Что нужно знать при сдаче квартиры в субаренду?

Возможно, вы задумывались о сдаче в субаренду своего съемного жилья на время длительного отпуска или командировки или же приметили недорогую квартирку, которую можно было бы сдать подороже и немного заработать. Идея сдать квартиру в субаренду приходит в голову многим. При грамотном подходе от чужой квартиры можно получить приличный доход или хотя бы минимизировать свои расходы, если вам нужно срочно переехать на время в другой город или страну. Но законны ли подобные действия? Должен ли хозяин квартиры знать о том, что его жилье пересдали? Хотя субаренда – достаточно распространение явление, часто
пересдача квартиры становится нелегальным бизнесом, при котором страдает либо арендатор, либо владелец жилья. Однако
вторичная аренда может быть вполне законна, если осуществляется по строгим правилам, о которых расскажут эксперты homify.
Как мы уже упоминали, при сдаче жилья в субаренду можно неплохо заработать на разнице между тем, что платите вы за аренду, и что заплатят вам. Например, можно снять квартиру за 15 тысяч помесячно, а пересдать за 20. Кроме того, значительно выгоднее снять квартиру на длительный срок и сдавать ее посуточно. Законна ли сдача квартиры в субаренду? Мы можем с уверенностью сказать, что сдавать чужую квартиру можно на законных основаниях. Это называется субаренда — когда арендатор пересдает квартиру кому-то еще. Но чтобы всё было в рамках закона, нужно соблюдать три основных условия:
1. Хозяин квартиры обязательно должен знать, что его квартира будет пересдаваться;
2. В договоре аренды должна быть четко прописана возможность субаренды;
3. Сдать квартиру в субаренду можно лишь на срок, не превышающий срока аренды.
Во-первых, вы должны заручиться разрешением хозяина на дальнейшую пересдачу квартиры. Уже выполнение одного этого условия убережет вас от многих неприятностей. Но вы, как арендатор, будете в ответе за всё, что натворят в квартире ваши арендаторы. Так что мы бы посоветовали подстраховаться на всякий случай. Лучше всего будет застраховать квартиру на случай крупных неприятностей — потопа или пожара. Для всего остального достаточно заключить подробный договор субаренды, а также не забывать брать с жильцов предоплату и залог (обычно в сумме за одни сутки проживания).
Чтобы сдавать квартиру в субаренду, обязательно нужно зарегистрировать ИП, ведь ваша деятельность считается предпринимательской. Иначе всё может закончиться плачевно вплоть до уголовной ответственности. При этом, естественно, вам в обязательном порядке придется платить налоги, однако в отличие от физического лица, у ИП есть возможность эти налоги минимизировать. Более того, вы сможете выдавать подтверждение о проживании командировочным (для них это важно), а значит, они пополнят ряды ваших клиентов. Кроме того, у вас больше шансов получить добро на субаренду от хозяина квартиры, если они получат дополнительную гарантию, что с их квартирой все будет в порядке.
Специальных требований по оповещению собственника о субаренде законом не предусмотрено, но стороны вправе сами предусмотреть такой порядок в договоре аренды. Необходимо также оговорить возможность немедленного разрыва договора собственника с арендатором в случае жалоб от соседей, порчи мебели, бытовой техники с компенсацией ущерба или образования задолженности на коммунальные услуги и телефонные переговоры. Если квартира пересдается нанимателем без согласия собственника, то такие действия подпадают под понятие мошенничество,
Каждый договор аренды жилья должен иметь четко установленные следующие пункты (и договор субаренды не исключение):
срок действия договора;
способы, размер и сроки оплаты;
условия об оплате коммунальных платежей, электроэнергии и телефонных переговоров;
опись имущества, находящегося в квартире и его состояние;
указание естественного износа интерьера и предметов, находящихся в квартире.
При этом наличие договоров аренды и субаренды жилого помещения не подразумевает трехсторонних обязательств: то есть собственник и субарендатор не связаны между собой. А вот в договоре с самим арендатором согласовать право последующей субаренды владельцу квартиры все-таки стоит. Если же согласие на субаренду от собственника было получено после оформления договора, то новые условия требуют перезаключения договора,
Сдача квартир в субаренду имеет ряд преимуществ:
Во-первых, это – незначительные начальные вложения. В отличии от многих бизнес-идей, сдача жилья в субаренду доступна практически каждому.
Второе преимущество – высокая рентабельность бизнеса. Как правило, окупаемость вложений в худшем случае около месяца, а в большинстве пару недель.
Третье преимущество – возможность самостоятельно регулировать масштабы бизнеса. Человек, который ведет данный вид бизнеса, решает самостоятельно насколько расширять свой бизнес.
Четвертое преимущество – масса свободного времени, ведь этот вид бизнеса не подразумевает полной занятости.
И последнее – реализация бизнеса не требует никаких специальных знаний.
Как и любой вид бизнеса, сдача квартир в субаренду требует контроля, особенно если вы еще новичок в этом деле. Заранее продумайте все нюансы и решение возможных проблем. Если вы решите сдавать квартиру в аренду на короткий срок, в ней наверняка будут ценные вещи – мебель, техника и т. д. Всем хорошо известно, что жилье довольно часто арендуют посуточно для проведения различных торжеств и мероприятий, а значит есть вероятность нанесения ущерба имуществу. Дабы обезопасить себя от подобных ситуаций, необходимо заранее продумать варианты страховки. Залог в комплект к договору может стать выходом из ситуации.
Учитывая специфику сдачи жилья в субаренду, следует разработать правила поведения в квартире. Неплохо было бы ограничить количество людей, одновременно находящихся в квартире. Большая компания может быстро превратиться в неуправляемую толпу под действием горячительных напитков. Поэтому куда благоразумней заниматься профилактикой, чем разбирать последствия.
Однако где же найти человека, который откажется от собственной дополнительной прибыли и позволит кому-то распоряжаться его имуществом? На самом деле люди довольно часто соглашаются на пересдачу их собственности. Многие не имеют возможности или желания заниматься посуточной арендой и для них гораздо удобнее сдавать квартиру на месяц или год и получать фиксированный доход, ничего не делая. Так что найти квартиру для сдачи в субаренду не так уж сложно: в интернете, газетах и других источниках полно предложений о долгосрочной аренде, в том числе от собственников. Нужно лишь выбрать подходящий вариант, который будет пользоваться спросом, и договориться с хозяином. Не менее важно выбирая квартиру продумать приоритетное месторасположение, ведь мало кто захочет снимать квартиру где-нибудь на задворках.
Субарендаторам следует проявлять осторожность. Им необходимо изучить условия основного договора аренды, сроки его действия, а лучше сделать его копию. В противном случае он может столкнуться с рядом проблем. Известны случаи, когда арендатор пересдавал квартиру на длительный срок, несмотря на то, что основной договор найма с собственником заканчивался через 10-15 дней. В итоге субарендатор остался без крыши над головой и лишался денег, которые отдал арендатору в залог за квартиру. В свою очередь мы советуем поднанимателю связаться с собственником, чтобы выяснить, что он является законным владельцем квартиры и не возражает против субаренды.