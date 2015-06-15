Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Homify 360°: Резиденция в Горках

HOMIFY.RU HOMIFY.RU
Резиденция в Горках 8, дизайн-студия ZE-MOOV дизайн-студия ZE-MOOV Спальня в классическом стиле
Loading admin actions …

Жизнь на отдельном участке, несомненно, имеет свои преимущества – это словно отдельный мир,  свобода от любопытных соседей, идеальное место для творчества, а так же уникальная возможность объединить на одной территории жизнь нескольких семей. Перед дизайнерами студии  ze-moov  стала нелегкая задача. Им предстояло организовать уют для трех семей в родовом имении в Подмосковье

Живописность прилегающей территории успокаивает и вдохновляет. Для общего время препровождения были созданы развлекательные зоны, где все найдут занятие по вкусу,  будь то прогулка по ветвистым аллеям или просмотр фильмов в кинозале. Мужскую часть семьи порадует наличие бильярдной, а расслабиться и отдохнуть всем можно в спа-зоне.

Родовое поместье

Резиденция в Горках 8, дизайн-студия ZE-MOOV дизайн-студия ZE-MOOV Дома в классическом стиле
дизайн-студия ZE-MOOV

Резиденция в Горках 8

дизайн-студия ZE-MOOV
дизайн-студия ZE-MOOV
дизайн-студия ZE-MOOV

Территория поместья пышет природностью и строгой грациозностью. Внешний стиль оформления дома свидетельствуют о безупречности и элегантности вкусов хозяев. Три семьи, три клана расположились на трех этажах, под одной крышей. Многозадачность таких интерьеров включает в себя сочетание на одном пространстве трех стилей, каждый из которых отражает дух и характер семей. На территории организованы общие пространства: спа-комплекс, уютные тенистые аллеи и тропинки, беседки, альпийские горки и маленькие прудики с ручьями.

Уединение и гармония

Резиденция в Горках 8, дизайн-студия ZE-MOOV дизайн-студия ZE-MOOV Дома в классическом стиле
дизайн-студия ZE-MOOV

Резиденция в Горках 8

дизайн-студия ZE-MOOV
дизайн-студия ZE-MOOV
дизайн-студия ZE-MOOV

В самом уютном уголке сада, словно сюрприз затаилась беседка. В этом, окруженным сосновым воздухом месте можно провести спокойно время, радуясь свежестью и пением птиц. К беседке ведет брусчатая тропинка, сопровождаемая изыском ландшафтного дизайна. Изюминкой можно считать маленький дощатый мостик.

Очарование стиля

Резиденция в Горках 8, дизайн-студия ZE-MOOV дизайн-студия ZE-MOOV Гостиная в классическом стиле
дизайн-студия ZE-MOOV

Резиденция в Горках 8

дизайн-студия ZE-MOOV
дизайн-студия ZE-MOOV
дизайн-студия ZE-MOOV

Спокойный пастельный тон не лишает гостиную торжественности. Цветовое решение балансирует и подчеркивает гармонию пространства. Необычное геометрическое решение потолка дублируется формой дивана, что наделяет пространство единством. Изысканность интерьеру придает люстра, падающая каскадом хрустальной капели.

Роскошь пространства

Резиденция в Горках 8, дизайн-студия ZE-MOOV дизайн-студия ZE-MOOV Спальня в классическом стиле
дизайн-студия ZE-MOOV

Резиденция в Горках 8

дизайн-студия ZE-MOOV
дизайн-студия ZE-MOOV
дизайн-студия ZE-MOOV

Мягкие оттенки кофе с молоком, сочетание стиля и уюта придают спальне нежность французского гламура. Гармония форм и цвета, отсутствие ярких цветовых акцентов делают, пространство уравновешенным и спокойным. Наполненность интерьера достигается при помощи аксессуаров: изысканное зеркало в резной тяжелой раме, элегантное дополнение – хрустальная люстра с абажуром из ткани, торжество дорогого текстиля. Высота и простор комнаты подчеркнуты пышными шторами и стройностью колонн.

Спа-зона с бассейном

Резиденция в Горках 8, дизайн-студия ZE-MOOV дизайн-студия ZE-MOOV Спа в эклектичном стиле
дизайн-студия ZE-MOOV

Резиденция в Горках 8

дизайн-студия ZE-MOOV
дизайн-студия ZE-MOOV
дизайн-студия ZE-MOOV

Нестандартная форма бассейна напоминает природный водоем. Восприятие усиливает декоративный потолок, исполненный в образе тучки и хрустальной люстры, напоминающей летний дождик. Легкость конструкции обеспечивается за счет больших окон, через которые проникает дневной свет.

Винный погреб

Резиденция в Горках 8, дизайн-студия ZE-MOOV дизайн-студия ZE-MOOV Винный погреб в классическом стиле
дизайн-студия ZE-MOOV

Резиденция в Горках 8

дизайн-студия ZE-MOOV
дизайн-студия ZE-MOOV
дизайн-студия ZE-MOOV

Словно пиратская бухта притаился винный погребок – мечта каждого солидного мужчины. Кирпичная кладка горчичного цвета делает пространство легким и наполненным приглушенным светом. Готические полукруглые арки структурируют пространство. А акценты придает массивная мебель из темных пород дерева.

Деревянная мебель: роскошь в стиле эко
Вам понравился интерьер? Поделитесь своими впечатлениями или задайте вопрос специалистам homify.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо