Homify 360°: Резиденция в Горках

Жизнь на отдельном участке, несомненно, имеет свои преимущества – это словно отдельный мир, свобода от любопытных соседей, идеальное место для творчества, а так же уникальная возможность объединить на одной территории жизнь нескольких семей. Перед дизайнерами студии ze-moov стала нелегкая задача. Им предстояло организовать уют для трех семей в родовом имении в Подмосковье.

Живописность прилегающей территории успокаивает и вдохновляет. Для общего время препровождения были созданы развлекательные зоны, где все найдут занятие по вкусу, будь то прогулка по ветвистым аллеям или просмотр фильмов в кинозале. Мужскую часть семьи порадует наличие бильярдной, а расслабиться и отдохнуть всем можно в спа-зоне.