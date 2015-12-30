Как можно использовать подвальное помещение?

Не всем эта идея придется по душе, но среди нас есть много тех, кто работает лучше всего в изоляции от остального мира, таким образом концентрируясь на задании и не отвлекаясь на лишние звуки. Если вы часто работаете, не выходя из дома и превыше всего цение покой и уединенность, попробуйте устроить рабочий кабинет в подвальном помещении. Из мебели вам понадобится стол, удобное кресло, несколько полок для хранения документов. Скорее всего, вы не будете принимать в нем посетителей, так что от дивана и дополнительных стульев можно будет отказаться.

Для подавления гнетущей атмосферы рекомендуется покрасить стены в светлые цвета, а также использовать мебель белого цвета. При этом не забывайте, что сырость – враг здоровья и прежде чем перенести свой рабочий кабинет под землю, удостоверьтесь, что вашему здоровью ничего не угрожает и, возможно, переоборудуйте систему вентиляции и установите дополнительный источник отопления.

Как вы уже заметили, мебель для подвальных помещений отличается в зависимости от назначения помещения. Главный критерий при этом – функциональность, ведь мы не хотим занимать все небольшое пространство громоздкими предметами. Кроме того, не забывайте о сухой атмосфере, ведь сырость и грибок – враги номер один для мебели в подвале.