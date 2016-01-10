7 способов увеличения стоимости вашего дома

У собственников домов и квартир часто возникает вопрос по увеличению стоимости дома. Обычно об этом задумываются при его подготовке к продаже. Но не всегда действия, предпринимаемые хозяевами жилья по его удорожанию, дают желаемые результаты. А затраты, понесенные при переделках частной собственности, неоправданно высокие и не всегда окупаются.
Немало решений, обдуманных, разумных и эффективных, приносят большую пользу, особенно если к решению вопроса увеличения стоимости дома привлекается дизайнер. Но бывает так, что никакие переделки не помогают, и вложение средств в такую недвижимость с целью повышения ее цены не будет оправданным. Это может быть жилье в районе с плохой инфраструктурой, отсутствием системы коммуникации или ветхость дома, которую невозможно скрыть никакими переделками.
Как же сделать так, чтобы вложенные в улучшение финансы и силы максимально эффективно окупились и значительно повысили стоимость вашего дома? Несколько советов, которые продиктованы опытом, будут даны в этой статье. Возможно, они помогут кому-то исправить ситуацию, сделать дом как можно лучше, а его стоимость значительно выше.
Потенциальные покупатели подсознательно дают оценку дому, не дойдя до его входной двери. Увидев строение на расстоянии, и попадая во двор, можно сразу сложить о жилище какое-то впечатление, даже не заходя внутрь дома.
Первым шагом по увеличению стоимости вашего дома будет обновление его фасадной части. Продумать возможные варианты и освежить фасад можно не очень много вкладывая в материалы. Есть различные варианты, которые сделают дом привлекательным, а его внешний вид уютнее и красивее. Помочь в разработке плана по отделке фасада может дизайнер, если самому не удается найти подходящие варианты.
Для начала необходимо освежить наружную часть дома путем ее уборки – смыть грязь, если фасад моющийся, убрать вокруг дома мусор и залежи ненужных материалов. Если дом отделан камнем, кирпичом или штукатуркой, освежить его можно путем покраски. Тут есть возможность пофантазировать как с цветом, так и с рисунком.
Существует много вариантов по улучшению фасада. Какой выбрать нужно решать исходя из финансовых возможностей. Самыми популярными можно считать:
- покраску с использованием различных колерующих добавок;
- оштукатуривание недорогими штукатуркам минерального, силиконового, полимерного состава;
- кирпичную кладку или частичную облицовку камнем;
- облицовку плиткой;
- отделку виниловым сайдингом.
Есть и более дорогие способы обновления фасадной части. Главное, использовать качественный материал, проявить максимум фантазии и придерживаться требований технологии.
Веранда, крыльцо и дворовая часть также может быть обновлена. Обеспечить этим местам ухоженный вид несложно. Освежить деревянные конструкции покраской, высадить кустарник или создать клумбы из сезонных цветов под силу каждому. Главное, своевременно обрезать сухие ветки на деревьях, удалить поросль или освежить покраской декоративные ограждения.
Сделав даже небольшие шаги по облагораживанию двора можно реально почувствовать изменения, которые качественно повлияют на дизайн и увеличение стоимости вашего дома.
Применение простых и доступных приемов поможет рациональному использованию, зрительному расширению внутреннего пространства и увеличению стоимости вашего дома. Расставание со старыми вещами многими переносится болезненно. Трезво оценив состояние вещей, их функциональность и возможность обходится без них, можно легко избавиться оттого, что только захламляет комнаты и засоряет пространство. Такие мероприятия нужно устраивать периодически, чтобы расчищать жилую площадь и улучшать психологическое и эмоциональное состояние. Убрав лишнюю мебель можно зрительно увеличить жилплощадь на несколько метров.
Если комнаты небольшие можно снести внутреннюю перегородку, совместить их и зрительно увеличить пространство. Расширение проемов между кухней и гостиной поможет увеличить визуальные размеры обоих помещений. Внутренние стены можно покрасить или оклеить светлыми обоями. Это создаст ощущение объемности, и настроение комнат будет более оптимистичное. Точно так же можно обойтись с полом. Покраска паркета в светлый цвет, замена темного пола на светлый или шлифовка осветлит его и омолодит после вскрытия лаком. Можно сделать обстановку внутренних помещений очень оптимистичной при помощи декорирования стен в разные оттенки ярких цветов. Картины или текстиль привнесут в помещение больше бодрости и оптимизма. Все это в комплексе благотворно скажется на интерьере и повлияет на увеличение стоимости вашего дома.
Освещение помещений можно расширить. Кроме, центральной люстры желательно установить дополнительные источники света в плохо освещенных зонах, которые зрительно уменьшают площадь. Равномерное освещение и не очень яркий свет идеально подчеркнет и выделит определенные части помещения.
Конечно, ремонт помещений и кухни в том числе, поможет увеличить стоимость вашего дома. Первое, что бросается на кухне в глаза - это кухонная мебель. Расшатанные дверки, облезлые фасады и облупившаяся краска не добавят цены дому. Кухонная мебель, утратившая былую красоту, может не очень благотворно повлиять на решение потенциальных покупателей. Освежить фасады кухонной мебели можно путем нанесения на них современного декоративного покрытия из самоклеящейся пленки.
Если же такой способ не подходит, можно заменить фасадные части кухонного гарнитура или если это возможно, провести ее реставрацию при помощи покраски. Если кухня маленькая, цветовая гамма в ней должна быть светлая. Большое пространство не нуждается в дополнительном увеличении и выбор цвета зависит от предпочтений. Но лучше, чтобы интерьер кухни был жизнерадостным и создавал уют. Это главное требование, которое нужно постараться выполнить. Если из кухни не хочется выходить, значит ее ценность в доме велика.
Ванная комната, как и кухня, притягивают к себе магнитом людей, которые интересуются покупкой дома. Они сознательно ищут эти помещения, дабы убедиться в их нормальном состоянии. Чтобы ценность этих помещений была на высоте нужно постараться провести ревизию состояния всех коммуникаций в ванной и кухне, сделать ремонт, покраску или замену труб, которые пришли в негодность. Очень важно, чтобы коммуникации были в хорошем состоянии.
Замена фурнитуры ванной комнаты, смесителей, модернизация освещения помогут повысить стоимость дома. Возможно, есть необходимость в замене ванны или ее реставрации. Критически взглянув на состояние стен можно найти варианты по их облагораживанию и увеличению стоимости вашего дома. Новая плитка современных вариантов в различных комбинациях может не только освежить интерьер, но и значительно добавить стоимости дому. Подробнее об этом можно прочитать в статье «Удачные варианты отделки ванной комнаты плиткой».
В решении вопроса увеличения стоимости вашего дома мелочей не бывает. Критический взгляд со стороны и помощь специалиста помогут определить все тонкие места в доме, которые нуждаются в оптимизации.
Если позволяет место во дворе, можно сделать легкую конструкцию беседки, материал, на которую мог бы найтись в любом дворе. Также можно выложить камнем дорожки или обновить существующие, если камень просел или разрушился в некоторых местах. Аккуратно подстричь газоны, посадить небольшие клумбы и создать неповторимый дизайн маленькому саду – будет совсем нелишним. Ведь ухоженный сад создаст благоприятное впечатление о всем жилище.
Гостиная это место для семейного общения и принятия гостей. Эта комната обязана быть уютной. Нужно позаботиться о том, чтобы здесь не было ничего лишнего. Если необходим ремонт, нужно его сделать. Замена обоев или декоративной штукатурки, монтаж натяжных потолков и современное освещение, яркое и равномерно распределенное по всему помещению, поможет созданию уюта. Наполнение комнаты предметами, такими как картины, комнатные растения не только украсят гостиную. Они могут произвести хорошее впечатление на гостей.
Необходимо обратить внимание на состояние мебели. Потертые поверхности кресел и дивана необходимо или перетянуть, или подвергнуть профессиональной чистке. Старые шторы можно заменить на новые. Это значительно освежит атмосферу помещения. Важно, чтобы цветовая гамма предметов, размещенных в гостиной, была правильно подобрана.