Как организовать спортивную комнату в доме

Спортивный уголок дома – это прекрасный способ держать себя в отличной форме даже при абсолютной нехватке времени. Это спорт и заряд бодрости всегда под рукой. Даже когда за окном идет дождь и нет возможности выйти на стадион, несколько минут на домашнем турнике или на шведской стенке – и вы почувствуете себя намного лучше.
Так реально ли это – спортивный уголок прямо в квартире? Даже если она малогабаритная? Как же правильно организовать пространство в квартире так, чтобы спортивный уголок не занимал много места в доме? В каких комнатах лучше всего разместить спортивный уголок и что же для этого нужно? На эти и многие другие вопросы мы сегодня ответим в нашей статье, посвященной этим темам. Приятного чтения!
Очень практичное и компактное приобретение – шведская стенка. Ее можно разместить где угодно, в прихожей, столовой, гостиной, детской и даже в спальне. Места она не занимает практически никакого, ведь она крепится к стене. Такой тренажер понравится как детям, так и взрослым. Это место для различных упражнений, шведская стенка очень функциональна. Сегодня шведская стенка – это не просто лестница, прикрепленная к стене. Она может быть выполнена в любом оригинальном дизайне и прекрасно впишется в любой интерьер.
Одно из самых удобных мест, где можно оборудовать спортивный уголок – это детская комната. У кого, как не у детей всегда много энергии и повышенная активность? Такие спортивные зоны занимают обычно один угол и являются отличным средством для поднятия настроения и получения очередного заряда бодрости с утра для всех младших членов семьи любого возраста. При установке такого спортивного комплекса важно убедиться в надежности и прочности конструкции. Это очень важно, ведь дети очень хрупкие и слишком активные. Также желательно приобрести несколько матов для смягчения приземления детей.
Еще одним неплохим способом держать себя в форме являются кардиотренажеры. Они удобные, компактные и могут заменить часовые пробежки на улице. Разместить кардиотренажер можно практически где угодно – места он занимает совсем немного.
А для любителей велосипедного спорта лучше всего приобрести велотренажер. Его можно разместить в углу, вдоль стены или даже посередине комнаты. Это нисколько не испортит внешний вид комнаты, даже наоборот – слегка изменит концепцию функциональности помещения.
Для занятий фитнесом можно организовать отдельный закуток в квартире. И это необязательно займет много места, ведь для фитнеса, по сути, нужно всего несколько гантелек, мяч и коврик. Организовать фитнес-уголок можно почти в любом помещении, таком как спальня и гостиная. Есть еще одно интересное дизайнерское решение для такого фитнес-уголка – использование лоджии. Это может быть как закрытое помещение балкона, оборудованное всем необходимым для занятиями спортом, так и дополнительное пространство лоджии, присоединенное к спальне путем снесения перегородок. В любом случае этот вариант поможет вам использовать пространство лоджии максимально эффективно и не загромождать пространство остальной квартиры приспособлениями для спорта.
Если у вас площадь квартиры совершенно не позволяет организовать небольшое пространство для занятий спортом, а выглядеть красиво хочется уже сейчас – можно попробовать закрепить у себя дома всего один предмет для спорта, это турник. Проще всего будет разместить домашний турник прямо в дверном проеме. Однако есть модели турников, которые крепятся на стенах или в углах помещения. На них можно закреплять кольца или лесенку, а в случае необходимости такое приспособление можно быстро снять без лишних физических усилий.
Домашний турник – это отличное решения для малогабаритных квартир, он не занимает много места, практически незаметен для окружающих, а значит прекрасно впишется в любой интерьер.
Для активных и молодых семей, возможно, наилучшим вариантом станет оборудование собственного домашнего спортивного зала. Главное в этом случае правильно расставить спортивный инвентарь в зале так, чтобы в случае необходимости его можно было бы использовать как гостиную комнату, выполненную в оригинальном спортивном стиле. В таком домашнем зале можно разместить лёгкую переносную мебель или мягкие напольные кресла-трансформеры, и он сразу станет совмещать в себе несколько функций: спортивного зала и гостиной комнаты. Очень стильное и функциональное решение, многие дизайнеры интерьеров пользуются этим приемом.
Спортивный стиль – это не просто занятия спортом, которые делают нас здоровее и привлекательнее, это стиль жизни. И для того, чтобы почувствовать его в полной мере, необходимо место или комнату для занятий спортом выполнить в едином стиле. И не важно, будут ли это спортивные подушки и кресла в форме футбольных мячей, или обои со спортивным принтом – главное чтобы это было красиво. Также можно разместить в помещении мотивирующие надписи и картинки – это поможет не терять силы и веру в себя. Тщательно планируйте цветовую гамму, это очень важно, ведь многие цветовые палитры совершенно не годятся для занятий спортом и не заряжают нужной энергией для упражнений.
Итак, как видите нет ничего сложного в том, чтобы оборудовать собственный зал или уголок для занятий спортом в квартире. Главное найти немного места и определиться в набором спортивного инвентаря. Удачи вам и всегда будьте красивыми!
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