7 простых хитростей для более прохладного дома

Как легко, просто и без лишних затрат охладить дом в жару? Необязательно платить бешеные деньги на покупку и установку кондиционера и существует множество альтернативных способов сделать климат в доме немного приятнее. Нужно только подключить смекалку и вспомнить о старых-добрых дедовских приемах. Однако эти несложные ухищрения сработают при одном условии: идеальная изоляция жилища. Дом, в котором хорошо изолированы стены и крыша, будет стойко выдерживать жару. Из нашей статьи вы узнаете 7 простых способов превратить ваш дом в оазис прохлады в жаркие дни.
Не допустить жары в квартире можно с помощью самых простых способов. Во-первых, приобрести плотные шторы, через которые не будут попадать солнечные лучи. Кроме того, закрытые жалюзи и шторы на ваших окнах в течение дня, помогут вам избежать нагревания помещения от солнца. Начиная с 5-7 часов утра (в зависимости от региона), в комнату не стоит впускать воздух с улицы, так как он уже начинает становиться горячим. Поэтому вставайте как можно раньше и с появлением первых солнечных лучей закрывайте все окна в квартире шторами и жалюзи, а также балконные двери.
Вечером, когда жара спадет, откройте окна и проветрите комнаты. Откройте окна, желательно устроить сквозняк. Любое движение воздуха снизит температуру в помещении. Для того, чтобы дом остыл как следует за ночь, откройте не только окна и двери между комнатами, но и даже дверцы шкафов и кухонных ящичков. Таким образом они не будут сохранять дневную жару. Если в одной комнате открыть окно и поставить вентилятор таким образом, чтобы воздух выдувался на улицу, а в другой комнате просто открыть форточку, то с улицы в квартиру будет нагнетаться прохлада.
Выключите все неиспользуемые электроприборы, особенно кухонные. Сократите число используемых, поскольку любой прибор выделяет тепло и делает воздух ещё горячее. Не используйте духовку или плиту для приготовления пищи. Ешьте холодную еду или используйте микроволновку. Раскаленные лампочки тоже нагревают воздух – перейдите на использование ламп дневного света или LED ламп. Выключите лампы и ваш компьютер, когда вы их не используете. Также выключите телевизор, поскольку он очень нагревается и отдает тепло в воздух также, как и включенные в розетку адаптеры.
Для усиления эффекта убираем все, что удерживает тепло – настенные ковры, паласы, гобелены. Необходимо спрятать на время все ковровые дорожки, ведь в такое время года их использование становится абсолютно неуместным. Положите мягкую белую ткань на все, что в вашем доме имеет ворс. Например, вы можете накрыть подушки из вельвета белыми сатиновыми летними наволочками, закройте шерстяные диваны чехлами из льна или просто набросьте на них белые простынки сверху. Светлые ткани будут отражать тепло, вместо того, чтобы его поглощения и мягкая текстура ткани даст ощущение прохлады.
Лучший способ выживания в жаркую погоду — расположиться на природе под развесистым деревом с хорошей книжкой, если есть возможность. Лиственные деревья могут затенить ваш дом или сад и значительно уберечь от жары. Лиственные деревья, которые теряют их на зиму, будут пропускать солнце через ветви зимой, когда мы нуждаемся в солнце и создавать тень летом в жару. Если вы не можете посадить дерево, поставьте высокие шпалеры и пустите по ним вьющиеся растения, например, виноградную лозу. Эти растения будут плотно затягивать шпалеру, вы будете собирать виноград, а на зиму виноградная лоза будет сбрасывать листья как и любое лиственное растение.
Для пущего эффекта можно приобрести светоотражающую плёнку и наклеить её на окна зеркальной стороной наружу, особенно на те, которые выходят на южную сторону. В крайнем случае можно обойтись картонными листами, обернутыми в фольгу. Такой способ, конечно, не превратит ваш дом в холодильную камеру, но понизить температуру на пару градусов удастся.
Вам будет гораздо легче переносить жару в помещении, если воздух в нем будет влажным. Для этого сгодится увлажнитель воздуха или обычный пульверизатор. В доме следует как можно чаще проводить влажную уборку. Если на это не хватает времени, то можно разбрызгивать воду из пульверизатора и в помещении недолгое время будет влажный воздух. Повторять подобную процедуру следует каждые полтора-два часа. Ещё одним источником естественного увлажнения может стать ванна, наполненная водой. Не закрывайте дверь в ванную комнату. И да, если вы пользуетесь полотенцесушителем, который подключён к системе горячего водоснабжения, то самое время выключить его. Можно замораживать бутылки с водой в морозилке. Когда вода превратится в лёд, бутылки достают и расставляют по разным углам квартиры. Это поможет создать прохладу в комнате на некоторое время.
Даже если у вас нет кондиционера, его можно сделать своими руками. Купите вентилятор и настройте его на низкие обороты, чтобы дул легкий бриз в вашей комнате. Увидите, какие чудеса он творит. Если вам не нравится, когда дует прямо на вас во время сна, вы все-таки можете охладить комнату, направив вентилятор в окно, чтобы циркулировал свежий воздух.
Вентилятор – один из самых логичных ответов на вопрос о том, как естественным образом охладить квартиру. Это эффективная альтернатива кондиционерам, тем более, что позволить себе приобрести кондиционер может каждый. Принцип работы вентилятора достаточно простой: перемещать воздух в помещении с помощью лопастей, которые вращаются на большой скорости. Вентиляторы различаются по конструкции, месту установки, способу вращения лопастей и давлению.
Поставьте перед вентилятором бутылку с холодной водой, и выдуваемый вентилятором воздух будет прохладнее. Для еще более эффективного охлаждения ннаправьте вентилятор в сторону четырех, поставленных вместе и наполненных льдом, стаканов. Охлажденный воздух должен будет испаряться из стаканов наружу. Каждую ночь замораживайте кубики льда и открывайте окна. Вы можете включить вентилятор духовки (только на ход вентилятора без нагрева) или открыть вытяжку каминной трубы. Это тоже будет выдувать горячий воздух наружу из дома и впустит прохладный воздух вечера внутрь дома.
По конструкции вентиляторы бывают осевые, диаметральные и центробежные. В осевых вентиляторах колесо с лопастями находится в цилиндрическом кожухе. Таким образом, поток воздуха распространяется параллельно оси вращения, а аэродинамические характеристики подобного вентилятора выше по сравнению с другими. Диагональные конструкции не имеют особых отличий от осевых. Разница заключается лишь в том, каким образом происходит выход потоков воздуха. Воздух входит в лопасти вентилятора в осевом направлении, а выходит уже в диагональном. Такая конструкция вентилятора является менее шумной. Центробежные конструкции вентиляторов устроены сложнее всего.
Лопасти расположены в спиральном кожухе, и воздух стремится к центру этого колеса. В многоэтажных домах устанавливаются вентиляторы именно центробежного типа. По месту расположения вентиляторы имеют широкий выбор. Это могут быть вентиляторы для кухни, туалета, ванной, камина, крыши, вентиляторы, которые вешаются на окна, стены или потолки. Самым распространённым и эффективным видом вентилятора для охлаждения квартиры является канальный вентилятор, который устанавливается внутрь воздуховода. Производятся они самых разных размеров, а за счёт многослойной стенки подобный вентилятор является ещё и бесшумным.
Будьте в тени навеса или на открытой веранде. Постройте любую веранду на северной стороне дома, где обычно всегда тень. Южная и западная части дома обычно будут самыми жаркими и больше всего потребуют затемнение, поэтому с умом спланируйте расположение окон и входных дверей в доме. Не стройте незащищенные от солнца патио из бетона, камня или кирпича рядом с вашим домом, где такое сооружение будет отражать солнечное тепло на стены вашего дома или окна, особенно с юго-западной стороны. Камни, кирпичи и бетон удерживают тепло дольше, чем засаженные деревьями пространства после того, как солнце садится за горизонт. Если вы уже имеете такой элемент ландшафтного дизайна, посадите дерево, чтобы и патио и дом были в тени, когда опускается самая жара.