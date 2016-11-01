Как украсить дом к зиме?

Зима опять пришла незаметно и вы не успели как следует подготовить ваше жилище к наступлению холодного сезона? В этой статье мы расскажем как без лишних затрат и хлопот превратить ваш дом в оазис тепла и уюта. Весь так хорошо проводить длинные темные вечера под мягким пледом, наслаждаясь домашней атмосферой, когда на улице морозная температура и не хочется покидать пределы своего дома ни на секунду!
Простые и практичные советы от экспертов homify позволят украсить дом к зиме, ведь зимние морозы, серость и слякоть – это еще не повод, чтобы впадать в уныние.
Прежде, чем приступить к декорированию, стоит подумать, какой именно стиль вы предпочитаете для своего дома. Зимой особенно приятно находиться в помещениях, источающих уют и тепло, поэтому особенно рекомендуем присмотреться к деревенскому стилю или как его еще называют – стилю кантри. Первое, что отличает этот стиль – это простая, даже немного грубая отделка потолка и стен натуральными материалами. Деревянные балки, натуральный камень, большое количество текстиля в интерьере, как правило, также натурального. Предметы из хромированного металла, пластика, синтетических материалов будут диссонировать с общим видом помещения.
Второе – цветовая гамма. Приглушенные, теплые оттенки, цвета натурального дерева, состаренной латуни и меди, отсутствие лишней вычурности и декоративности, простые очертания – залог гармонии в вашем доме.
И последний немаловажный пункт – игра с текстилем. Особое место в оформлении занимают натуральные ткани часто с мелким цветочным орнаментом, в горошек или клетку. Практически в любом кантри интерьере присутствуют многочисленные занавески, покрывала, пледы, коврики, скатерти и салфетки. Даже обивка мягкой мебели должна соответствовать общей концепции.
Все это дополняют простые декоративные изделия, часто ручной работы – старинные предметы обихода от чугунных утюгов до глиняных кувшинов и плетеных корзин и кресел-качалок. Кроме того такой интерьер украсят необычные композиции из веток, листьев, полевых цветов и тд.
Особенно хорошо в таком стиле смотрится интерьер, напоминающий о старинной русской избе с его обилием дерева, предметов обихода в качестве аксессуаров и немного наивным старинным декором.
Еще один вариант интерьера в стиле кантри – это среджанный и строгий, но в то же время невероятно уютный английский стиль. Для него характерны более темные, насыщенные тона – коричневый, темно-красный, темно-зеленый. Стены зачастую обшиты деревом или обтянуты тканью с цветочным узором или изображением животных, сцен охоты. Мебель добротная, массивная, часто винтажная или искусственно состаренная. Главные предметы интерьера – большой мягкий диван (возможно кожаный) и несколько комфортных кресел как этот идеальный представитель свеого рода. Большое внимание уделяется текстилю – обивке мягкой мебели, гардинам, обивке стен. В комнате не должно создаваться впечатление стерильного порядка: обычно обстановка старинных британских особняков наполнена многочисленными мелочами, оставшимся от предыдущих поколений. Непринужденный британский лоск с налетом времени создаст нужную атмосферу в вашем доме.
Если вы не готовы к масштабным изменениям, просто поменяйте текстильные чехлы на мягкой мебели (их можно как и приобрести онлайн, так и пошить собственноручно), добавьте старый или состаренный ковер, пару мягких пледов в шотландскую клетку, несколько соответствующих картин. Если позволяет бюджет – дополните это все небольшим электрическим камином.
Для того, чтобы освободить место под зимние аксессуары и не нарушать единство стиля, уберите до наступления весны летние вещи, напоминающие вам о жарких июльских деньках. Это касается не только одежды и обуви в прихожей, но и забытого в углу вентилятора, занавесок и скатертей с тропическими мотивами. Спрячьте ролики, ракетки для бадминтона и другие приспособления для летней активности подальше в кладовку. Они вам все равно зимой не понадобятся и не будут лишний раз напоминать о лете. Убедитесь, что мебель не блокирует источники тепла и ваш любимый диванчик или кресло не расположены на сквозняке.
Подбор подходящих аксессуаров и предметов декора – самый быстрый и дешевый способ изменить внешний вид интерьера до неузнаваемости. Даже если вы и потратите определенную сумму на украшения для дома, их можно будет использовать еще не один год, поэтому не рекомендуем покупать некачественные вещи.
В качестве декора подойдет все, что напоминает о праздниках и создает радостную атмосферу: елочные украшения, декоративные огни, фигурки зверей и тд. Зимой можно не сдерживаться и украсить свой дом обилием золота, серебра, ярких насыщенных цветов – красного, синего, зеленого.
Если вы обладаете талантами в шитье и вышивании – попробуйте пошить пару подушек или плед из теплой мягкой ткани и украсить их вышивкой с зимними мотивами. В этом случае подойдет все от снеговиков до зимних пейзажей. И не бойтесь китча: зима – это то время, когда можно смело заняться украшательством вашего дома без боязни перегнуть палку.
Подумайте о декоре своими руками, ведь это проще, чем кажется на первый взгляд. К зимнему интерьеру отлично подойдут шишки, каштаны, красивые сухие листья, веточки сосны. Попробуйте поместить в большую прозрачную емкость или вазу кусочки сушеных апельсинов, яблок, палочки корицы, веточки хвойных деревьев – и ваш самодельный декор готов.
Любители рукоделия могут смастерить своими руками текстильные подушки, носочки для подарков, праздничные скатерти или салфетки.
Свечи – особенно важная деталь зимнего интерьера, ведь они не только дарят тепло и свет, но и создают расслабляющую атмосферу спокойствия в доме. Если летом свечи используются, в основном, для украшения поздних ужинов на открытом воздухе, то зимой свечи можно зажигать на протяжении целого дня и не обязательно ждать наступления темноты.
В случае со свечами вашей фантазии есть где разгуляться, ведь они производятся самых разных форм, размеров, цветов и даже с вамыми разннобразными ароматами от пачули до запаха яблочного пирога. Не забывайте и о канделябрах, подсвечниках, разных емкостях, которые можно наполнить маленькими свечами и украсить по своему вкусу.
Еще один простой и недорогой способ изменить интерьер – добавить праздничный текстиль: мягкие ковры, теплый плед, наволочки для подушек из плотной ткани, тяжелые гардины, шкурки животных из натурального или искусственного меха… Все это не только добавит уюта в ваш дом, но и поможет справиться с холодом. Как же приятно закутаться в ворсистый плед и почитать книгу с чашкой гарячего чая в холодный зимний вечер!
Давайте не забывать и о функциональных особенностях дома холодное время года. Позаботьтесь о качественном большом коврике, который примет на себя главный удар городской грязи и не допустит ее дальше внутрь помещения. Еще одно довольно креативное решение – выложите плиткой пространство непосредственно возле входной двери, ведь ее намного легче приводить в порядок, чем паркет, ламинат или ковровое покрытие.
Подготовьте вместительную полку для вашей зимней обуви, чтобы она не нагромождалась в проходе. Кроме того, подумайте о том, где вы будете размещать верхнюю одежду.
Настоятельно рекомендуем вам по возможности разориться на большое, удобное и главное – качественное кресло. Такой предмет прослужит вам не один год, а то и вовсе превратится в семейную реликвию. Просто поменяйте обивку, и ваше кресло будет как новенькое даже по прошествии нескольких лет. Обратите внимание на варианты с подставкой для ног. Вполне вероятно, что хорошее кресло станет ваши любимым предметом интерьера, в котором вы будете проводить вечера за чтением и просмотром фильмов.
Ну а если у ваши ресурсы позволяют, обзаведитесь камином. Не важно, дровяной или газовый, электро- или биокамин – наличие самого что ни на есть настоящего очага в доме превратит даже самую холодную и необжитую гостиную в уголок уюта и спокойствия и вы будете всегда с удовольствием возвращаться домой, предвкушая приятный вечер с чашкой какао и любимой книгой перед камином.