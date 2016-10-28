Как создать сад в тропическом стиле?

Сад в тропическом стиле уже давно является не только экзотическим, но и романтическим местом, которое можно встретить во многих уголках мира. Он способен эффектно украсить пространство у вашего дома, а также значительно увеличить общую стоимость имущества.

Если климатические условия вашего региона не позволяют создать тропический сад под открытым небом, то его всегда можно разместить в собственной оранжерее. Главное – заранее продумать планировку и выбрать подходящие растения.

Зачастую желание обзавестись садом в тропическом стиле возникает после отпуска в одной из жарких стран, где повсюду встречались пальмы, лианы и прочие растения, характерные для данной стилистики. Они способны покорить каждого с первого взгляда своим величием и красотой. Именно поэтому так хочется привнести частичку солнечных воспоминаний в свой сад, наполнив его аналогичными саженцами.

Мы расскажем вам об особенностях и главных нюансах тропического сада, созданного в наших широтах.