Топ 5 – Лучшие проекты недели

Что может быть лучше, чем начать воскресенье с обзора фантастически привлекательных, неординарных и доступных домов? Сегодня мы порадуем вас обзором 11 современных домиков для счастливой загородной жизни, расскажем почему дома-контейнеры так стремительно набирают популярность во всем мире и дадим несколько полезных советов, как экономить на коммунальных платежах в частных домах.
Все больше людей в последнее время задумывается о том, как сделать свое жилище более энергоэффективным. Причины могут быть самые разные от желания сэкономить на счетах за отопление и гарячую воду или же внести свой вклад в сохранение экологии, потребляя меньше невосполнимых природных ресурсов.
Как бы там ни было, не существует единых стандартов обустройства или постройки энергоэффективного дома и все зависит от климата и особенностей местоположения. И даже в случае, если ваш бюджет очень ограничен, существует много доступных способов, существенно сократить расход энергии.
Современный дизайн часто дает нам приятные возможности, например, жить в традиционном коттедже и работать в мегаполисе в престижной компании. При этом деревянные дома хорошеют с каждым годом – становятся более сложными, стильным и модными.
В этой статье мы покажем вам несколько проектов современных «деревенских домиков», которые в каждом конкретном случае помогли создать потрясающий мир для одной семьи. Именно такой, какой они хотели.
По всему миру появляется всё больше и больше частных домов выполненных из обычных грузовых контейнеров. Для этих целей используются как старые, так и новые образцы, что достаточно выгодно — цены на подержанные контейнеры начинаются от девяти сотен долларов.
На сегодняшний день это лучшая альтернатива общепринятому строительству. Не уступая в качестве домам из газосиликатного блока, кирпича или дерева, а в некоторых случаях и превосходя в конструктивных особенностях, строительство домов из контейнеров обходится дешевле на 20-50% с более низким сроком возведения, при этом не имея сезонности.
Возможно ли в таких домах жить зимой и как они выглядят внутри, смотрите в Книге идей ’Дома-контейнеры: можно ли в них жить?’.
Есть ли у домов скрытая, вторая жизнь? Оказывается, да! Окажись вы на этой улице в реальности, вы бы ни за что не догадались, что прячется в этом милом и очень провинциальном на первый взгляд немецком доме. Голландская архитектурная студия Boks Architectuur радует нас своим проектом, секреты которого мы раскрываем вам с превеликим удовольствием.
Над проектом этого дома трудились нидерландские специалисты, поэтому приготовьтесь к тому, что он максимально приспособлен для комфортной жизни, а его дизайн по праву можно считать экологичным. Первоначально резиденция была темного цвета, холодная, с плохим светом и без четкого зонирования пространства. Архитекторы приложили все усилия, чтобы обеспечить благоприятное эстетическое восприятия не только интерьеру, но и пространству вокруг дома, который расположен в лесу где-то на юге Голландии. Что из этого получилось, вы узнаете из статьи ’Дом для максимального удовольствия’.