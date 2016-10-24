Полезные советы для лучшей звукоизоляции

Качество двери определяется не только уровнем защиты от грубого и интеллектуально взлома, возможностью наружного наблюдения, а также качеством теплоизоляции и звукоизоляции.

Самые популярные среди пользователей – это металлические, в основном, стальные двери. Стальные двери считаются самыми надежными. В этом случае работает довольно простое правило: чем толще стальной лист, ем она прочнее и, соответственно, надежнее защищает от шума. Толщина листа стали должна быть не менее полтора милиметра. Кроме того, на прочность двери влияет количество ребер жесткости. При этом надежнее всего конструкция, в которой вертикальные ребра жосткости дополняют горизонтальные или наклонные.

Кроме металлических большой популярностью пользуются деревянные двери, содержащие внутри металлический лист или каркас. Они довольно прочные и к тому же деревянные двери часто выглядят более выиграшно по сравнению со стальными. Дубовые двери, выполненные из цельного дерева, также отличаются большой прочностью, но такие двери обойдутся вам очень недешево.

Алюминевые двери, особенно раздвижного типа часто используются в гаражах, а также в хозяйственных постройках. Пластиковые и стеклянные двери могут быть очень декоративными, однако они не особо подходят к нашей действительности и нашли большее распространение в виде межкомнатных дверей. Согласно предполагаемому назначению выделяются следующие типы входных дверей:

противоударные;

пуленепробиваемые;

противопожарные;

герметичные;

звукоизоляционные.

При этом можем вас немного успокоить: любая входная дверь с более-менее высокими показателями прочности является противоударной. Пуленепробиваемые и противопожарные входные двери изготовляются из высокопрочных сплавов и часто проходят дополнительную обработку. Такие двери самые надежные. Звукоизоляционные двери довольно дорогие и встречаются крайне редко в частных домах. Герметичные входные двери и вовсе не используются при частном строительстве.