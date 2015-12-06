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Топ 5 – Лучшие проекты недели

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Nemo House, Container Residence, thinkTREE Architects and Partners thinkTREE Architects and Partners Дома в стиле модерн
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Что может быть лучше, чем начать воскресенье с обзора фантастически привлекательных, неординарных и доступных домов? Сегодня мы порадуем вас обзором 11 современных домиков для счастливой загородной жизни, расскажем почему дома-контейнеры так стремительно набирают популярность во всем мире и дадим несколько полезных советов, как экономить на коммунальных платежах в частных домах. 

1. Что делает дом энергоэффективным?

ДОМ В ПОСЕЛКЕ ПОЛИВАНОВО ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Дома в скандинавском стиле
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

ДОМ В ПОСЕЛКЕ ПОЛИВАНОВО

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Все больше людей в последнее время задумывается о том, как сделать свое жилище более энергоэффективным. Причины могут быть самые разные от желания сэкономить на счетах за отопление и гарячую воду или же внести свой вклад в сохранение экологии, потребляя меньше невосполнимых природных ресурсов. 

Как бы там ни было, не существует единых стандартов обустройства или постройки энергоэффективного дома и все зависит от климата и особенностей местоположения. И даже в случае, если ваш бюджет очень ограничен, существует много доступных способов, существенно сократить расход энергии.

2. Современные деревенские домики

Коттедж в Венгрии Eugene Chekhov Дома в стиле минимализм
Eugene Chekhov

Коттедж в Венгрии

Eugene Chekhov
Eugene Chekhov
Eugene Chekhov

Современный дизайн часто дает нам приятные возможности, например, жить  в традиционном коттедже и работать в мегаполисе в престижной компании. При этом деревянные дома хорошеют с каждым годом – становятся более сложными, стильным и модными.

В этой статье мы покажем вам несколько проектов современных «деревенских домиков», которые в каждом конкретном случае помогли создать потрясающий мир для одной семьи. Именно такой, какой они хотели.

3. Дома-контейнеры: можно ли в них жить?

Volumetric Entrance thinkTREE Architects and Partners Дома в стиле модерн
thinkTREE Architects and Partners

Volumetric Entrance

thinkTREE Architects and Partners
thinkTREE Architects and Partners
thinkTREE Architects and Partners

По всему миру появляется всё больше и больше частных домов выполненных из обычных грузовых контейнеров. Для этих целей используются как старые, так и новые образцы, что достаточно выгодно — цены на подержанные контейнеры начинаются от девяти сотен долларов.

На сегодняшний день это лучшая альтернатива общепринятому строительству. Не уступая в качестве домам из газосиликатного блока, кирпича или дерева, а в некоторых случаях и превосходя в конструктивных особенностях, строительство домов из контейнеров обходится дешевле на 20-50% с более низким сроком возведения, при этом не имея сезонности. 

Возможно ли в таких домах жить зимой и как они выглядят внутри, смотрите в Книге идей ’Дома-контейнеры: можно ли в них жить?’.

4. Маленький коттедж с секретом

Villa Blaricum, Boks architectuur Boks architectuur Дома в эклектичном стиле
Boks architectuur

Boks architectuur
Boks architectuur
Boks architectuur

Есть ли у домов скрытая, вторая жизнь? Оказывается, да! Окажись вы на этой улице в реальности, вы бы ни за что не догадались, что прячется в этом милом и очень провинциальном на первый взгляд немецком доме. Голландская архитектурная студия Boks Architectuur радует нас своим проектом, секреты которого мы раскрываем вам с превеликим удовольствием.

5. Дом для максимального удовольствия

Bosvilla Soest, Bureau MT Bureau MT Дома в стиле модерн
Bureau MT

Bureau MT
Bureau MT
Bureau MT

Над проектом этого дома трудились нидерландские специалисты, поэтому приготовьтесь к тому, что он максимально приспособлен для комфортной жизни, а его дизайн по праву можно считать экологичным. Первоначально резиденция была темного цвета, холодная, с плохим светом и без четкого зонирования пространства. Архитекторы приложили все усилия, чтобы обеспечить благоприятное эстетическое восприятия не только интерьеру, но и пространству вокруг дома, который расположен в лесу где-то на юге Голландии. Что из этого получилось, вы узнаете из статьи ’Дом для максимального удовольствия’. 

Три в одном: гостиная, столовая, кухня

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