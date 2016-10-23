Решили оформить интерьер вашего дома собственными силами, не прибегая к помощи профессионального дизайнера? Если вы доверяете своему чувству стиля и готовы не жалеть времени на выбор отделки, освещения, предметов интерьера, и тд. – смело пускайтесь в это увлекательное приключение! Вы лучше всех знаете как должен выглядеть дом вашей мечты и, приложив некоторые усилия, сможете наслаждаться плодами своей работы.
Сегодня мы расскажем о том, как избежать ошибок при расстановке мебели, которые поджидают неопытного дизайнера, а помогут нам в этом специалисты homify.
Прежде, чем заняться расстановкой мебели, нужно определиться с тем, на какую мебель следует обратить внимание. Во-первых, советуем отказаться от стенок и комплектов мягкой мебели. Обычно они выглядят довольно старомодно и громоздко. Такие мебельные гарнитуры сложно
разбить по разным комнатам, если вы вдруг решите немного разнообразить обстановку. Безусловно, намного сложнее подобрать отдельные предметы мебели, которые бы гармонично сочетались с собой, однако такой подход позволит продемонстрировать ваш прекрасный вкус и нестандартный подход к дизайну интерьеров.
Прежде чем купить диван или большое кресло, продумайте все факторы: сколько будете проводить на нем времени, будет ли спать на диване кто-то из ваших членов семьи, предусматриваете ли вы его в качестве спального места для гостей? Взависимости от ответа вы сможете выбрать оптимальные каркас, механизм трансформации дивана, его наполнение и обивочную ткань. Каркас играет важную роль, так как именно он несет главную нагрузку, определяет внешний вид дивана. Существует несколько разных механизмов трансформации, которые можно подобрать под свои предпочтения. Неплохо, если в диване предусмотрена ниша для белья. Что же касается обивочных тканей, то здесь есть где разгуляться самому требовательному покупателю. На ваш выбор натуральные ткани жаккард и гобелен. Они приятные на ощупь, не вызывают аллергии, но менее практичные, чем синтетические, могут полинять при чистке и потерять свой внешний вид. Альтернатива жаккарду – синтетический шеннил, который не линяет. Шеннилу на клеевой основе показана только сухая чистка, при влажной чистке он может деформироваться и долго сохнуть. Шеннил на тканевой основе не боится влажной чистки, но будьте бдительны: спать на таком каждую ночь не рекомендуется, иначе он быстро потеряет свой вид. В этом случае следует обратить внимание на искусственную замшу – микрофибру. Ее волокна устойчивы к сминанию. Единственный недостаток: она может вызвать аллергию. Флок – синтетический материал, который хорошо поддается чистке, не вызывает аллергии, устойчив к воздействию когтей домашних животных. Хорошо, если на ткань нанесены грязе- и водоотталкивающие пропитки.
Кожаная обивка для мебели – один из самых оптимальных вариантов, если вы в поиске мебели, которая сочетала бы отличный внешний вид с простым уходом, разнообразием цветовой палитры и текстур, а также практически неограниченным периодом эксплуатации. Не поленитесь и сходите в мебельный салон, чтобы избежать неприятных сюрпризов, которые вас могут ожидать при заказе онлайн. Не стесняйтесь и исследуйте приглянувшийся диван или кресло по полной. Сядьте на него, посидите, обратите внимание на свои ощущения. Насколько эта модель подходит именно вам? Убедитесь, что поверхность не слишком жесткая и не слишком мягкая. Подушки не должны выглядеть как барабан, и кожа на них не должна быть перетянута. Качественная подушка быстро примет изначальную форму при надавливании.
Теперь проверьте качество кожи. Прочувствуйте фактуру кожи, она должна быть мягкой и не шероховатой. Обратите внимание, как быстро кожа примет температуру вашей кожи: чем быстрее, тем выше ее качество. Изучите, насколько природный рисунок материала был сохранен при вычинке. Слишком гладкая и однородная поверхность свидетельствует о том, что перед вами не самая качественная кожа с искусственно отшлифованным верхним слоем. Правда, такая кожа используется для искусственного нанесения рисунка.
Если вы приобрели несколько отдельных предметов мебели и вас не устраивает то, как они сочетаются между собой, можно немного их преобразить: например, покрасить в один цвет или поменять ручки. Если вы любите яркие цвета и хотите, чтобы ваше жилище отображало нескончаемый оптимизм и жизнерадосность его хозяев, смело выбирайте яркие цвета и красочные узоры. Такие интерьеры выглядят очень живо и необычно. Таким образом с помощью краски можно собрать гарнитур из разрозненных предметов мебели. Подберите специальную мебельную краску по вкусу и не сдерживайте полет своей фантазии! Гости и друзья будут приятно удивлены вашей креативностью.
Удачно подобранные произведения искусства демонстрируют индивидуальность пространства и его обитателей, подчеркивают художественный вкус оформителя интерьера. Необычная картина, скульптура или ваза способны преобразить до неузнаваемости строгий интерьер в уютное теплое жилище. Обратитесь к нестандартным вариантам. От старинного семейного сервиза остался один заварочный чайник? Не смогли пройти мимо удивительной красоты кувшина на блошином рынке? Не прячьте посуду без пары на антресоли, а смело наполняйте их цветами! В этом случае особо выгодно будут смотреться предметы ярких цветов и с ручной росписью.
Не обходите стороной винтаж. Винтажные предметы – мебель, посуда, декор отлично подходят для классического дизайна. Мы хотели бы особенно отметить такую деталь как часы. Старинные часы придадут благородный лоск интерьеру и помогут создать загадочную ретро-атмосферу в комнате. Не обязательно тратиться на оригинальную антикварную вещь. При ограниченном бюджете можно обратить внимание на стилизованные часы, которых на рынке предостаточно. Кроме того, пройдитесь по блошиным рынкам. Вполне возможно, что вам попадутся на глаза несколько экземпляров советской эпохи, которые тоже могут служить достойной альтернативой.
Если вы любитель путешествий, который не может устоять перед покупкой оригинальных предметов или заядлый коллекционер прекрасного – поделитесь своей коллекцией с гостями! Иногда составленная со вкусом подборка живописи или скульптуры выглядит более выиграшно, чем один яркий предмет искусства.
Вспомните о книгах: по нашему скромному мнению, киги – лучший и самый универсальный элемент декора. Аккуратно расставьте на полках многотомные собрания сочинений в красивых обложках. Если же у вас много разносортных книг, которые вы не хотели бы хранить в дальних шкафах, можно вырезать для них обложки из подходящего по цвету картона или бумаги. Как показывает опыт, отлично справляется с этим заданием простая подарочная бумага.
У всех нас есть увесистая коллекция старых черно-белых фотографий, на которых запечатлена история нескольких поколений семьи. Выберите самые удачные, закажите их версии в большом формате и подберите подходящие рамки. Такая мини-галлерея всегда будет смотреться уместно в сердце вашего жилища и радовать вас самыми теплыми моментами прошлого.
Позаботьтесь о нескучной подборке книг для журнального столика. Большинство из них сами по себе – настоящие произведения искусства, которые хочется выставить на всеобщее обозрение.
При расстановке мебели не забывайте об освещении. Нельзя преувеличить роль всяческих светильников и ламп – подвесных, настенных, напольных, больших и маленьких, излучающих рассеянный, холодный или теплый цвет. Они вмиг превратят ярко освещенное, спокойное пространство в уютную, слегка загадочную комнату для вечерних посиделок под большим абажуром.
Обратите внимание на светодиодную подсветку. Освещение мебели при помощи светодиодов, неоновых ламп или ламп накаливания уже давно не прерогатива ландшафтов, магазинов, офисов или ресторанов. Подсветка предметов интерьера – необычное дизайнерское решение, которое завоевало большую популярность среди дизайнеров. Особенно поспособствовало этому тренду развитие светодиодов, которые потребляют меньше энергии при более длительном сроке службы чем альтернативные источники света.
Кроме того, подсветка из светодиодов способна менять цвет излучаемого света, что позволяет применять их практически в любых интерьерах, превращая такой оригинальный дизайнерский прием в изюминку помещения. Особенно это касается ненавязчивой скрытой подсветки при помощи светодиодов. Как правило, для подсветки мебели и других предметов интерьера используются точечные светильники, которые монтируются непосредственно на поверхности мебели или на потолке или стенах таким образом, чтобы свет попадал на предмет интерьера.
Не бойтесь смелых экспериментов и смело объединяйте в одном интерьере различные фактуры, материалы и цвета. Избегайте пресного дизайна и не обходите стороной яркую мебель – она сделает пространство намного более интересным и оригинальным. Яркое кресло, ковер, напольная лампа или большая необычная картина оживят интерьер и придадут ему ноту эксцентричности. Конечно, стоит соблюдать меру во всем: старайтесь не переборщить и добавлять акценты понемногу. Обратите внимание на нейтральный фон – практически все любые пастельные цвета, белый, черный, серый, бежевый подойдут в качестве полотна для ярких мазков вашего нестандартного интерьера.
Работа с яркими красками и нестандартными предметами интерьера – задача непростая даже для опытных дизайнеров. Если вам кажется, что это задание вам пока не по плечу, обратитесь к более спокойной цветовой гамме, однако с использованием разных текстур, дополняющих друг друга. Например, подберите к массивному деревянному столу современные металлические стулья, текстильные подушки и диван.
Отлично смотрятся контрастные сочетания – теплое с холодным, глянцевое с матовым и так далее, особенно там, где их ожидаешь меньше всего, например, в ванной комнате. Теплое необработанное дерево в ванной, дополненное глянцевым блеском раковин и матовым светом плитки создают нескучный, глубокий интерьер.
Добрая проверенная классика всегда работает, но это не значит, что стоит отказываться от новых тенденций в дизайне интерьера. Некоторые веяния по плечу даже самым неопытным дизайнерам. Попробуйте нестандартные сочетания цветов и стилей, которые так популярны в последнее время. Классические белые стены и добротный деревянный пол отлично дополнит современная мебель строгих форм с использованием пластика.
Дизайн, созданный собственными руками, идеально демонстрирует особенности характера своего создателя. Избегайте слишком шаблонных, картинных помещений, добавьте немного личного. Пусть предметы, которые увидят ваши гости, расскажут о ваших увлечениях, путешествиях и предпочтениях. Таким образом ваш дом будет выглядеть как уникальное место, в котором живут уникальные люди, не похожие на других, а не как иллюстрация из каталога Икеа. Удачи вам в ваших первых дизайнерских подвигах!