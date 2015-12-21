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Какое настенное покрытие будет лучшим для вашего дома?

Перла Вереника Перла Вереника
Chalet Gstaad, Ardesia Design Ardesia Design Гостиная в рустикальном стиле
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Делая ремонт, один из основных вопросов – правильный выбор настенного покрытия, сочетающий и нужные практические характеристики, и декоративность, и что бывает также немаловажно – разумную стоимость. Наиболее привычными видами стеновой отделки являются дерево, кафель, обои, краска. Но, как говорится, старый друг – лучше новых двух. И не стоит сразу отказываться от стандартных видов отделки только потому, что вам они кажутся морально устаревшими. Ничто не стоит на месте и традиционные виды отделочных материалов также значительно преображаются с каждой новой коллекцией: новые узоры и фактуры, современные технологии и материалы, дизайнерские идеи сочетаний и размещения в интерьере. Кроме этого, конечно и новые виды материалов на основе полимеров, винила и пластика интересны своей практичностью, легкостью в работе и использовании.

Отделка стен деревом

Chalet Gstaad, Ardesia Design Ardesia Design Гостиная в рустикальном стиле
Ardesia Design

Chalet Gstaad

Ardesia Design
Ardesia Design
Ardesia Design

Дерево для российских интерьеров – один из традиционных видов материала и часто такая отделка ассоциируется со стилем древнерусской избы, хотя деревянные стены на самом деле могут использоваться в совершенно разной стилистике, акцентируя не только теплоту и фактурность материала.

Основными типы деревянной отделки стен – разного сорта вагонка и стеновые панели, отличающиеся по качественным характеристикам древесины. В целом при любом сорте деревянной отделки, такое настенное покрытие подарит вашему интерьеру ряд существенных практических преимуществ: уютную атмосферу, саморегулирующуюся влажность помещения, циркуляцию воздуха, необходимую для комфортной обстановки в комнате, а также значительно теплоизоляцию и звуко-непроницаемость. При всей практической значимости деревянной отделки для экологичного интерьера, зачастую выбор в пользу этого материала делается и благодаря его уникальной декоративности – ни с чем не сравнимый рисунок текстуры, огромное количество вариантов сочетаний и узоров.

Кирпичная отделка

homify Столовая комната в стиле лофт
homify

homify
homify
homify

Оформление стен комнаты кирпичом – эффектное и стильное решение. Такая отделка присуща многим современным стилям – лофту она дарит фактурность форм в просторных помещениях, скандинавской стилистике – экологичность, рустикальному интерьеру – насыщенность текстурами и близость к природе. 

Для внутренней отделки помещений применяются разнообразные виды кирпича – и гладкий клинкерный, и искусственно состаренный – со сбитыми краями и шершавой поверхностью, и выбеленную кладку, и окраску кирпичной краски в тон интерьера.

С практической точки зрения такой материал для отделки стен выгодно отличается долговечностью, прочностью, устойчивостью  к истиранию, придает комнате дополнительную тепло- и шумо-изоляцию. Большинство видов кирпича и сами по себе достаточно водостойкие, но, например, фактурные виды из смеси гипса и цемента лучше использовать в помещениях не требующих частого мытья. 

Декорирование стен обоями

Загородный дом, Center of interior design Center of interior design Спальня в стиле кантри
Center of interior design

Загородный дом

Center of interior design
Center of interior design
Center of interior design

Традиционным, но от того не менее актуальным видом стеновой отделки, являются различные типы обоев:  бумажные, виниловые, флизелиновые, текстильные, и даже из натуральных волокон.  Многообразие этого стенового декора и простота в использовании помогает воплощать в интерьере не только стандартные варианты отделки, но и при желании, дать волю фантазии и поэкспериментировать с цветами и стилями.

Каждый вид обоев дает свои возможности для декорирования комнаты: с помощью бумажных обоев можно создать интерьер с легкими нотами винтажного шарма, передать теплое ощущение кантри стиля или прованса, виниловые и флизелиновые – лидеры по прочности и практичности, а также по цветовому и фактурному разнообразию для реализации самых смелых интерьерных решений. Необычные виды обоев придадут интерьеру комнаты оригинальность и помогут вам в точности создать нужную атмосферу – экологичности и натуральности в помощью бамбуковых, шпоновых или тростниковых обоев, изысканную – с шелковым отблесков нитей тканевых обоев, стальной блеск хай-тек стилистики – с помощью металлизированных полотен.

Пластик и акриловые краски

Residência AM, Isabela Canaan Arquitetos e Associados Isabela Canaan Arquitetos e Associados Кухня в стиле модерн
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

Акриловая краска и пластик для стен – материалы удобные при ремонте, практичные и водостойкие, что позволяет использовать их в таких помещениях, как кухня и ванная комната. Такие материалы удобны и для быстрого ремонта – позволяют легко поменять цвет комнаты, освежить интерьер, и для эксплуатации – не боятся влажности в помещении, частого мытья, быстро очищаются при уборке. 

Цвета акриловых красок могут быть и нейтральными, и яркими, и что особенно важно – не выцветают, сохраняя свежесть оттенков. Поэтому декорируя интерьер с помощью акриловых красок можно не ограничиваться стандартной однотонной окраской, создать оригинальные сочетания пластиковых панелей и росписи стен.

Виниловые панели

Атмосфера весны в однокомнатной квартире, Volkovs studio Volkovs studio Ванная в классическом стиле
Volkovs studio

Атмосфера весны в однокомнатной квартире

Volkovs studio
Volkovs studio
Volkovs studio

Еще одним видом современных материалов, обеспечивающих быстрый ремонт и простоту в эксплуатации, являются виниловые настенные панели. Ремонт квартиры – процесс трудоемкий, и любой способ облегчить этот нелегкий труд, заслуживает внимания. Тем более, что отделка виниловыми панелями очень разнообразна и может заменить собой более сложные и дорогостоящие варианты – дерево, мрамор, кирпичную кладку, совместить в интерьере практичную водостойкость и эффектную декоративность.

Декор стен с помощью плитки

PATCHWORK E HIDRAULICOS, Gama Ceramica y Baño Gama Ceramica y Baño Ванная комната в стиле модерн
Gama Ceramica y Baño

Gama Ceramica y Baño
Gama Ceramica y Baño
Gama Ceramica y Baño

Керамическая плитка для ряда помещений – просто незаменимый отделочный материал в силу свой прочности и влагостойкости. Именно поэтому облицовка разными видами плитки ванных комнат и кухонь давно стала привычным, но не от этого не менее интересным решением. 

Во-первых, этот материал действительно идеально подходит для декора таких помещений, во-вторых, развитие современных технологий позволяет сделать использование кафельной плитки еще более удобным. Разнообразные цвета, узоры и фактуры могут сделать помещение с плиточной отделкой по-настоящему стильным и оригинальным, технология теплых полов помогает согреть холодную поверхность кафеля и сделать его более приятным для комплексной облицовки всех поверхностей в ванной или кухне, специальные грунтовки и чистящие средства поддерживают межплиточные швы и соединения в идеальной чистоте на протяжении всего периода ее использования.

Потрясающий редизайн викторианского особняка
А вы - за привычный вид настенной отделки или предпочитаете эксперименты цвета и стиля?

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