6 идей, как сделать рабочее место вашего ребенка более уютным и привлекательным

Для правильной осанки и здоровья позвоночника ребенка очень важно положение спины во время работы за столом. Подбирая мебель для детской, всегда хочется найти найти для ребенка что-то особенное – по цвету и дизайну, но на самом деле более важны простые пропорции соотношения роста ребенка, высоты стола и стула, чтобы ему не пришлось слишком сильно наклоняться над столом. Исходя из этих же соображений практичной может оказаться трансформирующуюся мебель, которую можно подстраивать самостоятельно под меняющийся рост ребенка.

Важным вопросом является и размер столешницы, особенно если вы планируете разместить на рабочем столе ребенка еще и компьютер. Места на столе должно быть достаточно, чтобы тетрадь лежала прямо перед ребенком и было куда положить локоть при письме, иначе хорошего почерка от ребенка лучше и не требовать.