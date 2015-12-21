Какое настенное покрытие будет лучшим для вашего дома?

Делая ремонт, один из основных вопросов – правильный выбор настенного покрытия, сочетающий и нужные практические характеристики, и декоративность, и что бывает также немаловажно – разумную стоимость. Наиболее привычными видами стеновой отделки являются дерево, кафель, обои, краска. Но, как говорится, старый друг – лучше новых двух. И не стоит сразу отказываться от стандартных видов отделки только потому, что вам они кажутся морально устаревшими. Ничто не стоит на месте и традиционные виды отделочных материалов также значительно преображаются с каждой новой коллекцией: новые узоры и фактуры, современные технологии и материалы, дизайнерские идеи сочетаний и размещения в интерьере. Кроме этого, конечно и новые виды материалов на основе полимеров, винила и пластика интересны своей практичностью, легкостью в работе и использовании.
Дерево для российских интерьеров – один из традиционных видов материала и часто такая отделка ассоциируется со стилем древнерусской избы, хотя деревянные стены на самом деле могут использоваться в совершенно разной стилистике, акцентируя не только теплоту и фактурность материала.
Основными типы деревянной отделки стен – разного сорта вагонка и стеновые панели, отличающиеся по качественным характеристикам древесины. В целом при любом сорте деревянной отделки, такое настенное покрытие подарит вашему интерьеру ряд существенных практических преимуществ: уютную атмосферу, саморегулирующуюся влажность помещения, циркуляцию воздуха, необходимую для комфортной обстановки в комнате, а также значительно теплоизоляцию и звуко-непроницаемость. При всей практической значимости деревянной отделки для экологичного интерьера, зачастую выбор в пользу этого материала делается и благодаря его уникальной декоративности – ни с чем не сравнимый рисунок текстуры, огромное количество вариантов сочетаний и узоров.
Оформление стен комнаты кирпичом – эффектное и стильное решение. Такая отделка присуща многим современным стилям – лофту она дарит фактурность форм в просторных помещениях, скандинавской стилистике – экологичность, рустикальному интерьеру – насыщенность текстурами и близость к природе.
Для внутренней отделки помещений применяются разнообразные виды кирпича – и гладкий клинкерный, и искусственно состаренный – со сбитыми краями и шершавой поверхностью, и выбеленную кладку, и окраску кирпичной краски в тон интерьера.
С практической точки зрения такой материал для отделки стен выгодно отличается долговечностью, прочностью, устойчивостью к истиранию, придает комнате дополнительную тепло- и шумо-изоляцию. Большинство видов кирпича и сами по себе достаточно водостойкие, но, например, фактурные виды из смеси гипса и цемента лучше использовать в помещениях не требующих частого мытья.
Традиционным, но от того не менее актуальным видом стеновой отделки, являются различные типы обоев: бумажные, виниловые, флизелиновые, текстильные, и даже из натуральных волокон. Многообразие этого стенового декора и простота в использовании помогает воплощать в интерьере не только стандартные варианты отделки, но и при желании, дать волю фантазии и поэкспериментировать с цветами и стилями.
Каждый вид обоев дает свои возможности для декорирования комнаты: с помощью бумажных обоев можно создать интерьер с легкими нотами винтажного шарма, передать теплое ощущение кантри стиля или прованса, виниловые и флизелиновые – лидеры по прочности и практичности, а также по цветовому и фактурному разнообразию для реализации самых смелых интерьерных решений. Необычные виды обоев придадут интерьеру комнаты оригинальность и помогут вам в точности создать нужную атмосферу – экологичности и натуральности в помощью бамбуковых, шпоновых или тростниковых обоев, изысканную – с шелковым отблесков нитей тканевых обоев, стальной блеск хай-тек стилистики – с помощью металлизированных полотен.
Акриловая краска и пластик для стен – материалы удобные при ремонте, практичные и водостойкие, что позволяет использовать их в таких помещениях, как кухня и ванная комната. Такие материалы удобны и для быстрого ремонта – позволяют легко поменять цвет комнаты, освежить интерьер, и для эксплуатации – не боятся влажности в помещении, частого мытья, быстро очищаются при уборке.
Цвета акриловых красок могут быть и нейтральными, и яркими, и что особенно важно – не выцветают, сохраняя свежесть оттенков. Поэтому декорируя интерьер с помощью акриловых красок можно не ограничиваться стандартной однотонной окраской, создать оригинальные сочетания пластиковых панелей и росписи стен.
Еще одним видом современных материалов, обеспечивающих быстрый ремонт и простоту в эксплуатации, являются виниловые настенные панели. Ремонт квартиры – процесс трудоемкий, и любой способ облегчить этот нелегкий труд, заслуживает внимания. Тем более, что отделка виниловыми панелями очень разнообразна и может заменить собой более сложные и дорогостоящие варианты – дерево, мрамор, кирпичную кладку, совместить в интерьере практичную водостойкость и эффектную декоративность.
Керамическая плитка для ряда помещений – просто незаменимый отделочный материал в силу свой прочности и влагостойкости. Именно поэтому облицовка разными видами плитки ванных комнат и кухонь давно стала привычным, но не от этого не менее интересным решением.
Во-первых, этот материал действительно идеально подходит для декора таких помещений, во-вторых, развитие современных технологий позволяет сделать использование кафельной плитки еще более удобным. Разнообразные цвета, узоры и фактуры могут сделать помещение с плиточной отделкой по-настоящему стильным и оригинальным, технология теплых полов помогает согреть холодную поверхность кафеля и сделать его более приятным для комплексной облицовки всех поверхностей в ванной или кухне, специальные грунтовки и чистящие средства поддерживают межплиточные швы и соединения в идеальной чистоте на протяжении всего периода ее использования.