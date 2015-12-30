Если размеры вашего подвала больше, чем два шага вправо, два шага влево, вы, наверняка, задумывались о том, как оптимально использовать ваше подвальное помещение? Если да, то эта статья для вас. Приличные размеры подвального помещения позволяют превратить его в еще одну функциональную комнату вместо обветшалого склада для всякой рухляди. Сауна, бассейн, бильярдная комната или, может, тренажерный зал? Варианты ограничиваются только вашей фантазией и бюджетом. При этом мебель для подвальных помещений играет не последнюю роль в оформлении пространства. Специалисты homify поделятся идеями того, как можно использовать подвальное помещение и какие нюансы при этом нужно учитывать.
Не следует превращать ваш габаритный подвал в комнату для хранения ненужных, ветхих, старых и поломанных вещей. Избавьтесь от этого хлама раз и навсегда! А в освободившемся пространстве устройте
правильный склад нужных, ценных и необходимых предметов, которые нельзя расположить в доме. Устройте функциональные и удобные в использовании стелажи и крепления, чтобы как можно эффективнее использовать пространство и расположить как можно больше предметов на стенах.
Гармония цвета
Вы хотите поддерживать форму, но вам надоело ездить в тренажерный зал в любую погоду, а подвал слишком маленький для постройки бассейна? Тренажерный зал можно устроить даже в очень маленькой комнате. Поставьте в ней парочку ваших любимых тренажеров, добавьте несколько гантель, мяч для упражнений, скакалку для прыжков и… мини-тренажерный зал готов. В этом случае не забудьте о ярком освщении, чтобы не впасть в сонное состояние. Большое зеркало не только необходимо для самоконтроля при выполнении упражнений, оно также зрительно расширит маленькое помещение. Теперь у вас не будет отговорок и придется заниматься собой регулярно.
Если вы поклонник более традиционных видов очищения души и тела или ваше подвальное помещение слишком маленькое для бассейна, обратите внимание на традиционную русскую баню или сауну. Наслаждением для глаз послужит традиционная изразцовая печка. Такая печка хоть и обойдется недешево, зато прослужит не один год. Облицовка из натурального дерева не только сохраняет тепло в бане, но и благоприятно влияет на организм в зависимости от породы дерева. Подвальные помещения идеально подходят для использования как сауны или бани благодаря небольшому метразу и отсутствию окон.
Если в вашем подвале есть где разгуляться, добавьте к своей бане небольшую комнату для отдыха, в которой вы сможете расслабиться после банных процедур. Позаботьтесь об источнике теплого, рассеянного света для создания уютной атмосферы. Дополнят комнату уютный диванчик или пара мягких кресел. На небольшом столике удобно разместить заварочный чайник с чашками для ароматного чая. Для того, чтобы мебель в зоне отдыха не пришла в негодность из-за повышенной влажности, важно снабдить комнату хорошей системой вентиляции.
Если вы живете в частном доме и можете похвастать подземными хоромами, то почему бы не превратить их в небольшой личный бассейн? Идеальное решение для тех, кто желает поддерживать себя в хорошей форме или просто отдохнуть от ежедневной рабочей суеты и расслабиться от быстрого ритма городской жизни. Если позволяют финансы, можно дать волю фантазии и украсить бассейн яркой разноцветной мозаикой, плиткой в марроканском стиле или натуральным камнем. Дополнительная контурная подсветка белого чистого цвета заставит ваш небольшой бассейн парить в воздухе и сделает его более невесомым и визуально расширить пространство. Позаботьтесь об удобных лежаках из дерева, плетеных из лозы или из натянутой ткани. На них так приятно отдохнуть после заплыва!
Дополнительная возможность заняться любимым хобби, развлечь друзей и заодно обновить подвал – обустроить в нем бильярдную комнату для посиделок с друзьями, ведь бильярдная отлично обходится и без источника солнечного света. Если в комнате сухой воздух, отлично будут смотреться деревянные панели на стенах, дополняющие стол для бильярда. В общем вы не ошибетесь, если оформите комнату в классическом стиле со всеми его атрибутами: массивными кожаными диванами и креслами, полками из темного натурального дерева, ретро-лампами для подсветки игрового поля. Таким образом обычный подвал превращается в настоящее мужское логово.
А как насчет того, чтобы расширить ваш дом и немного
уйти под землю? Согласитесь, дополнительная жилая площадь еще никому не помешала. Если у вас нет острой потребности в еще одной комнате, это пространство можно зарезервировать для гостей. Позаботьтесь о хорошей изоляции пола, проверьте еще раз вентиляцию и уровень влажности: обстановка в подвале должна быть достаточно комфортной, если вы хотите превратить его в жилое помещение. Добавьте уютный камин, мягкий диван и, поверьте, ваши друзья станут наведываться чаще.
Особый Статус
Еще один идеальный вариант для использования подвала в качестве жилого помещения – это устроить в нем комнату для просмотра фильмов в близком кругу, ведь для домашнего кинотеатра даже плюс, если в комнате нет окон и таким образом источника естественного света. Кроме проэктора и экрана комнату хорошо бы дополнить большим мягким диваном или креслами. Хорошо подойдут популярные в последнее время мешки для сидения, в которых так удобно проводить вечера за просмотром захватывающего фильма. В этом случае мягкая мебель как и вся мебель для подвальных помещений должна быть защищена от влажности: позаботьтесь о хорошей вентиляции и источнике обогрева, чтобы содержать помещение в сухости и тепле и таким образом предохранить от распространения грибков.
В вашем подвале негде развернуться? В таком случае лучше отказаться от глобальных планов и следовать традиционному рецепту. Даже комнату для хозяйственных нужд можно изменить до неузнаваемости и сделать еще более удобной и функциональной. Вместо громоздких шкафов или полок обратите внимание на легкие конструкции, монтируемые на стенах. Таким образом вы идеально используете все доступное свободное помещение для размещения белья, бытовой химии и других предметов, используемых в хозяйстве. В результате освободится дополнительное место для стиральной машины и даже для гладильной доски.
Не всем эта идея придется по душе, но среди нас есть много тех, кто работает лучше всего в изоляции от остального мира, таким образом концентрируясь на задании и не отвлекаясь на лишние звуки. Если вы часто работаете, не выходя из дома и превыше всего цение покой и уединенность, попробуйте устроить рабочий кабинет в подвальном помещении. Из мебели вам понадобится стол, удобное кресло, несколько полок для хранения документов. Скорее всего, вы не будете принимать в нем посетителей, так что от дивана и дополнительных стульев можно будет отказаться.
Для подавления гнетущей атмосферы рекомендуется покрасить стены в светлые цвета, а также использовать мебель белого цвета. При этом не забывайте, что сырость – враг здоровья и прежде чем перенести свой рабочий кабинет под землю, удостоверьтесь, что вашему здоровью ничего не угрожает и, возможно, переоборудуйте систему вентиляции и установите дополнительный источник отопления.
Как вы уже заметили, мебель для подвальных помещений отличается в зависимости от назначения помещения. Главный критерий при этом – функциональность, ведь мы не хотим занимать все небольшое пространство громоздкими предметами. Кроме того, не забывайте о сухой атмосфере, ведь сырость и грибок – враги номер один для мебели в подвале.