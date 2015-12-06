Топ 5 – Лучшие проекты недели

Все больше людей в последнее время задумывается о том, как сделать свое жилище более энергоэффективным. Причины могут быть самые разные от желания сэкономить на счетах за отопление и гарячую воду или же внести свой вклад в сохранение экологии, потребляя меньше невосполнимых природных ресурсов.

Как бы там ни было, не существует единых стандартов обустройства или постройки энергоэффективного дома и все зависит от климата и особенностей местоположения. И даже в случае, если ваш бюджет очень ограничен, существует много доступных способов, существенно сократить расход энергии.