным дизайном, который соответствует последним веяниям моды, при планировании кухни важно учесть несколько факторов, чтобы она могла радовать Вас каждый день. Большую роль здесь играет четкое планирование всех этапов оборудования кухни и предотвращение беспорядка, который мог бы доставить дискомфорт при работе на кухне. Можем уверить Вас, что можно эффективно и стильно оборудовать даже чрезвычайно маленькую кухню без удара по кошельку, но при этом современно и функционально!
Неважно, собираетесь создавать кухню в американском стиле или в стиле нежного прованса - первостепенной задачей должно стать четкое планирование основных составляющих кухни – мебели и кухонного оборудования. Распишите, что Вам необходимо в первую очередь и от чего Вы можете отказаться. Целесообразно сделать эскиз будущей комнаты, отразив расстановку всех элементов кухни для создания целостной картины. Только после этого можно приступать к планированию стиля самой комнаты, ее декора и расставлению акцентов.
ВІДПОЧИНОКг. Киев, Киевская область, Украина, 2014
То, каким оборудованием будет оснащена кухня зависит, конечно же, от личного вкуса, кулинарных пристрастий и поварских умений хозяев дома. Здесь также играют важную роль привычки и стремление к комфорту. Так, например, плита и холодильник, безусловно, являются базовыми элементами, а такие приборы, как микроволновая печь, посудомоечная машина используются несколько реже. Много работающим людям, приходящим поздно домой наверняка будет полезна микроволновая печь для быстрого разогревания пищи, большим семьям для сокращения временных затрат понадобится посудомоечная машина.
Ни любителей, ни профессиональных поваров не устроит кухня, в которой отсутствует порядок, где бытовая техника и посуда труднодоступна и требуется излишнее время для ее поиска в забитых кухонной утварью шкафах. Независимо от того, какой площади у Вас кухня, необходимо соблюдать смесь
невидимого и
открытого хранения. Имеет смысл, само собой разумеется, хранить предметы ежедневной надобности на открытых полках. Такой способ организации хранения в кухне сделает ее очень практичной и комфортной.
Светлый кафель и белые обои в кухне выглядят прекрасно, но тем не менее, несут риск возможного быстрого загрязнения. Намного более практичным в этой связи является использование на стене элементов, стилизованных под камень. И в данном случае безразлично, будут это искусственно созданные камни в виде обоев или настоящий камень: естественная вид на кухне создает на кухне исключительно уютную и особенную атмосферу. Если Вы решили использовать такой тип настенного покрытия, этот мотив должен прослеживаться и в остальных элементах мебели. Многие столы и другие предметы мебели изготавливаются в настоящее время под классические земные тона и, таким образом, могут быть оптимально адаптированы к естественной стене с каменными элементами.
Современное развитие рынка напольных покрытий позволяет использовать на кухне практически любой материал, кроме, пожалуй, ковролина. Однако одним из самых популярных видов напольного покрытия является керамическая плитка. У напольной керамической плитки много плюсов. Главный из них — она прослужит на кухне намного дольше, чем ламинат или линолеум, и намного практичнее в уборке. Кроме того, спектр цветовой гаммы и орнаментов плитки чрезвычайно велик. Для кухонного пола лучше подойдет матовая, а не глянцевая плитка. На матовой и полуматовой поверхности намного меньше заметны царапины и потертости.
Если вы располагаете в кухне достаточным местом, вы также оптимально должны были использовать его. Поэтому свободную площадь можно запросто занять полноценной столовой. Стиль столовой должен продолжать общий стиль кухни. Не стоит забывать о необходимости декорирования самой столовой зоны. Для того, чтобы прием пищи был приятным и комфортным необходимо позаботиться об освещении обеденной зоны. Это могут быть декоративные свечи, подвесные люстры. Если позволяет планировка помещения и Вы имеете большие окна – имеет смысл расположить обеденный стол в непосредственной близости от окна, радуя Вас как дневным светом, так и зачаровывающим закатом вечером.