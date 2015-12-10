Как организовать спортивную комнату в доме

Спортивный уголок дома – это прекрасный способ держать себя в отличной форме даже при абсолютной нехватке времени. Это спорт и заряд бодрости всегда под рукой. Даже когда за окном идет дождь и нет возможности выйти на стадион, несколько минут на домашнем турнике или на шведской стенке – и вы почувствуете себя намного лучше.

Так реально ли это – спортивный уголок прямо в квартире? Даже если она малогабаритная? Как же правильно организовать пространство в квартире так, чтобы спортивный уголок не занимал много места в доме? В каких комнатах лучше всего разместить спортивный уголок и что же для этого нужно? На эти и многие другие вопросы мы сегодня ответим в нашей статье, посвященной этим темам. Приятного чтения!