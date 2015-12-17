Секреты озеленения внутри помещения

В современном мире трудно представить себе уютную квартиру без цветов. Зелень в доме является не только украшением, но и незаменимым источником кислорода. Не стоит забывать о том, что расставлять растения тоже нужно правильно. Комнату, где вы спите, не желательно заставлять, можно обойтись 2-3 растениями. Такое предостережение обосновано тем, что ночью они забирают не меньше кислорода, чем выделяют днем.
К выбору растений нужно отнестись с особой ответственностью, ведь они могут нести как пользу, так и вред. Мы уже говорили, что не следует слишком заставлять помещение, особенно там, где вы проводите много времени. Для спальни лучше выбрать цветы, которые могут хорошо очищать воздух и впитывать углекислый газ. К таким можно отнести алоэ, хлорофитум и герань. Они снижают уровень токсинов в и эффективно увлажняют воздух. Отказаться стоит от активно цветущих растений, которые выделяют специфический запах и могут вызывать аллергию или раздражение слизистых оболочек носа или глаз. Эта может быть пеларгония, роза, орхидея, фиалка и т.д.
Почти вся зелень любит влагу, поэтому регулярный полив является неотъемлемой частью ухода . Поливать желательно раз в три дня, но при этом не стоит слишком увлекаться. Для этой процедуры советую выбрать отстоянную воду, ведь хлорированная вредна не только людям, но и растениям. Полив должен быть обильным, но при этом не чрезмерным – земля должна быть влажной, но не сочиться от воды.
Некоторые «зеленые любимцы» любят впитывать влагу из поддона горшка. К таким относиться фиалка. Для этого воду необходимо наливать не в сам горшок, а, непосредственно, в поддон. Не стоит, также, забывать об увлажнения цветка обрызгиванием. Для этого налейте отстоянную воду в распылитель и обработайте его. Уход заключается также в протирании листов. На них часто собирается огромное количество пыли, которое не дает выполнять функцию газообмена. Поэтому раз в неделю листья домашней зелени нужно бережно протирать влажной губкой.
Большинство комнатных растений «живут» в горшках . Это, в основном, не вьющиеся цветы, которые часто размещают на подоконниках, столе, а особо огромные ставят на пол. Среди них есть множество полезных растений, которые помогут создать уют в доме и обеспечат чистоту воздуха. Но какие именно стоит выбрать?
Алоэ. Этот цветок можно найти в каждом доме, и не зря! Он способен очищать воздух и впитывать углекислый газ. Также является незаменимым компонентом в вашей аптечке и домашней косметике. Столетник, как называют его в народе, вовсе не прихотлив в уходе. Его нужно всего лишь разместить в освещаемом месте и регулярно поливать.
Мирт. Красивое растение, которое обязательно должно быть в каждом доме. Помимо свойств активного газообмена оно, благодаря маслам, которые выделяет в воздух, способствует созданию благоприятной атмосферы и уюта.
Диффенбахия. Отличный выбор для офисных помещений или домов в загрязненных районах города. Цветок чудесно борется с вредными микробами благодаря содержанию фитонцидов. Такое растение следует ставить на кухне, в гостиной или в прихожей, откуда может идти наибольшее количество опасных микроорганизмов. Стоит отказаться от его размещения в спальне, так как это большой цветок и ночью он будет забирать много кислорода. Диффенбахия достаточно капризна в уходе, поэтому стоит внимательно следить за поливом и температурой воздуха.
Фикус. Это растение ничем не уступает другим по своим полезным свойствам. Фикус отлично справляется с задачей очищения воздуха от бензола, фенола и трихлорэтилена и других токсичных веществ. Благодаря ему они превращаются в сахар и аминокислоты. Растение вовсе не прихотливое в уходе, поэтому не принесет вам много хлопот.
Аихризон. Одно из популярных домашних растений, которое еще называют деревом любви. Считают, что этот цветок способен одаривать помещение позитивной энергией и атмосферой любви. Растение не очень прихотливое в уходе, но все же нуждается в пересадке и регулярном удобрении.
Вьющиеся или свисающие растения в квартире удобнее всего размешать на стене или специальных полках, чтоб не травмировать их. Во время роста такой цветок красиво заплетет вашу стену или будет спадать вниз зеленым водопадом.
Нефролепис. Большое тропическое растение, которое легко украсит одну из стен вашего дома. Форма листков напоминает папоротник, что дает ему немало преимуществ. Цветок является отличным фильтром воздуха. Лучше всего повесить его на кухне или в гостиной. Из-за размеров растение не рекомендуют ставить в спальне.
Плющ. Этот цветок является «любимцем» многих хозяек. Он не только очищает воздух, но и прекрасно уничтожает токсичные вещества даже те, которые исходят от сигаретного дыма.
Солейролия. Красивая «травка», которая порадует глаз любого человека. Она может выступать в роли не только самостоятельного растения, но и декорировать горшки с другими цветами.
Хлорофитум. Отлично подойдет для любой комнаты. Цветок способен очищать воздух от токсинов и активно обогащать его кислородом.
Шлюмбергера. Обаятельный цветок с оригинальными листочками. Растение цветет насыщено-розовыми цветами, которые находятся на конце каждого листочка. Шлюмбергера, несомненно, станет украшением вашей гостиной.
Растения в лампочке – это не только красиво, но и оригинально. Современный дизайнеры интерьера очень часто используют такой дивный элемент для декора. На самом деле такой террариум на самом деле очень просто. Для этого вам понадобится лампочка, с которой предварительно нужно вынуть все детали, чтоб осталась только «колбочка».
Для создания такой красоты необходимо правильно подобрать растение. В этом случае отлично подойдут те, которые спокойно могут существовать без почвы. Одним из таких есть Тилландсия. Для наполнения лампы лучше использовать песок, который предварительно нужно промыть и просушить в духовке. Для декора хорошо подойдет сухой мох, который сможет спокойно выжить в таких условиях. После этого в террариум можно отправлять, непосредственно, наше растение и украсить его яркими камушками, бусинками или другими подручными средствами.
Уход за таким растение тоже должен быть особенным. Держать лампочку нужно в хорошо освещаемом месте, но при этом не на прямых солнечных лучах. Поливать цветок нужно с помощью пульверизатора или шприца.
Вам остается только сделать такую красоту и порадовать себя и своих близких.
Ухаживать за растениями в разное время года нужно соответствующе. Летом они нуждаются в обильном поливе и обрызгивании. Ставить их на палящее солнце крайне опасно, оно может обжечь листки, что приведет к гибели. Также следует избегать сквозняков.
Пересадкой лучше заниматься весной или ранней осенью. Это способствует быстрому разрастанию и цветению. Удобрять зелень лучше с марта по ноябрь, именно в это время они очень нуждаются в полезных веществах.
Что касается ухода зимой, то в это время многие растения «впадают в спячку» и можно подумать, что они начинают пропадать, но на самом деле это не так. В холодную пору цветы советуют поливать реже и не ставить их возле холодных окон.