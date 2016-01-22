Как уменьшить уровень шума в доме: простые советы

Современные квартиры в панельных домах не отличаются особенной шумоизоляцией. Через
бумажные стены зачастую можно узнать много любопытных подробностей из жизни ваших соседей, которых хотелось бы избежать. Ну и шум большого современного города никак нельзя назвать музыкой для ушей. Если ваши нервы уже стали понемногу сдавать, пора что-то предпринимать! В этой статье мы рассмотрим несколько быстрых способов сделать ваш дом немного тише и уютнее, а помогут нам в этом как всегда эксперты homify.
Для того, чтобы шум воды не беспокоил вас, позаботьтесь и о шумоизоляции труб в ванной комнате и на кухне. Для этого нужно погасить вибрации стенок трубы и исключить передачу знакопеременных упругих колебаний трубы в целом на конструкцию здания.
Важное значение имеет и шумоизоляция стояка: самые вредные, инфразвуковые, колебания передает на строительные конструкции именно он. Наилучшая шумоизоляция пластиковых канализационных труб гарантируется при использовании специальных шумопоглощающих труб, в составе которых присутствует минеральный порошок микрокальцит (мраморная пудра, мраморная мука), мел, известняк или доломит.
В продаже звукопоглощающие трубы можно узнать по утолщенным стенкам (как у чугуна), белому цвету и маркировке продольными красной и зеленой полосой. На фирменных трубах обязательно наносится название, логотип, реквизиты производителя и величина ослабления звука в децибелах. Как и чугун, звукопоглощающий пластик гасит любые звуковые колебания, в т.ч. и инфразвук. К сожалению, звукопоглощающие трубы дороги, а их расчетный срок службы – не более 20 лет.
Для начала давайте определимся с тем, какие вооще бывают виды шумов. Их условно можно разделить на воздушный и структурный шумы. К воздушному шуму относятся звуки, излученные в воздух, например, так знакомые нам и уже ставшие привычными звук работающей видео- и аудиотехники, всевозможные крики и разговоры, лай собак и так далее. Избавиться от них поможет частичная шумоизоляция, т.е. звукоизоляция стен или потолка.
Структурный шум в результате механического действия, например, если соседи забивают в стену гвоздь или орудуют ручной дверью, играют дома в мяч и так далее. То есть в тех случаях, когда вибрация передается по стенам и распространяется на все остальное помещение. Самый неприятный шум – это звуки ударного типа, поскольку они могут передаваться на довольно большие расстояния от источника. Защитить квартиру от такого шума может только комплексная звукоизоляция стен, пола и потолка. Ну, а если соседи уж слишком досаждают вам своей громкой деятельностью, придется делать звукоизоляцию не только в своей, но и в их квартире.
Однако прежде, чем вы решитесь на полномасштабный ремонт, можно попробовать более дорогостоящие альтернативы. Во-первый, отдавайте предпочтение более
тихим бытовым предметам, тем более, что на рынке их представлено огромное количество. Вы даже не подозреваете насколько нашу жизнь
загрязняет шум привычных посудомоек, фенов и кофеварок!
Возможно, днем вы не замечаете, что ваш пол издает истошный скрипучий звук, но ночью, когда все спят, короткая пробежка в туалет может разбудить всю семью. Скрипеть могут ссохшиеся доски, расшатавшиеся гвозди,
гуляющие доски и лаги. Отсутствие зазора между паркетом и стеной тоже может стать причиной неприятных звуков. Тщательно исследуйте пол на наличие одной из этих проблем.
Если расшатались гвозди, удалите все старые гвозди гвоздодёром и, просверлив в доске и лаге отверстия, вкрутите саморезы. Шляпка самореза должна быть
утоплена в доске, иначе при укладке ламината или другого покрытия могут возникнуть проблемы. Если половицы рассохлись и начали
гулять – забейте между досками деревянные клинышки или залейте щели пеной. После высыхания все излишки пены срезаются.
Этот способ довольно дешёв, однако недолговечен, ведь монтажная пена не рассчитана на большие нагрузки.
Если половицы лежат вплотную к стене, может возникнуть скрип от трения с бетоном. Прежде всего, проверьте, прижата ли доска к стене с обеих сторон. Если только с одной, то с этой стороны можно вбить клин, предварительно вытащив из половицы все гвозди, крепящие её к лаге. Таким образом, под давлением клина доска отодвинется от стены. Если же зазоры отсутствуют с обеих сторон, придётся обрезать доску по краям.
Если между лагой и основанием образовались пустоты, в результате прогибается весь настил. В том случае, если основанием для вашего пола служит бетонная плита, надёжней всего будет притянуть лаги и доски к основанию с помощью металлических анкеров. Анкер углубляется в бетон на несколько сантиметров, удерживая лагу на месте, предотвращая любые прогибы пола под тяжестью вашего веса. Половица сильно повреждена гнилью, насекомыми и т. д.? Возможно, доску
вылечить уже невозможно и единственный выход – ее замена.
Если дверь начала скрипеть, то перед тем как приступить к смазке дверных петель, необходимо определить, откуда идет скрип, так как подобные звуки может издавать как наружная, так и внутренняя часть петли. С этой целью нужно внимательно осмотреть дверные петли. Если на наружной стороне петли не имеется никаких потертостей, то проблема заключается во внутренней части петли и смазывать нужно именно ее. Для этого необходимо залить смазку в щель между нижней и верхней петлями. Если же проблема заключается в наружной части дверной петли, то смазывать следует все видимые потертости на поверхности петли.
При этом не забывайте о дверцах шкафов, которые могут доставлять столько же раздражения, как и скрип обычных дверей.
Скрипящую дверь можно смазать любым машинным маслом, которое есть в доме. Можно засыпать кусочки графитного стержня от карандаша, закапать с горящей свечки капельки воска или парафина, помазать в крайнем случае растительным маслом, но это наихудший вариант так как скрип удалится ненадолго, а растительное масло быстро соберёт на себя пыль и станет тормозить подвижность двери. Надёжно защитит вас от дверного скрипа графитная смазка. А самый идеальный вариант – это аэрозоль WD-40.
Кирпич, бетон, пеноблоки и даже гипсокартон – все они относятся к
жестким материалам. Они способны отражать звуковые волны. А вот всевозможные утеплители и минеральная вата, то есть
мягкие материалы поглощают звуковые волны. Стоит учесть, что изоляция звука и его поглощение – разные вещи. В первом случае звук не распространяется за пределы комнаты и, что называется,
летает по ней. Во втором он выходит за ее пределы, но «гасится» мягким материалом и не проходит в соседние помещения.
Обзавестись мягкими
поглотителями звука – мягкими пушистыми коврами, пледами, тяжелыми гардинами – намного проще, чем изолировать стены, пол или потолок.
поглащателишума
Лучше всего поглощают шум объемные конструкции с множеством складок, например, тяжелые гардины. Плиссированные ткани лучше справляются со звукопоглощением благодаря большей площади поверхности. То же касается и ковров: чем пушистее и длиннее ворс, тем лучше он защитит вас от шума. Мягкие текстуры можно встретить в самых неожиданных местах как, например, необычные вязаные абажуры.
Не забудьте и о мягкой мебели. Возможно, это не так очевидно, но обитая мягкой тканью мебель способна поглощать звуки. Добавьте множество больших декоративных подушек, парочку объемных пледов для усиления эффекта. Такой интерьер не только порадует вас своей уютной и теплой атмосферой, но и такой желанной тишиной.
Существует несколько распространенных способов звукоизоляции крыши дома. Во-первых, использование кровельных материалов со специальными свойствами. Один из них – металлочерепица с шумопоглощающим эффектом.
Еще один способ – это укладка дополнительного звукопоглощающего слоя на гидроизоляционный слой или на обрешетку и стропила. Для этого подойдут эластичные и вязкие материалы, например, полистирол. Кроме того, можно изолировать крышу изнутри.
Между стропилами укладывают дополнительно плиты шумопоглощающего материала, а изоляционный слой закрывают вагонкой, гипсокартоном, потолочной плиткой (они тоже поглощают звуки). Металлочерепицу по верху покрывают специальной смесью, приготовленной из прозрачного лака и базальтовой крошки. Непосредственно перед укладкой внутреннюю сторону металлочерепицы промазывают данной смесью и быстро фиксируют, пока слой не успел высохнуть. Кроме того, наличие чердака между помещением дома и крышей будет также способствовать шумоизоляции.