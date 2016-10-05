Какой камин подойдет для меня?

Когда в окна стучится зима, каждый из нас мечтает укутаться в мягкий плед и согреться у камина. Это устройство издавна наполняет дома теплом и уютом, настраивает на положительный лад и успокаивает после тяжелого дня. Правду говорят, что смотреть на горящее пламя можно бесконечно и данный феномен не разгадал никто до сих пор. Но в нем есть что-то магическое, что притягивает всех членов семьи к камину холодными вечерами.

С развитием технологий появилось множество вариантов и разновидностей каминов. Современные модели могут полноценно работать без дров и дымоотвода, занимать совсем немного места и выступать главным декоративным элементом пространства. Сегодня каждый, кто мечтал о камине, имеет возможность сделать его частью дизайна своего дома и наслаждаться таким долгожданным теплом.

Предлагаем совершить небольшой экскурс в мир каминов и понять, какой из них больше всего подойдет для вашего жилища.