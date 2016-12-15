Что нужно знать при сдаче квартиры в субаренду?

Как мы уже упоминали, при сдаче жилья в субаренду можно неплохо заработать на разнице между тем, что платите вы за аренду, и что заплатят вам. Например, можно снять квартиру за 15 тысяч помесячно, а пересдать за 20. Кроме того, значительно выгоднее снять квартиру на длительный срок и сдавать ее посуточно. Законна ли сдача квартиры в субаренду? Мы можем с уверенностью сказать, что сдавать чужую квартиру можно на законных основаниях. Это называется субаренда — когда арендатор пересдает квартиру кому-то еще. Но чтобы всё было в рамках закона, нужно соблюдать три основных условия:

1. Хозяин квартиры обязательно должен знать, что его квартира будет пересдаваться;

2. В договоре аренды должна быть четко прописана возможность субаренды;

3. Сдать квартиру в субаренду можно лишь на срок, не превышающий срока аренды.