7 простых хитростей для более прохладного дома

Для пущего эффекта можно приобрести светоотражающую плёнку и наклеить её на окна зеркальной стороной наружу, особенно на те, которые выходят на южную сторону. В крайнем случае можно обойтись картонными листами, обернутыми в фольгу. Такой способ, конечно, не превратит ваш дом в холодильную камеру, но понизить температуру на пару градусов удастся.

Вам будет гораздо легче переносить жару в помещении, если воздух в нем будет влажным. Для этого сгодится увлажнитель воздуха или обычный пульверизатор. В доме следует как можно чаще проводить влажную уборку. Если на это не хватает времени, то можно разбрызгивать воду из пульверизатора и в помещении недолгое время будет влажный воздух. Повторять подобную процедуру следует каждые полтора-два часа. Ещё одним источником естественного увлажнения может стать ванна, наполненная водой. Не закрывайте дверь в ванную комнату. И да, если вы пользуетесь полотенцесушителем, который подключён к системе горячего водоснабжения, то самое время выключить его. Можно замораживать бутылки с водой в морозилке. Когда вода превратится в лёд, бутылки достают и расставляют по разным углам квартиры. Это поможет создать прохладу в комнате на некоторое время.