Homify 360°: Резиденция в Горках

Жизнь на отдельном участке, несомненно, имеет свои преимущества – это словно отдельный мир, свобода от любопытных соседей, идеальное место для творчества, а так же уникальная возможность объединить на одной территории жизнь нескольких семей. Перед дизайнерами студии ze-moov стала нелегкая задача. Им предстояло организовать уют для трех семей в родовом имении в Подмосковье.
Живописность прилегающей территории успокаивает и вдохновляет. Для общего время препровождения были созданы развлекательные зоны, где все найдут занятие по вкусу, будь то прогулка по ветвистым аллеям или просмотр фильмов в кинозале. Мужскую часть семьи порадует наличие бильярдной, а расслабиться и отдохнуть всем можно в спа-зоне.
Территория поместья пышет природностью и строгой грациозностью. Внешний стиль оформления дома свидетельствуют о безупречности и элегантности вкусов хозяев. Три семьи, три клана расположились на трех этажах, под одной крышей. Многозадачность таких интерьеров включает в себя сочетание на одном пространстве трех стилей, каждый из которых отражает дух и характер семей. На территории организованы общие пространства: спа-комплекс, уютные тенистые аллеи и тропинки, беседки, альпийские горки и маленькие прудики с ручьями.
В самом уютном уголке сада, словно сюрприз затаилась беседка. В этом, окруженным сосновым воздухом месте можно провести спокойно время, радуясь свежестью и пением птиц. К беседке ведет брусчатая тропинка, сопровождаемая изыском ландшафтного дизайна. Изюминкой можно считать маленький дощатый мостик.
Спокойный пастельный тон не лишает гостиную торжественности. Цветовое решение балансирует и подчеркивает гармонию пространства. Необычное геометрическое решение потолка дублируется формой дивана, что наделяет пространство единством. Изысканность интерьеру придает люстра, падающая каскадом хрустальной капели.
Мягкие оттенки кофе с молоком, сочетание стиля и уюта придают спальне нежность французского гламура. Гармония форм и цвета, отсутствие ярких цветовых акцентов делают, пространство уравновешенным и спокойным. Наполненность интерьера достигается при помощи аксессуаров: изысканное зеркало в резной тяжелой раме, элегантное дополнение – хрустальная люстра с абажуром из ткани, торжество дорогого текстиля. Высота и простор комнаты подчеркнуты пышными шторами и стройностью колонн.
Нестандартная форма бассейна напоминает природный водоем. Восприятие усиливает декоративный потолок, исполненный в образе тучки и хрустальной люстры, напоминающей летний дождик. Легкость конструкции обеспечивается за счет больших окон, через которые проникает дневной свет.
Словно пиратская бухта притаился винный погребок – мечта каждого солидного мужчины. Кирпичная кладка горчичного цвета делает пространство легким и наполненным приглушенным светом. Готические полукруглые арки структурируют пространство. А акценты придает массивная мебель из темных пород дерева.