Секреты озеленения внутри помещения

Большинство комнатных растений «живут» в горшках . Это, в основном, не вьющиеся цветы, которые часто размещают на подоконниках, столе, а особо огромные ставят на пол. Среди них есть множество полезных растений, которые помогут создать уют в доме и обеспечат чистоту воздуха. Но какие именно стоит выбрать?

Алоэ. Этот цветок можно найти в каждом доме, и не зря! Он способен очищать воздух и впитывать углекислый газ. Также является незаменимым компонентом в вашей аптечке и домашней косметике. Столетник, как называют его в народе, вовсе не прихотлив в уходе. Его нужно всего лишь разместить в освещаемом месте и регулярно поливать.

Мирт. Красивое растение, которое обязательно должно быть в каждом доме. Помимо свойств активного газообмена оно, благодаря маслам, которые выделяет в воздух, способствует созданию благоприятной атмосферы и уюта.

Диффенбахия. Отличный выбор для офисных помещений или домов в загрязненных районах города. Цветок чудесно борется с вредными микробами благодаря содержанию фитонцидов. Такое растение следует ставить на кухне, в гостиной или в прихожей, откуда может идти наибольшее количество опасных микроорганизмов. Стоит отказаться от его размещения в спальне, так как это большой цветок и ночью он будет забирать много кислорода. Диффенбахия достаточно капризна в уходе, поэтому стоит внимательно следить за поливом и температурой воздуха.

Фикус. Это растение ничем не уступает другим по своим полезным свойствам. Фикус отлично справляется с задачей очищения воздуха от бензола, фенола и трихлорэтилена и других токсичных веществ. Благодаря ему они превращаются в сахар и аминокислоты. Растение вовсе не прихотливое в уходе, поэтому не принесет вам много хлопот.

Аихризон. Одно из популярных домашних растений, которое еще называют деревом любви. Считают, что этот цветок способен одаривать помещение позитивной энергией и атмосферой любви. Растение не очень прихотливое в уходе, но все же нуждается в пересадке и регулярном удобрении.