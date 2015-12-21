Какое настенное покрытие будет лучшим для вашего дома?

Дерево для российских интерьеров – один из традиционных видов материала и часто такая отделка ассоциируется со стилем древнерусской избы, хотя деревянные стены на самом деле могут использоваться в совершенно разной стилистике, акцентируя не только теплоту и фактурность материала.

Основными типы деревянной отделки стен – разного сорта вагонка и стеновые панели, отличающиеся по качественным характеристикам древесины. В целом при любом сорте деревянной отделки, такое настенное покрытие подарит вашему интерьеру ряд существенных практических преимуществ: уютную атмосферу, саморегулирующуюся влажность помещения, циркуляцию воздуха, необходимую для комфортной обстановки в комнате, а также значительно теплоизоляцию и звуко-непроницаемость. При всей практической значимости деревянной отделки для экологичного интерьера, зачастую выбор в пользу этого материала делается и благодаря его уникальной декоративности – ни с чем не сравнимый рисунок текстуры, огромное количество вариантов сочетаний и узоров.