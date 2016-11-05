6 оригинальных видов жалюзи и штор

Вы в поиске стильных и в то же время практичных штор или жалюзи для вашей гостиной, кухни или детской? Вы хотите что-то оригинальное, а не уже порядком надоевший комплект
тюль в цветочек плюс такие же миленькие шторы? Тогда обратите внимание на жалюзи или рулонные шторы. На протяжении последних нескольких лет жалюзи пользуются заслуженной популярностью. По своим свойствам и функциональности они выигрывают у традиционных штор. Многие и до сих пор считают, что использование жалюзи и рулонных штор приемлемо лишь для офисных помещений, а для оформления интерьера жилого помещения лучше штор ничего нет. Но, как оказалось, жалюзи и рулонные шторы имеют ряд преимуществ перед обычными текстильными шторами. В отличие от штор, жалюзи одновременно пропускают свет и воздух и при этом отлично защищают от света и посторонних глаз. Они очень удобны в использовании, крепятся на любые виды окон и не занимают слишком много места.
На ваш выбор самые разнообразные виды конструкций жалюзи: вертикальные модели, роликовые, горизонтальные. Все варианты жалюзи, за исключением современных роллет, должны устанавливаться на небольшой карниз, как шторы или тюли, а рольставни – на особые штапики. В основе конструкции вертикальных и горизонтальных видов жалюзи находятся небольшие металлические полоски ламели, выполненные из следующих материалов: особые породы дерева, металл, пластик, текстиль и т.д. Отличие горизонтальных вариантов жалюзи от вертикальных заключается в том, что у первых ламели располагаются горизонтально, а у вертикальных – сверху вниз.
Ну а если вы все-таки отдаете предпочтение шторам, мы расскажем как сделать так, чтобы они выглядели свежо и современно.
Выбор жалюзи действительно огромный и подходящую модель найти совершенно не сложно. Существует несколько видов жалюзи:
Вертикальные жалюзи. Этот вид жалюзи самый универсальный и хорошо подойдет как для загородного дома, так и для офиса. Такие жалюзи позволяют просто и быстро регулировать освещенность в пространстве. Вертикальные жалюзи, в отличие от штор или занавесок, можно использовать для декорирования окон нестандартной формы. Они прикрепляются вплотную к окну и не занимают дополнительную площадь, так что подоконник остается свободным. Вертикальные жалюзи хорошо подойдут для стеклянных конструкций – аквариумов в офисах, лоджий, зимних садов. Кроме того, их можно использовать в качестве межкомнатных перегородок.
Если в вашей ванной есть окно, не спешите его наглухо закрывать при помощи плотных жалюзи. Обратите внимание на рулонные шторы. Они позволят рассеянному свету проникать в помещение и при этом скроют его от любопытных глаз. Всевозможные пыле- и водоотталкивающие пропитки позволят применять такие шторы даже в помещениях с повышенным уровнем влажности, как, например, ванная комната.
Большая функциональность и удобность – не единственные преимущества современных жалюзи. Они отлично вписываются в современный дизайн благодаря огромному выбору расцветок, размеров, видов и фактур. Помимо отличных солнцезащитных свойства, жалюзи отличаются высокой экологической безопасностью, возможностью установки на любые оконные конструкции, легким уходом, простотой применения и разнообразием вариантов декорирования. О преимуществе жалюзи перед шторами пойдет речь в этой статье.
Тканевые жалюзи благодаря своей полупрозрачности отлично рассеивают свет, не допуская при этом в дом пыль и углекислый газ, а также посторонние взгляды в помещение. Обычно материал для жалюзи пропитывается специальным водоотталкивающим составом, позволяющий кроме того отталкивать пыль от поверхности. В результате тканевые жалюзи отличаются легкостью в уходе.
Пластиковые жалюзи очень устойчивы к деформации, они держат форму и не гнутся. Они стерильны, не впитывают в себя грязь, пыль и посторонние запахи.
Жалюзи отлично впишутся в классический интерьер, главное – это подобрать соответствующий дизайн и вид.
Главным преимуществом жалюзи без сомнения является их способность пропускать достаточное количества воздуха. В отличии от плотных штор, они способны удерживать солнечные лучи, не препятствуя свободному потоку воздуха в помещение независимо от используемого материала. При этом такую степень защиты от солнца могут обеспечить занавести из очень плотной материи. Тем более, что иногда даже плотные шторы могут подводить и сквозь них можно заглянуть в помещение, особенно в темное время суток при включенном свете. Нельзя недооценивать важность защиты от прямых солнечных лучей, ведь она необходима для комфортных условий работы и отдыа. Они позволяют предотвратить выгорание мягкой мебели и других предметов интерьера, а в жаркую погоду не дают воздуху в помещении перегреваться, что снижает траты на использование кондиционеров и вентиляции.
Алюминевые жалюзи с яркими полосами на маленькой кухне площадью всего 6 квадратных метров выбраны из практических соображений. Они не занимают лишнего места и позволяют оставить открытым подоконник. Подоконник увеличен и продлен вдоль стены с окном, а на соседней стене появилась полка-барная стойка плавной скруглённой формы. Теперь подоконник можно использовать как дополнительную рабочую поверхность или барную стойку. В кухне появился стол-трансформер из искусственного камня
старон, который при необходимости складывается и компактно размещается под полкой-барной стойкой.
Такие жалюзи особенно хорошо подходят для кухонь: они стерильны, не впитывают в себя грязь, пыль и посторонние запахи, а яркий дизайн отлично дополнит остальное убранство небольшого, но яркого пространства.
Тканевые жалюзи благодаря своей полупрозрачности отлично рассеивают свет, не допуская при этом в дом пыль и углекислый газ, а также посторонние взгляды в помещение. Обычно материал для жалюзи пропитывается специальным водоотталкивающим составом, позволяющий кроме того отталкивать пыль от поверхности. В результате тканевые жалюзи отличаются легкостью в уходе.
Пластиковые жалюзи очень устойчивы к деформации, они держат форму и не гнутся. Они стерильны, не впитывают в себя грязь, пыль и посторонние запахи.
Хочется чего-то необычного, стильного, яркого? Обратите внимание на рулонные шторы с оригинальным принтом. Вы сможете подобрать рисунок к практически любому помещению. Благо, предложение на рынке способно удовлетворить самые требовательные запросы. Еще один вариант: почему бы не выбрать рисунок самому? Все, что вам нужно – это найти компанию, которая занимается печатью на текстиле и выбрать подходящую картинку. Почувствуйте себя дизайнером!
Жилище с мотоциклами
Тюль может выглядеть невероятно современно! Забудьте о кружевах, цветочках, птичках и прочих милостях. Современная тюль – невесомая, легкая и лаконичная, не терпящая лишних деталей, отвлекающих от фактуры ткани. Этот вариант подойдет тем, кто не боится непрошенных взглядов и любит свет и солнце. Такие шторы пропускают достаточно солнечного света и в то же время делают вид окна более жилым и уютным. Поиграйте с разными видами ткани, с цветом – тюльнеобязательно должна быть идеально белой! Обратите внимание на кремовые и серые оттенки. Они выглядят довольно необычно и отлично впишутся в современный интерьер.
Если же всем новомодным тенденциям вы предпочитаете старые-добрые плотные шторы, подумайте, как можно сделать так, чтобы они не выглядели реликтовой вещью из бабушкиного сундука. Старайтесь избегать слишком тяжелых штор, вычурных кистей и прочих безделушек, иначе вы рискуете превратить вашу милую комнату в гламурный будуар светской львицы. Отдавайте предпочтение качественным, добротным тканям без блеска и слишком яркого рисунка. Еще одна немаловажная вещь: фурнитура. Благодаря этим незаметным, но таким важным крючечкам и колечкам у вас получится ненавязчиво придать вашим шторам оттенок старины или же наоборот – сделать их более современными.
А как насчет того, чтобы совместить классические шторы и современные роллеты? Полупрозрачные тканевые роллеты неярких пастельных цветов отлично могут взять на себя роль традиционной тюли. Кроме того, они более функциональны, их легче чистить и к тому же они способны в считанные секунды спрятаться под карнизом.
Качественные жалюзи производятся из экологически безопасных материалов и не представляют опасности для здоровья человека. Они изготавливаются из материалов, которые пропитывают специальным составом, придающим им необходимые антистатические и пылеотталкивающие свойства. Жалюзи не впитывают запахи и с них легко можно удалить грязь. Их рекомендуют использовать в помещениях, где предъявляются высокие санитарные и гигиенические требования, а так же требования к пожаробезопасности. Еще одним важным преимуществом жалюзи и рулонных штор является их гипоаллергенность. В тканях обычных штор скапливается множество разнообразных частиц, микроорганизмов, проще говоря – пыли, которая может вызывать аллергию или даже астму.
Воздушный зефир
Выбор жалюзи действительно огромный и подходящую модель найти совершенно не сложно. Существует несколько видов жалюзи:
Вертикальные жалюзи. Этот вид жалюзи самый универсальный и хорошо подойдет как для загородного дома, так и для офиса. Такие жалюзи позволяют просто и быстро регулировать освещенность в пространстве. Вертикальные жалюзи, в отличие от штор или занавесок, можно использовать для декорирования окон нестандартной формы. Они прикрепляются вплотную к окну и не занимают дополнительную площадь, так что подоконник остается свободным. Вертикальные жалюзи хорошо подойдут для стеклянных конструкций – аквариумов в офисах, лоджий, зимних садов. Кроме того, их можно использовать в качестве межкомнатных перегородок.
Широкий ассортимент всевозможных конструктивных решений, расцветок, рисунков и фактур жалюзи и рулонных штор создают огромные возможности для дизайна интерьера. Жалюзи способны внести тепло, уют и изыск как в квартиру, загородный дом, так и при оформлении офиса. Следует заметить, что стоит отказаться от слишком ярких жалюзи, так как они будут сильно бросаться в глаза и станут вас раздражать со временем. Кроме того, не увлекайтесь слишком вычурными формами жалюзи: в этом случае действует правило – чем проще, тем лучше. Кроме того, жалюзи лучше не сочетать с портьерами, часто это решение выглядит немного нелепо. При поворачивании ламелей, можно добиться различных декоративных эффектов, например, игра тени и света, полумрак или полная темнота, а также сплошной поток солнечных лучей.