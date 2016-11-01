Как украсить дом к зиме?

Прежде, чем приступить к декорированию, стоит подумать, какой именно стиль вы предпочитаете для своего дома. Зимой особенно приятно находиться в помещениях, источающих уют и тепло, поэтому особенно рекомендуем присмотреться к деревенскому стилю или как его еще называют – стилю кантри. Первое, что отличает этот стиль – это простая, даже немного грубая отделка потолка и стен натуральными материалами. Деревянные балки, натуральный камень, большое количество текстиля в интерьере, как правило, также натурального. Предметы из хромированного металла, пластика, синтетических материалов будут диссонировать с общим видом помещения.

Второе – цветовая гамма. Приглушенные, теплые оттенки, цвета натурального дерева, состаренной латуни и меди, отсутствие лишней вычурности и декоративности, простые очертания – залог гармонии в вашем доме.

И последний немаловажный пункт – игра с текстилем. Особое место в оформлении занимают натуральные ткани часто с мелким цветочным орнаментом, в горошек или клетку. Практически в любом кантри интерьере присутствуют многочисленные занавески, покрывала, пледы, коврики, скатерти и салфетки. Даже обивка мягкой мебели должна соответствовать общей концепции.

Все это дополняют простые декоративные изделия, часто ручной работы – старинные предметы обихода от чугунных утюгов до глиняных кувшинов и плетеных корзин и кресел-качалок. Кроме того такой интерьер украсят необычные композиции из веток, листьев, полевых цветов и тд.

Особенно хорошо в таком стиле смотрится интерьер, напоминающий о старинной русской избе с его обилием дерева, предметов обихода в качестве аксессуаров и немного наивным старинным декором.