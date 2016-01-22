Как уменьшить уровень шума в доме: простые советы

Для того, чтобы шум воды не беспокоил вас, позаботьтесь и о шумоизоляции труб в ванной комнате и на кухне. Для этого нужно погасить вибрации стенок трубы и исключить передачу знакопеременных упругих колебаний трубы в целом на конструкцию здания.

Важное значение имеет и шумоизоляция стояка: самые вредные, инфразвуковые, колебания передает на строительные конструкции именно он. Наилучшая шумоизоляция пластиковых канализационных труб гарантируется при использовании специальных шумопоглощающих труб, в составе которых присутствует минеральный порошок микрокальцит (мраморная пудра, мраморная мука), мел, известняк или доломит.

В продаже звукопоглощающие трубы можно узнать по утолщенным стенкам (как у чугуна), белому цвету и маркировке продольными красной и зеленой полосой. На фирменных трубах обязательно наносится название, логотип, реквизиты производителя и величина ослабления звука в децибелах. Как и чугун, звукопоглощающий пластик гасит любые звуковые колебания, в т.ч. и инфразвук. К сожалению, звукопоглощающие трубы дороги, а их расчетный срок службы – не более 20 лет.