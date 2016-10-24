Полезные советы для лучшей звукоизоляции

Непрерывный шум вредит вашему здоровью! Поэтому так важно уже при постройке дома продумать способы звукоизоляции и не нервничать, если соседи затеяли вечеринку посреди ночи или упорно продолжают ремонт в 6 утра. После окончания строительства будет намного сложнее защитить ваш дом от шума большого города. Если архитекторы не позаботились о шумоизоляции вашего дома или квартиры заранее, не отчаивайтесь! Существует несколько способов сделать ваше жилище более тихим. Обратите внимание на самые
стратегические места, ответственные за уровень шума: потолки, стены, окна и двери. Кроме того, не помешает изолировать полы, водопроводные трубы и другую сантехнику. В этой статье вы узнаете больше полезных советов для лучшей звукоизоляции вашего дома от специалистов homify.
Борьба за тишину и покой начинается с потолка, ведь именно оттуда чаще всего наши соседи одаривают нас всеми этими душераздирающими звуками. В качестве звукопоглощающего материала можно использовать негорючую минеральную вату. Высокие изолирующие свойства этого материала определяются мелковолокнистой структурой из взаимопереплетающихся микроволокон. Cодержание воздушных каналов может достигать до 95% от общего объема материала, а воздух, как известно, – один из самых
плохих проводников тепла. Минеральная вата огнеупорна, морозоустойчива, гидрофобна и при этом паропроницаема, – то есть избыток влаги не накапливается внутри материала, а выводится из помещения наружу.
Нет ничего лучше для гарантии хорошей звукоизоляции, чем массивные стены из бетона, полнотелого или силикатного кирпича. Шумоизоляционными свойствами обладают даже пеноблоки и гипсокартон. Все они относятся к так называемым
жестким материалам. Они способны отражать звуковые волны. Всевозможные утеплители и минеральная вата, то есть
мягкие материалы, наоборот, поглощают звуковые волны. Звукоизоляционная стена толщиной 17,5 см способна позволяет снизить шум до 50-58 децибел.
Однако чем толще стены, тем меньше полезная площадь вашего дома. Поэтому льтернативным решением становятся многослойные конструкции, в которых сочетаются
жесткие материалы, способные обеспечить шумоизоляцию, и
мягкие, увеличивающие звукопоглощение.
Существует несколько распространенных способов звукоизоляции крыши дома. Во-первых, использование кровельных материалов со специальными свойствами. Один из них – металлочерепица с шумопоглощающим эффектом. Еще один способ – это укладка дополнительного звукопоглощающего слоя на гидроизоляционный слой или на обрешетку и стропила. Для этого подойдут эластичные и вязкие материалы, например, полистирол. Кроме того, можно изолировать крышу изнутри. Между стропилами укладывают дополнительно плиты шумопоглощающего материала, а изоляционный слой закрывают вагонкой, гипсокартоном, потолочной плиткой (они тоже поглощают звуки). Металлочерепицу по верху покрывают специальной смесью, приготовленной из прозрачного лака и базальтовой крошки. Непосредственно перед укладкой внутреннюю сторону металлочерепицы промазывают данной смесью и быстро фиксируют, пока слой не успел высохнуть. Кроме того, наличие чердака между помещением дома и крышей будет также способствовать шумоизоляции.
Качество двери определяется не только уровнем защиты от грубого и интеллектуально взлома, возможностью наружного наблюдения, а также качеством теплоизоляции и звукоизоляции.
Самые популярные среди пользователей – это металлические, в основном, стальные двери. Стальные двери считаются самыми надежными. В этом случае работает довольно простое правило: чем толще стальной лист, ем она прочнее и, соответственно, надежнее защищает от шума. Толщина листа стали должна быть не менее полтора милиметра. Кроме того, на прочность двери влияет количество ребер жесткости. При этом надежнее всего конструкция, в которой вертикальные ребра жосткости дополняют горизонтальные или наклонные.
Кроме металлических большой популярностью пользуются деревянные двери, содержащие внутри металлический лист или каркас. Они довольно прочные и к тому же деревянные двери часто выглядят более выиграшно по сравнению со стальными. Дубовые двери, выполненные из цельного дерева, также отличаются большой прочностью, но такие двери обойдутся вам очень недешево.
Алюминевые двери, особенно раздвижного типа часто используются в гаражах, а также в хозяйственных постройках. Пластиковые и стеклянные двери могут быть очень декоративными, однако они не особо подходят к нашей действительности и нашли большее распространение в виде межкомнатных дверей. Согласно предполагаемому назначению выделяются следующие типы входных дверей:
противоударные;
пуленепробиваемые;
противопожарные;
герметичные;
звукоизоляционные.
При этом можем вас немного успокоить: любая входная дверь с более-менее высокими показателями прочности является противоударной. Пуленепробиваемые и противопожарные входные двери изготовляются из высокопрочных сплавов и часто проходят дополнительную обработку. Такие двери самые надежные. Звукоизоляционные двери довольно дорогие и встречаются крайне редко в частных домах. Герметичные входные двери и вовсе не используются при частном строительстве.
NDP.
Ваша дверь может быть распашной или раздвижной. Распашные двери отличаются расположением (слева или справа) и стороне открывания (внутрь или наружу). Раздвижные же отличаются стороной открывания (влево или вправо). Следует помнить, что открываемая наружу входная дверь создает меньше потери тепла, чем дверь, которая открывается внутрь. Кроме того, такая дверь еще и более безопасная. Раздвижные же двери встречаются в частных домах очень редко из-за сложности производства и установки. Однако такой тип дверей нередко встречается внутри пространства, хотя такие конструкции рекомендуется проектировать заранее до начала строительства.
Звукоизоляцию входной двери усиливают увеличение толщины металла, облицовка с двух сторон МДФ, применение 2−х контуров уплотнения, порог, заполнение каркаса двери акустической минеральной ватой плотностью 50−60 кг/м3. Вата такой плотности не будет давать усадку со временем. Ну а лучшим звукоизоляционным решением будет устройство тамбура: входная металлическая дверь плюс внутренняя дверь с порогом.
Звукоизоляция от шума с улицы в первую очередь зависит от звукоизолирующих способностей ваших окон. И этому есть простое объяснение – у стен, выходящих на улицу, звукоизоляция неплохая сама по себе. Для того же, чтобы новокупленный оконный блок стал хорошей звукоизолирующей преградой для уличных шумов, он должен иметь как можно большую воздушную прослойку между стеклами, иметь толстые стекла и герметично закрываться. Притом количество камер здесь имеет далеко не главное значение.
Наиболее же эффективную звукоизоляцию обеспечивают стеклопакеты со стеклами толщиной 6-8 мм и расстоянием между ними не меньше 40-50 мм – чем дальше будут друг от друга расположены стекла здесь – тем лучше. Идеальным же с точки зрения звукоизоляции считается оконный блок с двумя рамами, в одну из которых, как правило, в центральную, устанавливается стеклопакет с двумя стеклами по 6-8 миллиметров, а во внешнюю раму ставится одинарное 8-10-мм стекло.
Для того, чтобы шум воды не беспокоил вас, позаботьтесь и о шумоизоляции труб. Для этого нужно погасить вибрации стенок трубы и исключить передачу знакопеременных упругих колебаний трубы в целом на конструкцию здания. Важное значение имеет и шумоизоляция стояка: самые вредные, инфразвуковые, колебания передает на строительные конструкции именно он. Наилучшая шумоизоляция пластиковых канализационных труб гарантируется при использовании специальных шумопоглощающих труб, в составе которых присутствует минеральный порошок микрокальцит (мраморная пудра, мраморная мука), мел, известняк или доломит. В продаже звукопоглощающие трубы можно узнать по утолщенным стенкам (как у чугуна), белому цвету и маркировке продольными красной и зеленой полосой. На фирменных трубах обязательно наносится название, логотип, реквизиты производителя и величина ослабления звука в децибелах. Как и чугун, звукопоглощающий пластик гасит любые звуковые колебания, в т.ч. и инфразвук. К сожалению, звукопоглощающие трубы дороги, а их расчетный срок службы – не более 20 лет.
Еще один быстрый, простой и недорогой способ улучшить шумоизоляцию вашего дома – добавить в интерьер побольше текстиля: мягкие ковры, тяжелые гардины, теплый плед, наволочки для подушек из плотной ткани, , шкурки животных из натурального или искусственного меха… Все это не только добавит уюта в ваш дом, поможет справиться с холодом, но и обеспечат шумопоглащение. Как же приятно закутаться в ворсистый плед и почитать книгу с чашкой гарячего чая в холодный зимний вечер, тем более, когда вас не тревожат посторонние звуки.
Лучше всего поглощают шум объемные конструкции с множеством складок, например, тяжелые гардины. Плиссированные ткани лучше справляются со звукопоглощением благодаря большей площади поверхности. То же касается и ковров: чем пушистее и длиннее ворс, тем лучше он защитит вас от шума.
Не забудьте и о мягкой мебели. Возможно, это не так очевидно, но обитая мягкой тканью мебель способна поглощать звуки. Добавьте множество больших декоративных подушек, парочку объемных пледов для усиления эффекта. Такой интерьер не только порадует вас своей уютной и теплой атмосферой, но и такой желанной тишиной.