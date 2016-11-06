Установка солнечных батарей: все что нужно знать

Чтобы определиться с мощностью солнечных панелей, нужно определить среднее потребление энергии в вашем доме (например, по счетам за электроэнергию), а потом решить, какой процент от этого количества вы хотите компенсировать при помощи альтернативных источников энергии.

Допустим, в месяц вы потребляете 300 кВт*ч электроэнергии. Можно считать, что солнечные батареи, мощностью 1 кВт вырабатывают в среднем 1300 кВт*ч в год. (около 110 кВт*ч в месяц). Если делается расчет для лета, считается, что панель отдает свою номинальную мощность 6 часов в день (солнечная батарея на 250 Вт выработает 250-6 = 1500 Вт*ч в сутки, при условии, что стоит солнечная погода).

Тогда, для полной компенсации вам необходимо установить 3 кВт панелей (12 панелей по 250 Вт, 1,65 м.кв. каждая).

Если установить сразу 12 панелей нет возможности, можно поставить половину, а потом добавить. Оборудование при этом менять не нужно.