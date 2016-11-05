6 оригинальных видов жалюзи и штор

Вы в поиске стильных и в то же время практичных штор или жалюзи для вашей гостиной, кухни или детской? Вы хотите что-то оригинальное, а не уже порядком надоевший комплект тюль в цветочек плюс такие же миленькие шторы ? Тогда обратите внимание на жалюзи или рулонные шторы. На протяжении последних нескольких лет жалюзи пользуются заслуженной популярностью. По своим свойствам и функциональности они выигрывают у традиционных штор. Многие и до сих пор считают, что использование жалюзи и рулонных штор приемлемо лишь для офисных помещений, а для оформления интерьера жилого помещения лучше штор ничего нет. Но, как оказалось, жалюзи и рулонные шторы имеют ряд преимуществ перед обычными текстильными шторами. В отличие от штор, жалюзи одновременно пропускают свет и воздух и при этом отлично защищают от света и посторонних глаз. Они очень удобны в использовании, крепятся на любые виды окон и не занимают слишком много места.

На ваш выбор самые разнообразные виды конструкций жалюзи: вертикальные модели, роликовые, горизонтальные. Все варианты жалюзи, за исключением современных роллет, должны устанавливаться на небольшой карниз, как шторы или тюли, а рольставни – на особые штапики. В основе конструкции вертикальных и горизонтальных видов жалюзи находятся небольшие металлические полоски ламели, выполненные из следующих материалов: особые породы дерева, металл, пластик, текстиль и т.д. Отличие горизонтальных вариантов жалюзи от вертикальных заключается в том, что у первых ламели располагаются горизонтально, а у вертикальных – сверху вниз.

Ну а если вы все-таки отдаете предпочтение шторам, мы расскажем как сделать так, чтобы они выглядели свежо и современно.