6 советов, как сделать потрясающую мебель из поддонов

Для начала следует разобраться, о каких поддонах пойдет речь, так как это не всегда сразу понятно. Иначе и быть не может, ведь в бытовом обиходе поддоном называют тарелку-подставку для цветочных горшков, которая собирает излишки воды. Может быть, из таких поддонов и можно смастерить мебель, однако, их потребуется неимоверное количество. Да и по своей прочности для мебели они не подойдут.
Поэтому далее пойдет речь о деревянных поддонах — плоских деревянных ящиков, которые используются на стройке, в складских помещениях и т.д. для размещения на них определенных грузов. Это могут быть упаковки кирпичей, коробки с товарами. В общем — все, что на них можно разместить. Такие поддоны сконструированы так, что складские мини-погрузчики могут легко захватить их вместе с лежащим на них товаром и перевезти в нужное место.
Однако, вечно неугомонным дизайнерам пришли на ум идеи мебели из поддонов, которые они немедля принялись реализовать.
Ниже представлены практичные идеи мебели из поддонов, которые может реализовать каждый.
Следующей идеей мебели из поддонов будет диван. Ведь после трапезы за обеденным столом неплохо бы прилечь. Да и журнальный столик без дивана, стоящего рядом, выглядит негармонично. Обработанные поддоны (отшлифованные и покрашенные в нужный цвет) скрепляют в необходимой конфигурации. Например, выстраивают поддоны буквой «Г», делая уголок.
Если высота одного поддона недостаточна, можно выстроить их в два ряда. Далее, короткие бруски опиливают под углом, которые соответствует нужному углу наклона спинки дивана. Бруски закрепляются на поддонах, а на них — широкие доски, которые образуют спинку. Получившийся каркас дивана обшивают кусками поролона. Их следует вырезать по форме контуров дивана. Поролон обшивается тканью нужного цвета и узора с помощью строительного степлера.
Диван из поддонов готов. Теперь можно гармонично сочетать его с уже готовым журнальным столиком. Таким нехитрым и бюджетным способом можно создать необычную мебель для сада и дома, а также уникальное место для отдыха в доме.
Следует сразу отметить, что преимущество мебели из поддонов в том, что довольно легко регулировать ее размер. Ведь поддоны — это своего рода модули, которые можно собирать в любой удобной конфигурации.
Среди идей мебели из поддонов не последнее место занимает обеденный стол. Для начала следует определить необходимые размеры обеденного стола — от этого зависит количество используемых поддонов. Учитывая квадратную форму поддона, а также необходимость разместить за обеденным столом как минимум семью, такой стол целесообразно собирать из нескольких поддонов.
Для одной секции обеденного стола берут один поддон и прибивают к нему четыре ножки из деревянного бруса. Брус можно достать из таких же поддонов, если их длина приемлема для высоты стола. Получился квадратный столик. Для образования чистовой столешницы накрывают поддон плитой ДСП. После покраски ее можно накрыть и закрепить стеклом. Всю секцию необходимо отшлифовать наждачной бумагой и покрасить в цвет, который подходит под интерьер кухни. Из нескольких таких столиков можно создать полноценный обеденный стол.
Еще одной идеей для мебели из поддонов, в дополнение остальным, будет стул.
Чтобы сделать такой стул, понадобиться всего один поддон, молоток, гвозди, наждачная бумага и краска. Целый поддон распиливают на две части, чтобы по размерам получилась сидение и спинка стула. К сидению крепят спинку под углом до 60 градусов. Из четырех брусков делают ножки. По желанию можно сделать и ручки, такие же, как у кресла. Готовое изделие следует отшлифовать и покрасить. Если выбор все-таки пал на комплект мебели из поддонов, то краску стульев следует подобрать такую же, которой покрашен стол. Либо же покрасить совсем в другой цвет, делая контраст между столом и стульями.
При желании стул можно обшить поролоном и мягкой тканью, как это сделано в примере выше. Небольшая подушечка также может гармонично сочетаться со стулом из поддона.
Кроме того, стулья из поддонов можно использовать не только в кухонном интерьере, но и при обустройстве зоны отдыха в саду или на балконе. Натуральная древесина, из которой сделан поддон, гармонично впишется в место для отдыха.
Логично, что в качестве следующей идеи мебели из поддонов будет сказано о журнальных столиках.
Естественно, для журнального столика не нужна такая высота, как для обеденного стола. Поэтому высокие ножки для поддона не нужны. Высоты одного поддона будет мало. Для журнального столика достаточно соединить друг на друга 2-3 поддона. Предварительно их нужно отшлифовать и покрасить. Как и с обеденным столом, в качестве столешницы можно использовать лист стекла, что для журнального столика будет более уместно.
Проёмы, которые образовались между поддонами, можно использовать в качестве полочек для различной мелочи: журналов, газет, справочников, телефонов и т.д.
Эта Книга идей об идеях мебели из поддонов была бы неполной, если бы здесь не было сказано о кровати. Уже было сказано, что поддоны сами по себе с легкостью позволяют регулировать высоту мебели. Соответственно, чем больше поддонов положено, тем больше высота.
Однако, есть и другие способы установления высоты. Найти выход помогут гидравлические амортизаторы — мебельная фурнитура, с помощью которой регулируется высота подъёма любой мебели или ее частей, в том числе и кровати.
Гидравлический амортизатор — это специальная металлическая капсула с поршнем внутри. Под необходимым давлением в капсулу закачивают масляную жидкость — при расширении жидкости поршень выталкивается вверх.
Определившись с размерами, следует смонтировать из четырех досок раму-основу для будущей кровати. Далее, по размеру рамы необходим выполнить лежак из поддонов. Поддоны скрепляются вместе и соединяются с рамой при помощи гидравлических амортизаторов. Чтобы лежак не проваливался ниже, чем следует, по углам кровати устанавливают металлические уголки.
На поддон закрепляют матрас. Для большей комфортности кровати можно использовать ортопедический матрас.
Идея мебели из поддонов очень удачно применяется конструкции стеллажей и различных полок. Ведь поддоны уже сами по себе предназначены для хранения на них различных вещей— строительных материалов или других товаров. То есть, это уже готовая секция стеллажа. Как и в других случаях, поддоны необходимо предварительно отшлифовать. Далее, из бруса создают вертикальные перемычки между поддонами. Таким образом, выставляют поддоны на несколько уровней, образуя стеллаж. По завершении монтажа поддон необходимо покрасить.
Возможна иная интерпретация стеллажа. К примеру, один деревянный поддон закрепляется к стене так, чтобы проемы между досками поддона стали горизонтально. После этого поддон шлифуют и красят. После высыхания краски этот поддон можно использовать в качестве стеллажа для хранения вина. Бутылочку хорошего вина и парочку бокалов будет легко вставить в эти проемы.