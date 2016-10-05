6 идей, как сделать рабочее место вашего ребенка более уютным и привлекательным

Все мы хотим, чтобы наши дети учились без проблем и с радостью осваивая новые знания. Ребенок – существо крайне чувствительное и к цветам, и к окружающей обстановке, что делает процесс оформления рабочего места настоящим компромиссом между удобно и красиво, практично и увлекательно. Что же главное в этом вопросе, что советуют дизайнеры интерьеров?
Восприятие цвета зависит и от характера, и от настроения ребенка, но все же, для оформления рабочего места лучше воздержаться от крайних вариантов ярких или глубоких цветов: оранжевого, синего, красного. Все таки за письменным столом ребенку придется проводить значительную часть своего времени и даже самый любимый активный цвет – позитивно солнечный или динамично-алый, загадочный фиолетово-синий или столь любимый девочками – нежно-розовый, могут утомить.
Оставьте цветовые контрасты для той части комнаты, в которой ребенок сам может определять длительность своего пребывания по настроению, а домашние уроки придется делать каждый день при любых обстоятельствах. Поэтому для рабочего уголка детской комнаты постарайтесь подобрать декор нескучный, но и не нагружающий нервную систему: например, светло-зеленые оттенки прекрасно воздействуют на концентрацию внимания, поддерживая спокойное и сосредоточенное настроение.
Для правильной осанки и здоровья позвоночника ребенка очень важно положение спины во время работы за столом. Подбирая мебель для детской, всегда хочется найти найти для ребенка что-то особенное – по цвету и дизайну, но на самом деле более важны простые пропорции соотношения роста ребенка, высоты стола и стула, чтобы ему не пришлось слишком сильно наклоняться над столом. Исходя из этих же соображений практичной может оказаться трансформирующуюся мебель, которую можно подстраивать самостоятельно под меняющийся рост ребенка.
Важным вопросом является и размер столешницы, особенно если вы планируете разместить на рабочем столе ребенка еще и компьютер. Места на столе должно быть достаточно, чтобы тетрадь лежала прямо перед ребенком и было куда положить локоть при письме, иначе хорошего почерка от ребенка лучше и не требовать.
Спинка стула для ребенка – вопрос особый, рекомендуются безусловно варианты ортопедической формы, трансформирующиеся индивидуально под ребенка. Самое главное правило для стула – скажите
нет подлокотникам, иначе ребенок все время будет заваливаться на один бок, облокачиваясь и съезжая вниз.
Занятия в школе не всегда бывают успешными и любимыми, а детская комната не должна превращаться в грустное напоминание о школьных заданиях. Помогите ребенку сделать свое рабочее место таким, какой он хотел бы видеть свою учебу – более яркой, более творческой и увлекательной. В школе свои стандарты оформления рабочего пространства, но это не значит, что их обязательно нужно переносить и в детскую комнату. Здесь можно и нужно позволить ребенку раскрасить учебный процесс своими красками, сделать его комфортным и неформатным. Например, цветная карта на стене, парусник и глобус помогут юному любителю путешествий чувствовать себя капитаном в суровом плаванье по океанам знаний, помогут верить в свои силы перед задачей любой сложности.
Света много не бывает, особенно учитывая режим занятий ребенка, когда большинство домашних заданий выполняется вечером. Выбирая место для рабочего стола постарайтесь максимально использовать пространство рядом с окном, чтобы естественное освещение помогало ребенку в его занятиях. А для вечера нужно предусмотреть кроме центрального света в комнате еще дополнительное освещение рабочего пространства: лаконичную настольную лампу или потолочный светильник над столом.
Рабочее место в детской комнате – это не только стол и стул. Лучше всего, если рабочий уголок будет оборудован всем необходимым для занятий ребенка, тогда ему не придется отвлекаться, искать в разных частях квартиры то линейку, то карандаш.
Что же нужно на рабочем месте ребенку? Во-первых, удобный шкафчик для учебников и тетрадей, и конечно же, привычка хранить их именно в этом месте. Во-вторых, не забывайте о ящичках для многочисленных ручек, карандашей, фломастеров, линеек и прочих школьных мелочей. Ну и, конечно, любому ребенку будет приятно иметь место для любимых книг, рисунков собственного авторского творчества, памятных безделушек и сувениров. Такие небольшие полки займут совсем немного места рядом с рабочим столом, а пространство сразу станет более комфортным и уютным.
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Если в первом классе еще можно обойтись стеллажом из пары полок для книг, то постепенно придется все-таки задуматься о полноценной системе хранения рядом с рабочим местом школьника. Оптимальным вариантом может стать модульная система, растущая вместе с кругом интересов и занятий и сформированная из разных по размеру частей: нижний ярус можно занять ящиками с проектами, работами школьника, большие полки – для широкоформатных атласов и энциклопедий, отделения поменьше – для книг и журналов.