Руководство homify по выбору окон

Окна играют особенную роль в оформлении интерьера. Они не только необходимы для освещения помещения и вентиляции, но и являются важной его частью, придавая пространству определенный характер. Наличие окон и их размер влияют на то, насколько комфортно вы будете чувствовать себя в доме. Согласитесь, никому не хочется проводить время запертым в темной комнате без окон! Большие, маленькие, необычной формы – они присутствуют в любом помещении и в любом интерьере. Если вы не можете определиться, какие окна подойдут для оформления вашего жилища, не проходите мимо руководства homify по выбору окон.
Эркер являет собой выступающую за плоскость фасада часть помещения и позволяет увеличить внутреннее пространство жилища, а также улучшить его освещённость и инсоляцию. Эркер может быть круглой, прямоугольной или многогранной формы. Могут быть как одно-, так и многоэтажными. Несущими для эркеров являются консольные балки или камни. Верхняя часть эркера выполняется в виде ската, иногда даже нескольких. Встречаются также и эркерные «башенки», которые возвышаются над главным карнизом здания. Эркеры появились в крепостях как оборонительный выступ, улучшающий обстрел противника, забирающегося на крепостную стену. Отсюда и название, происходящее с одного из диалектов старофранцузского языка
arquier — лучник, защитник. Кроме того, эркеры строили как туалеты, отходы из которых попадали за пределы крепостных стен. Третьим назначением эркера мог быть алтарь внутренней церкви, так как по канонам католической церкви над алтарём нельзя было иметь других помещений.
Выступающая часть фасада с несущими стенами (идущими от самого фундамента здания) называется ризалит. Как правило, такое окно выступает за основную линию фасада и идет во всю высоту здания. Эти архитектурные элементы обычно симметричны по отношению к центральной оси здания. Различают также средние, боковые и угловые ризалиты. Ризалиты вносят разнообразие в пространственную организацию фасада. В отличие от боковых корпусов, они составляют единое целое с основной массой постройки. Обычно окна-ризалиты пропускают больше света в комнату, чем эркеры, так как обычно у них больше застекленных элементов, чем у эркеров.
Обычно это огромные окна на всю стену, позволяющие любоваться роскошным видом вокруг. Такие окна не имеют перегородок и отличаются особо тонкими оконными рамами, чтобы ни один доступный милиметр завораживающей картины не скрылся от ваших глаз. Окна должны быть очень прочными и идеально закрепленными. Как правило, панорамные окна невозможно открыть, так что прежде, чем устанавливать огромное окно во всю стену, подумайте о дополнительном источние свежего воздуха в комнате.
Жилище с мотоциклами
Если окно на всю стену вам не по душе (или не по карману) или планировка квартиры не оставляет ни одной внушительной стены с видом, не огорчайтесь. Всегда можно выбрать альтернативный вариант – окно поменьше. Если вам жаль закрывать восхитительный вид за окном шторами или прятать его за небольшим оконцем, почему бы не вставить окно на всю высоту стены? В этом случае совсем не обязательно использовать дорогое сверхпрочное стекло. Кроме того, окно поменьше можно свободно оснастить рамой и механизмом для открытия/закрытия окна. Открытое окно еще больше усилит иллюзию того, что вид за ним является продолжением вашего жилища.
Створчатые окна крепятся к раме посредством петель, позволяющих легко и быстро открывать и закрывать окно. В современных окнах используются преимущественно стеклопакеты, реже (когда не нужна надежная теплоизоляция) — одиночные стёкла. Окна различаются по материалам, из которых изготовлены, конструкциям и назначению. Рамы и коробки окон могут изготавливаться из: дерева (клееный брус), алюминия, поливинилхлорида (ПВХ), стеклопластика (стеклокомпозита), стали, комбинации материалов (деревоалюминиевые, деревополивинилхлоридные и т. п.).
Современные оконные рамы имеют специальные уплотнители, позволяющие свести к минимуму потери тепла через щели в окнах, однако наиболее эффективны они в случае наличия в доме системы приточной вентиляции. При отсутствии подобных систем окна желательно оснащать системами проветривания, позволяющих регулировать ток воздуха.
Конструкция подъемного окна представляет собой две застеклённые деревянные створки, перемещающиеся относительно одна другой за счёт системы распределения тяжести, шкивов и шнуров в оконном косяке. Подъемно-раздвижные окна довольно сильно подвержены
залипанию и труднодоступны для мытья. В то же время они очетают в себе оригинальный западный дизайн, экономию пространства внутри помещений, обладают отличной прочностью и долговечностью.
Благодаря использованию новых технологий и материалов, использование окон, основанных на работе возвратного механизма, стало намного удобнее. С помощью этого механизма открывание и фиксирование створок происходит легко. Створки подъемных окон поднимаются до середины проема и фиксируются на нужной высоте, образуя открытое пространство. На подъемные окна можно устанавливать москитные сетки.
Раздвижные окна способны не только придать помещению более воздушный, открытый вид, но и существенно сэкономить свободное пространство. Раздвижные стеклянные окна – отличное решение для зонирования пространства или отделения небольшой его части. Поэтому такие окна особенно популярны среди владельцев небольших квартир.
Это просто идеальное решение не только для маленьких помещений, но и для больших пространств, когда главная задача – максимально усилить воздушность пространства, наполнить его солнечным светом. Без стеклянной двери нельзя обойтись, если вы не хотите закрывать восхитительный вид из окна, оставляя для любования одно маленькое окошко. Раздвижное окно – то что нужно, если вы являетесь владельцем живописной террасы, уютной веранды в частном доме или даже пентхауса с умопомрачительным видом. Оно зрительно увеличит пространство, как бы включая в себя и пейзаж за окном.
Раздвижные окна стали особенно популярными в 80-х годах прошлого века, когда появилась тенденция совмещения столовой и гостиной или гостиной и спальни, для чего стали использовать раздвижные стеклянные перегородки. С тех пор производство таких окон только растет и это не смотря на то, что установка раздвижных окон обходится довольно дорого, они не очень долговечны и требуют к себе особо бережного отношения. Сегодня раздвижные окна – это неотъемлимая часть современного интерьера как небольших квартир, так и частных домов, пентхаусов и террас.
На примере мы видим удобный способ открытия двери гармошкой, которые совмещает в себе традиционные петли и ролики.
Откидные окна открываются только с нижней части и поэтому идеально подходят для помещений, которым достаточно легкого проветривания время от времени. Обычно их устанавливают в офисах и ванных комнатах, ведь в сочетании с матовым стеклом они хорошо справятся с сохранением вашей приватности. Тем более, что заглянуть в такое окно очень непросто.
Если вам не подходит ни одна из перечисленных више модель, возможно, для достижения желаемого эффекта вам придется заказать индивидуальное окно. Это удовольствие не из дешевых, но таким образом вы действительно получите то, что хотите, идеальное окно для вашего интерьера. Дайте волю своей фантазии! Огромное окно на всю стену со стеклянной откидывающейся дверью или дверю-слайдером? Почему бы и нет!