Какой камин подойдет для меня?

Когда в окна стучится зима, каждый из нас мечтает укутаться в мягкий плед и согреться у камина. Это устройство издавна наполняет дома теплом и уютом, настраивает на положительный лад и успокаивает после тяжелого дня. Правду говорят, что смотреть на горящее пламя можно бесконечно и данный феномен не разгадал никто до сих пор. Но в нем есть что-то магическое, что притягивает всех членов семьи к камину холодными вечерами.
С развитием технологий появилось множество вариантов и разновидностей каминов. Современные модели могут полноценно работать без дров и дымоотвода, занимать совсем немного места и выступать главным декоративным элементом пространства. Сегодня каждый, кто мечтал о камине, имеет возможность сделать его частью дизайна своего дома и наслаждаться таким долгожданным теплом.
Предлагаем совершить небольшой экскурс в мир каминов и понять, какой из них больше всего подойдет для вашего жилища.
Камин из добротного камня считается традиционным вариантом обогрева жилища. Его прототипом можно назвать печь, которая испокон веков наполняла дома теплом даже в лютые морозы. Вот почему сегодня каменные модели являются признаком хорошего вкуса, верности традициям и стабильности домашнего очага.
Натуральный камень – это не просто красивое обрамление для горящих поленьев. При качественном монтаже и продуманной конструкции такой камин способен обогреть комнату довольно быстро, а потом еще и сохранять тепло на протяжении нескольких часов. Благодаря огромному количеству разновидностей и текстур названного материала вы сможете не только подобрать гармоничный вариант для своего жилища, но и создать оригинальный дизайн, комбинируя различные виды камней. Чаще всего отдают предпочтение каминам из мрамора и гранита, а бюджетным вариантом может быть декоративный камень искусственного происхождения.
В любом случае, камин из камня – дорогое удовольствие, но потраченные средства с лихвой компенсируются его презентабельным видом и естественным теплом
Одними из самых оригинальных можно с уверенностью назвать подвесные камины. Подобные модели не имеют основания, а держатся они исключительно на своем дымоходе. Такая конструкция позволяет располагать камин в любой части комнаты для отдыха, на любой высоте.
Подвесные камины производятся, как правило, из легкого и прочного металла. Камень, кирпич и другие тяжелые материалы не используются для подвесных конструкций, поскольку они значительно увеличивают массу изделия.
Современные подвесные камины могут иметь мобильную чашу с возможностью вращения на 360 градусов. Такие модели поразят ваших гостей своим дизайном и станут главным акцентом в комнате.
Для безопасного монтажа данного камина следует обратить внимание на качество потолочных конструкций, а также пожарную безопасность.
Сегодня в магазинах можно встретить так называемые биокамины – устройства, работа которых построена на использовании этанола. Этот источник энергии имеет натуральное происхождение, ведь он производится из всевозможных растительных культур – сахарного тростника, кукурузы, картофеля, ячменя и других.
Популярность каминов на этаноле обусловлена сразу несколькими факторами. Во-первых, простотой в эксплуатации – достаточно наполнить резервуар устройства топливом, зажечь и наслаждаться языками пламени.
Во-вторых, такой камин можно подобрать к любому дизайну и размеру квартиры, ведь существуют модели с различными габаритами и особенностями. При этом не требуется произведения никаких дополнительных работ, например – монтажа дымоотвода, регулярной чистки камина и т.п. Такое устройство работает автономно и может быть установлено где угодно.
Несмотря на отличные эстетические характеристики этого камина, многие отмечают недостаточную мощность прибора и как следствие – незначительный обогрев помещения даже после длительной работы. Поэтому лучше устанавливать биокамин в небольших комнатах и позаботиться о наличии дополнительных источниках тепла.
Специально для эстетов созданы стеклянные камины. Они особенно рекомендованы для комнат в стиле минимализм, ведь их дизайн лаконичен и прост.
Для производства таких эффектных каминов используют качественное огнеупорное стекло, которому не страшны высокие температуры. Прозрачные грани устройства можно обрамлять другими материалами, например – камнем или металлом. Встречаются модификации с открытым верхом, которые принято располагать в центре помещения с целью создания роскошного интерьера.
Камины из стекла можно с успехом использовать для зонирования пространства. В отличии от типичных перегородок, такой подход позволит наслаждаться пламенем, находясь по обе стороны от устройства.
Печной тип отопления сегодня не утратил своей популярности и применяется, в основном, в частных домах. Такие камины просты в управлении и имеют высокие показатели обогрева помещения. Для эффективной работы подобного устройства нужно обеспечить хорошую тягу, чтобы дымоотвод справлялся со своей задачей на отлично.
Как правило, каркас печного камина состоит из чугуна, что позволяет во время работы устройства распространять тепло по всему помещению довольно интенсивно, а также долго сохранять его после угасания пламени. Быстрый обогрев комнаты – главное достоинство подобной конструкции.
Топливом для камина печного типа могут служить дрова, торфобрикеты или уголь. Чтобы результаты горения не распространялись по всему помещению, обязательно производите осмотр и чистку дымоотвода перед началом сезона.
Большинство моделей печных каминов имеют дизайн под старину, что позволяет им не только обогревать помещение, но и украшать его.
Данный тип каминов сегодня менее распространен, чем предыдущие модели, однако именно он сочетает в себе их главные достоинства. Из названия становится понятно, что в качестве топлива здесь используются пеллеты – специальные гранулы из торфа, отходов древесной и сельскохозяйственной промышленности. Благодаря исключительно натуральному составу названного биотоплива, его негативное влияние на здоровье человека и окружающую среду сводится к минимуму.
Пеллетные камины оснащены уникальной системой автоматической подачи топлива, что позволяет программировать их работу и настраивать индивидуальные режимы обогрева помещения. Экономичность, безопасность и высокая производительность устройства делает его не только стильным элементом интерьера, но и ценным источником тепла в холодную пору.
Стоит отметить, что при всех вышеупомянутых достоинствах пеллетных каминов у них есть и существенный недостаток – это высокая цена.
С появлением электрокаминов каждый, кто мечтал наблюдать завораживающий танец пламени у себя дома, сможет это сделать. Ведь все, что нужно для установки данного технического новшества – это электричество и свободное место для такой конструкции.
Камины подобного типа представлены сегодня в широком ассортименте. Вы можете подбирать вариант исходя из эстетических характеристик, габаритов, мощности и стоимости. Электрокамины прекрасно смотрятся на полу, на стене, а отдельные модели могут выполнять роль межкомнатной перегородки, эффектно разделяя пространство.
Конечно, бюджетные образцы таких каминов не станут основным источником тепла в комнате, а их пламя лишь отдаленно напоминает естественное. Поэтому такие модели выполняют декоративную роль, украшая помещение.
Электрокамины подороже оснащены дополнительными функциями – подсветкой, программированием и звуковыми эффектами. Имитация пламени в них настолько правдоподобная, что заподозрить его искусственное происхождение сможет не каждый.
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Как выбрать электрокамин: советы и удачные примеры.
Дизайнеры интерьера находят поистине удивительные решения, которые позволят вам сделать камин центральным элементом комнаты. Образец на фото – яркое тому подтверждение. А вы готовы к подобным экспериментам в своем доме?