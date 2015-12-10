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Как организовать спортивную комнату в доме

Алиса Алиса
Особняк город Тобольск., Tutto design Tutto design Тренажерный зал в классическом стиле
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Спортивный уголок дома – это прекрасный способ держать себя в отличной форме даже при абсолютной нехватке времени. Это спорт и заряд бодрости всегда под рукой. Даже когда за окном идет дождь и нет возможности выйти на стадион, несколько минут на домашнем турнике или на шведской стенке – и вы почувствуете себя намного лучше. 

Так реально ли это – спортивный уголок прямо в квартире? Даже если она малогабаритная? Как же правильно организовать пространство в квартире так, чтобы спортивный уголок не занимал много места в доме? В каких комнатах лучше всего разместить спортивный уголок и что же для этого нужно? На эти и многие другие вопросы мы сегодня ответим в нашей статье, посвященной этим темам. Приятного чтения!

Шведская стенка

Дизайн проект квартиры в стиле эклектика, Альбина Романова Альбина Романова Тренажерный зал в эклектичном стиле
Альбина Романова

Дизайн проект квартиры в стиле эклектика

Альбина Романова
Альбина Романова
Альбина Романова

Очень практичное и компактное приобретение – шведская стенка. Ее можно разместить где угодно, в прихожей, столовой, гостиной, детской и даже в спальне. Места она не занимает практически никакого, ведь она крепится к стене. Такой тренажер понравится как детям, так и взрослым. Это место для различных упражнений, шведская стенка очень функциональна. Сегодня шведская стенка – это не просто лестница, прикрепленная к стене. Она может быть выполнена в любом оригинальном дизайне и прекрасно впишется в любой интерьер. 

В детской комнате

Спортивный интерьер детской комнаты Студия дизайна ROMANIUK DESIGN Детская комнатa в стиле минимализм
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

Спортивный интерьер детской комнаты

Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

Одно из самых удобных мест, где можно оборудовать спортивный уголок – это детская комната. У кого, как не у детей всегда много энергии и повышенная активность? Такие спортивные зоны занимают обычно один угол и являются отличным средством для поднятия настроения и получения очередного заряда бодрости с утра для всех младших членов семьи любого возраста. При установке такого спортивного комплекса важно убедиться в надежности и прочности конструкции. Это очень важно, ведь дети очень хрупкие и слишком активные. Также желательно приобрести несколько матов для смягчения приземления детей.

Тренажеры

Особняк город Тобольск., Tutto design Tutto design Тренажерный зал в классическом стиле
Tutto design

Особняк город Тобольск.

Tutto design
Tutto design
Tutto design

Еще одним неплохим способом держать себя в форме являются кардиотренажеры. Они удобные, компактные и могут заменить часовые пробежки на улице. Разместить кардиотренажер можно практически где угодно – места он занимает совсем немного. 

А для любителей велосипедного спорта лучше всего приобрести велотренажер. Его можно разместить в углу, вдоль стены или даже посередине комнаты. Это нисколько не испортит внешний вид комнаты, даже наоборот – слегка изменит концепцию функциональности помещения.

Фитнес-уголок

Дом Millennium-park, 420 м², Bronx Bronx Тренажерный зал в эклектичном стиле
Bronx

Дом Millennium-park, 420 м²

Bronx
Bronx
Bronx

Для занятий фитнесом можно организовать отдельный закуток в квартире. И это необязательно займет много места, ведь для фитнеса, по сути, нужно всего несколько гантелек, мяч и коврик. Организовать фитнес-уголок можно почти в любом помещении, таком как спальня и гостиная. Есть еще одно интересное дизайнерское решение для такого фитнес-уголка – использование лоджии. Это может быть как закрытое помещение балкона, оборудованное всем необходимым для занятиями спортом, так и дополнительное пространство лоджии, присоединенное к спальне путем снесения перегородок. В любом случае этот вариант поможет вам использовать пространство лоджии максимально эффективно и не загромождать пространство остальной квартиры приспособлениями для спорта.

Турник

Midlife Crisis Loft, Lev Lugovskoy Lev Lugovskoy Тренажерный зал в стиле лофт
Lev Lugovskoy

Midlife Crisis Loft

Lev Lugovskoy
Lev Lugovskoy
Lev Lugovskoy

Если у вас площадь квартиры совершенно не позволяет организовать небольшое пространство для занятий спортом, а выглядеть красиво хочется уже сейчас – можно попробовать закрепить у себя дома всего один предмет для спорта, это турник. Проще всего будет разместить домашний турник прямо в дверном проеме. Однако есть модели турников, которые крепятся на стенах или в углах помещения. На них можно закреплять кольца или лесенку, а в случае необходимости такое приспособление можно быстро снять без лишних физических усилий. 

Домашний турник – это отличное решения для малогабаритных квартир, он не занимает много места, практически незаметен для окружающих, а значит прекрасно впишется в любой интерьер. 

Спортивный зал

Квартира в Балашихе. Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION. Тренажерный зал в классическом стиле
Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.

Квартира в Балашихе.

Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.
Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.
Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.

Для активных и молодых семей, возможно, наилучшим вариантом станет оборудование собственного домашнего спортивного зала. Главное в этом случае правильно расставить спортивный инвентарь в зале так, чтобы в случае необходимости его можно было бы использовать как гостиную комнату, выполненную в оригинальном спортивном стиле. В таком домашнем зале можно разместить лёгкую переносную мебель или мягкие напольные кресла-трансформеры, и он сразу станет совмещать в себе несколько функций: спортивного зала и гостиной комнаты. Очень стильное и функциональное решение, многие дизайнеры интерьеров пользуются этим приемом.

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Спортивный стиль

Интерьер коттеджа, загородного дома, Константин Паевский-PAEVSKIYDESIGN Константин Паевский-PAEVSKIYDESIGN Тренажерный зал в стиле минимализм Серый
Константин Паевский-PAEVSKIYDESIGN

Интерьер коттеджа, загородного дома

Константин Паевский-PAEVSKIYDESIGN
Константин Паевский-PAEVSKIYDESIGN
Константин Паевский-PAEVSKIYDESIGN

Спортивный стиль – это не просто занятия спортом, которые делают нас здоровее и привлекательнее, это стиль жизни. И для того, чтобы почувствовать его в полной мере, необходимо место или комнату для занятий спортом выполнить в едином стиле. И не важно, будут ли это спортивные подушки и кресла в форме футбольных мячей, или обои со спортивным принтом – главное чтобы это было красиво. Также можно разместить в помещении мотивирующие надписи и картинки – это поможет не терять силы и веру в себя. Тщательно планируйте цветовую гамму, это очень важно, ведь многие цветовые палитры совершенно не годятся для занятий спортом и не заряжают нужной энергией для упражнений.

Выводы

Визуализация коммерческой недвижимости, Аrchirost Аrchirost Тренажерный зал в стиле модерн
Аrchirost

Визуализация коммерческой недвижимости

Аrchirost
Аrchirost
Аrchirost

Итак, как видите нет ничего сложного в том, чтобы оборудовать собственный зал или уголок для занятий спортом в квартире. Главное найти немного места и определиться в набором спортивного инвентаря. Удачи вам и всегда будьте красивыми!

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