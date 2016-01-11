6 советов, как сделать потрясающую мебель из поддонов

Для начала следует разобраться, о каких поддонах пойдет речь, так как это не всегда сразу понятно. Иначе и быть не может, ведь в бытовом обиходе поддоном называют тарелку-подставку для цветочных горшков, которая собирает излишки воды. Может быть, из таких поддонов и можно смастерить мебель, однако, их потребуется неимоверное количество. Да и по своей прочности для мебели они не подойдут.

Поэтому далее пойдет речь о деревянных поддонах — плоских деревянных ящиков, которые используются на стройке, в складских помещениях и т.д. для размещения на них определенных грузов. Это могут быть упаковки кирпичей, коробки с товарами. В общем — все, что на них можно разместить. Такие поддоны сконструированы так, что складские мини-погрузчики могут легко захватить их вместе с лежащим на них товаром и перевезти в нужное место.

Однако, вечно неугомонным дизайнерам пришли на ум идеи мебели из поддонов, которые они немедля принялись реализовать.

Ниже представлены практичные идеи мебели из поддонов, которые может реализовать каждый.