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Как создать сад в тропическом стиле?

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
RESIDÊNCIA 01, Marcelo Novaes Paisagismo Marcelo Novaes Paisagismo Сад в тропическом стиле
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Сад в тропическом стиле уже давно является не только экзотическим, но и романтическим местом, которое можно встретить во многих уголках мира. Он способен эффектно украсить пространство у вашего дома, а также значительно увеличить общую стоимость имущества. 

Если климатические условия вашего региона не позволяют создать тропический сад под открытым небом, то его всегда можно разместить в собственной оранжерее. Главное – заранее продумать планировку и выбрать подходящие растения.

Зачастую желание обзавестись садом в тропическом стиле возникает после отпуска в одной из жарких стран, где повсюду встречались пальмы, лианы и прочие растения, характерные для данной стилистики. Они способны покорить каждого с первого взгляда своим величием и красотой. Именно поэтому так хочется привнести частичку солнечных воспоминаний в свой сад, наполнив его аналогичными саженцами.  

Мы расскажем вам об особенностях и главных нюансах тропического сада, созданного в наших широтах. 

Ваши растения требуют затенения?

Casa CP78, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura Сад в стиле модерн
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

До того, как вы начнете высаживать подобранные растения, изучите требования к их содержанию. Кроме оптимальной температуры и влажности, следует обратить внимание на то, как они переносят прямые солнечные лучи. Если в тропическом саду будут растения, которые нуждаются в затенении, то создать его следует до высадки таких саженцев в грунт.

Лучше всего тень создает искусственное накрытие или же высокие деревья, под которыми смогут уберечься от палящего солнца отдельные виды. Во втором случае рекомендуем подбирать растения с широкими листьями и мощными ветвями, которые будут создавать  густую тень на значительной площади под своими кронами. Это могут быть пальмы, типуаны или рожковые деревья.

Узнайте о местном климате

Сад , Студия "ART Story" Студия 'ART Story' Сад Растения
Студия <q>ART Story</q>

Сад

Студия "ART Story"
Студия <q>ART Story</q>
Студия "ART Story"

Первое, что нужно сделать для реализации идеи по созданию тропического сада – изучить местный климат. Основные его характеристики, такие как среднемесячные температуры, количество осадков и особенности ветров, станут отправной точкой в выборе растений для вашего сада. 

Большинство тропических деревьев и кустов предпочитают жаркий и даже засушливый климат. Это вполне объяснимо, ведь территория их происхождения – это тропики и субтропики, где всегда тепло. Некоторые виды уже адаптировались к умеренным температурам, но вот отрицательные показания термометра выдержат только единицы.

Огромное значение имеет регулярный полив тропических растений. Многие пренебрегают этим, полагая, что вода может навредить корневой системе. Но стоит вспомнить о традиционных тропических ливнях, которые напитывают почву большим количеством влаги. Ее то и запасают растения на весь засушливый период. 

Если климат вашего региона лишь отчасти соответствует описанным требованиям, то можно расположить тропический сад в постройке оранжерейного типа.

Какая у вас почва?

КП Жуковка 21 века, Land-proekt Land-proekt Сад в классическом стиле
Land-proekt

КП Жуковка 21 века

Land-proekt
Land-proekt
Land-proekt

Кроме климата, тщательной оценки требует почва на месте предполагаемого сада. Она является тем базисом, который оказывает колоссальное влияние на внешний вид, интенсивность роста и долговечность тропических растений. 

Идеальным вариантом считаются богатые почвы, в которых соблюден естественный баланс питательных веществ для корневой системы. Если же ваш участок расположен на песчаных и глиняных грунтах, то их необходимо дополнительно удобрять. Делать это лучше с помощью компоста, мульчи и других средств для улучшения почвы, которые нужно вносить на расстояние не менее 15 см вглубь. 

Если ваш участок расположен в низинной части и там застаивается вода, то это может послужить фактором ухудшения свойств почвы и привести к гибели растений или их частым заболеваниям. Дело в том, что в постоянно влажном грунте начинают развиваться патогенные микроорганизмы и плесневые грибы, которые поглощают львиную долю полезных веществ, тем самым истощая почву. Поэтому рекомендуем использовать такой агроприем, как прополка верхнего слоя грунта после выпадения обильных осадков. 

Выясните, какие растения произрастают в вашем регионе

Ландшафтный дизайн в Валерьяново Aster Garden Сад в эклектичном стиле
Aster Garden

Ландшафтный дизайн в Валерьяново

Aster Garden
Aster Garden
Aster Garden

В нашей умеренной полосе тропические растения – это экзотика, а не норма. Их можно увидеть в ботанических садах, закрытых оранжереях или частых домах, где созданы специальные условия для представителей названного семейства.

Когда мы слышим что-то о тропиках, то первое, что представляем – роскошные пальмы. Действительно, эти растения являются одними из самых распространенных обитателей экзотических садов. Они представлены множеством разновидностей, каждая из которых красива по-своему. Некоторые пальмы довольно стойко переносят краткосрочные мягкие зимы, если их обернуть изоляционным материалом. На морских курортах нашей страны можно лицезреть деревья названного вида, которые отлично адаптировались к климатическим особенностям региона.

Что касается других растений для тропического сада, то в нашей полосе неплохо приживаются отдельные разновидности лиан, бегоний и фикусов. Но для создания полноценного и разнообразного зеленого уголка с экзотическим характером рекомендуем соорудить для него отдельное помещение, в котором можно было бы регулировать температуру и влажность воздуха. Либо же высаживать теплолюбивые растения в цветочные горшки, которые заносить в дом с наступлением холодов. 

Планируйте схему вашего сада

Безмятежное, Мастерская ландшафта Дмитрия Бородавкина Мастерская ландшафта Дмитрия Бородавкина Сад в стиле модерн
Мастерская ландшафта Дмитрия Бородавкина

Безмятежное

Мастерская ландшафта Дмитрия Бородавкина
Мастерская ландшафта Дмитрия Бородавкина
Мастерская ландшафта Дмитрия Бородавкина

Перед началом работ по созданию тропического сада, нужно как следует все распланировать. В особенности: 

- где и какие растения будут высажены;

- маршруты и стиль оформления дорожек для неспешных прогулок;

- освещение и декор сада;

- система полива.

Названные аспекты оказывают значительное влияние не только на эстетическое восприятие сада, но и на его продуктивность и темпы роста. 

Чтобы визуализировать то, что вам хотелось бы воссоздать, используйте специальные программы, которые доступны каждому в интернете. Можно обратиться за консультацией и помощью к профессионалам в данной отрасли –  ландшафтным архитекторам. Они не только ознакомят вас с правилами оформления участка в тропическом стиле, но и помогут дельными советами.

Рекомендации по оформлению зеленой зоны вы найдете в Книге идей  Как сделать красивый полисадник.

Размещайте прикрытие или живую изгородь из растений, чтобы защитить сад от сильных ветров

Residência SA - Ilhabela, SP, Gil Fialho Paisagismo Gil Fialho Paisagismo Сад в тропическом стиле
Gil Fialho Paisagismo

Gil Fialho Paisagismo
Gil Fialho Paisagismo
Gil Fialho Paisagismo

В зависимости от особенностей климата, в вашем регионе могут иметь место сильные и холодные ветра. Они способны нанести существенный вред растениям тропического сада, не только поломав их, но и обморозив. 

Для предотвращения подобных неприятностей можно соорудить специальное механическое прикрытие в виде изящного заборчика. Очень красиво смотрится подобное заграждение, если оно выполнено в виде живой изгороди. Она гармонично вписывается в стилистику тропического сада и при этом надежно защищает растения в ветреную погоду. 

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Добавьте украшения, такие как Будда и другие вдохновляющие азиатские статуи

JARDIM ASIÁTICO-TROPICAL - FAZENDA CABREÚVA., Eduardo Luppi Paisagismo Ltda. Eduardo Luppi Paisagismo Ltda. Сад в азиатском стиле
Eduardo Luppi Paisagismo Ltda.

Eduardo Luppi Paisagismo Ltda.
Eduardo Luppi Paisagismo Ltda.
Eduardo Luppi Paisagismo Ltda.

Сделать дизайн тропического сада оригинальным и неповторимым поможет удачный декор. Самый простой и действенный способ – это использование различных статуй. 

Со стилистикой тропиков идеально смотрятся скульптуры в азиатском стиле. Прежде всего, это всевозможные конструкции с изображением Будды, а также других восточных символов. Такие композиции привнесут в зеленую зону у дома спокойствие и сделают атмосферу сада положительной. 

Красиво оформить сад можно с помощью обычных камней различного размера, цвета и формы. Эти натуральные материалы выразительно оттеняют сочную зелень растений и гармонируют с окружающей средой. 

Учитесь, как необходимо ухаживать

RESIDÊNCIA 01, Marcelo Novaes Paisagismo Marcelo Novaes Paisagismo Сад в тропическом стиле
Marcelo Novaes Paisagismo

Marcelo Novaes Paisagismo
Marcelo Novaes Paisagismo
Marcelo Novaes Paisagismo

Чтобы созданный вами тропический сад радовал вас из года в год, нужно изучить основные правила ухода за ним. Кроме регулярных рутинных процедур, таких как осмотр растений, полив и рыхление почвы, дважды в году следует производить более серьезные мероприятия. 

Растения, которые требуют подрезки, нужно приводить в желаемый вид исключительно весной, чтобы минимально травмировать их ветви и не допустить гибели. В эту же пору удобряют почву, очищают ее от посторонних предметов и сухих листьев. 

Осень – время для подготовки сада к зиме. Тропические растения укрывают или заносят в помещение, если они у вас растут в горшках. 

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