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Как украсить дом к зиме?

Homify.ru Homify.ru
Christmas Range, The White Company The White Company
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Зима опять пришла незаметно и вы не успели как следует подготовить ваше жилище к наступлению холодного сезона? В этой статье мы расскажем как без лишних затрат и хлопот превратить ваш дом в оазис тепла и уюта. Весь так хорошо проводить длинные темные вечера под мягким пледом, наслаждаясь домашней атмосферой, когда на улице морозная температура и не хочется покидать пределы своего дома ни на секунду! 

Простые и практичные советы от экспертов homify позволят украсить дом к зиме, ведь зимние морозы, серость и слякоть – это еще не повод, чтобы впадать в уныние.

Определитесь со стилем

Дача 180м2, Tatiana Ivanova Design Tatiana Ivanova Design Гостиная в стиле кантри
Tatiana Ivanova Design

Дача 180м2

Tatiana Ivanova Design
Tatiana Ivanova Design
Tatiana Ivanova Design

Прежде, чем приступить к декорированию, стоит подумать, какой именно стиль вы предпочитаете для своего дома. Зимой особенно приятно находиться в помещениях, источающих уют и тепло, поэтому особенно рекомендуем присмотреться к деревенскому стилю или как его еще называют – стилю кантри. Первое, что отличает этот стиль – это простая, даже немного  грубая отделка потолка и стен натуральными материалами. Деревянные балки, натуральный камень, большое количество текстиля в интерьере, как правило, также натурального.  Предметы из хромированного металла, пластика, синтетических материалов будут диссонировать с общим видом помещения. 

Второе – цветовая гамма. Приглушенные, теплые оттенки, цвета натурального дерева, состаренной латуни и меди, отсутствие лишней вычурности и декоративности, простые очертания – залог гармонии в вашем доме. 

И последний немаловажный пункт – игра с текстилем. Особое место в оформлении занимают натуральные ткани часто с мелким цветочным орнаментом, в горошек или клетку. Практически в любом кантри интерьере присутствуют многочисленные занавески, покрывала, пледы, коврики, скатерти и салфетки. Даже обивка мягкой мебели должна соответствовать общей концепции. 

Все это дополняют простые декоративные изделия, часто ручной работы – старинные предметы обихода от чугунных утюгов до глиняных кувшинов и плетеных корзин и кресел-качалок. Кроме того такой интерьер украсят необычные композиции из веток, листьев, полевых цветов и тд.

Особенно хорошо в таком стиле смотрится интерьер, напоминающий о старинной русской избе с его обилием дерева, предметов обихода в качестве аксессуаров и немного наивным старинным декором.

Music Room Horton and Co ГостинаяДиваны и кресла
Horton and Co

Music Room

Horton and Co
Horton and Co
Horton and Co

Еще один вариант интерьера в стиле кантри – это среджанный и строгий, но в то же время невероятно уютный английский стиль. Для него характерны более темные, насыщенные тона – коричневый, темно-красный, темно-зеленый. Стены зачастую обшиты деревом или обтянуты тканью с цветочным узором или изображением животных, сцен охоты. Мебель добротная, массивная, часто винтажная или искусственно состаренная. Главные предметы интерьера – большой мягкий диван (возможно кожаный) и несколько комфортных кресел как этот идеальный представитель свеого рода.  Большое внимание уделяется текстилю – обивке мягкой мебели, гардинам, обивке стен. В комнате не должно создаваться впечатление стерильного порядка: обычно обстановка старинных британских особняков наполнена многочисленными мелочами, оставшимся от предыдущих поколений. Непринужденный британский лоск с налетом времени создаст нужную атмосферу в вашем доме.

Если вы не готовы к масштабным изменениям, просто поменяйте текстильные чехлы на мягкой мебели (их можно как и приобрести онлайн, так и пошить собственноручно), добавьте старый или состаренный ковер, пару мягких пледов в шотландскую клетку, несколько соответствующих картин. Если позволяет бюджет – дополните это все небольшим электрическим камином. 

Уберите летние вещи

Christmas '14, Farrow & Ball Farrow & Ball Гостиная в стиле кантри
Farrow &amp; Ball

Christmas '14

Farrow & Ball
Farrow &amp; Ball
Farrow & Ball

Для того, чтобы освободить место под зимние аксессуары и не нарушать единство стиля, уберите до наступления весны летние вещи, напоминающие вам о жарких июльских деньках. Это касается не только одежды и обуви в прихожей, но и забытого в углу вентилятора, занавесок и скатертей с тропическими мотивами. Спрячьте ролики, ракетки для бадминтона и другие приспособления для летней активности подальше в кладовку. Они вам все равно зимой не понадобятся и не будут лишний раз напоминать о лете. Убедитесь, что мебель не блокирует источники тепла и ваш любимый диванчик или кресло не расположены на сквозняке. 

Аксессуары и декор

Christmas Range, The White Company The White Company
The White Company

Christmas Range

The White Company
The White Company
The White Company

Подбор подходящих аксессуаров и предметов декора – самый быстрый и дешевый способ изменить внешний вид интерьера до неузнаваемости. Даже если вы и потратите определенную сумму на украшения для дома, их можно будет использовать еще не один год, поэтому не рекомендуем покупать некачественные вещи. 

В качестве декора подойдет все, что напоминает о праздниках и создает радостную атмосферу: елочные украшения, декоративные огни, фигурки зверей и тд. Зимой можно не сдерживаться и украсить свой дом обилием золота, серебра, ярких насыщенных цветов – красного, синего, зеленого. 

Winter Lodge Embroidered Cushion Kate Sproston Design Домашнее хозяйство Аксессуары и декор
Kate Sproston Design

Winter Lodge Embroidered Cushion

Kate Sproston Design
Kate Sproston Design
Kate Sproston Design

Если вы обладаете талантами в шитье и вышивании – попробуйте пошить пару подушек или плед из теплой мягкой ткани и украсить их вышивкой с зимними мотивами. В этом случае подойдет все от снеговиков до зимних пейзажей. И не бойтесь китча: зима – это то время, когда можно смело заняться украшательством вашего дома без боязни перегнуть палку.

Mistletoe Embroidered Christmas Stockings Kate Sproston Design Домашнее хозяйство Текстиль
Kate Sproston Design

Mistletoe Embroidered Christmas Stockings

Kate Sproston Design
Kate Sproston Design
Kate Sproston Design

Подумайте о декоре своими руками, ведь это проще, чем кажется на первый взгляд. К зимнему интерьеру отлично подойдут шишки, каштаны, красивые сухие листья, веточки сосны. Попробуйте поместить в большую прозрачную емкость или вазу кусочки сушеных апельсинов, яблок, палочки корицы, веточки хвойных деревьев – и ваш самодельный декор готов. 

Любители рукоделия могут смастерить своими руками текстильные подушки, носочки для подарков, праздничные скатерти или салфетки.

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Зажгите свечи

Christmas Range, The White Company The White Company
The White Company

Christmas Range

The White Company
The White Company
The White Company

Свечи – особенно важная деталь зимнего интерьера, ведь они не только дарят тепло и свет, но и создают расслабляющую атмосферу спокойствия в доме. Если летом свечи используются, в основном, для украшения поздних ужинов на открытом воздухе, то зимой свечи можно зажигать на протяжении целого дня и не обязательно ждать наступления темноты. 

В случае со свечами вашей фантазии есть где разгуляться, ведь они производятся самых разных форм, размеров, цветов и даже с вамыми разннобразными ароматами от пачули до запаха яблочного пирога. Не забывайте и о канделябрах, подсвечниках, разных емкостях, которые можно наполнить маленькими свечами и украсить по своему вкусу. 

Зимний текстиль

Christmas Range, The White Company The White Company
The White Company

Christmas Range

The White Company
The White Company
The White Company

Еще один простой и недорогой способ изменить интерьер – добавить праздничный текстиль: мягкие ковры, теплый плед, наволочки для подушек из плотной ткани, тяжелые гардины, шкурки животных из натурального или искусственного меха… Все это не только добавит уюта в ваш дом, но и поможет справиться с холодом. Как же приятно закутаться в ворсистый плед и почитать книгу с чашкой гарячего чая в холодный зимний вечер!

Подготовьте прихожую

Нюансы белого, CO:interior CO:interior Коридор, прихожая и лестница в скандинавском стиле
CO:interior

Нюансы белого

CO:interior
CO:interior
CO:interior

Давайте не забывать и о функциональных особенностях дома холодное время года. Позаботьтесь о качественном большом коврике, который примет на себя главный удар городской грязи и не допустит ее дальше внутрь помещения. Еще одно довольно креативное решение – выложите плиткой пространство непосредственно возле входной двери, ведь ее намного легче приводить в порядок, чем паркет, ламинат или ковровое покрытие. 

Подготовьте вместительную полку для вашей зимней обуви, чтобы она не нагромождалась в проходе. Кроме того, подумайте о том, где вы будете размещать верхнюю одежду. 

Кресло у камина

Дом 380 м2, Tatiana Ivanova Design Tatiana Ivanova Design Гостиная в классическом стиле
Tatiana Ivanova Design

Дом 380 м2

Tatiana Ivanova Design
Tatiana Ivanova Design
Tatiana Ivanova Design

Настоятельно рекомендуем вам по возможности разориться на большое, удобное и главное – качественное кресло. Такой предмет прослужит вам не один год, а то и вовсе превратится в семейную реликвию. Просто поменяйте обивку, и ваше кресло будет как новенькое даже по прошествии нескольких лет. Обратите внимание на варианты с подставкой для ног. Вполне вероятно, что хорошее кресло станет ваши любимым предметом интерьера, в котором вы будете проводить вечера за чтением и просмотром фильмов. 

Ну а если у ваши ресурсы позволяют, обзаведитесь камином. Не важно, дровяной или газовый, электро- или биокамин – наличие самого что ни на есть настоящего очага в доме превратит даже самую холодную и необжитую гостиную в уголок уюта и спокойствия и вы будете всегда с удовольствием возвращаться домой, предвкушая приятный вечер с чашкой какао и любимой книгой перед камином.

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