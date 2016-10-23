Как избежать ошибок при расстановке мебели?

Прежде, чем заняться расстановкой мебели, нужно определиться с тем, на какую мебель следует обратить внимание. Во-первых, советуем отказаться от стенок и комплектов мягкой мебели. Обычно они выглядят довольно старомодно и громоздко. Такие мебельные гарнитуры сложно разбить по разным комнатам, если вы вдруг решите немного разнообразить обстановку. Безусловно, намного сложнее подобрать отдельные предметы мебели, которые бы гармонично сочетались с собой, однако такой подход позволит продемонстрировать ваш прекрасный вкус и нестандартный подход к дизайну интерьеров.

Прежде чем купить диван или большое кресло, продумайте все факторы: сколько будете проводить на нем времени, будет ли спать на диване кто-то из ваших членов семьи, предусматриваете ли вы его в качестве спального места для гостей? Взависимости от ответа вы сможете выбрать оптимальные каркас, механизм трансформации дивана, его наполнение и обивочную ткань. Каркас играет важную роль, так как именно он несет главную нагрузку, определяет внешний вид дивана. Существует несколько разных механизмов трансформации, которые можно подобрать под свои предпочтения. Неплохо, если в диване предусмотрена ниша для белья. Что же касается обивочных тканей, то здесь есть где разгуляться самому требовательному покупателю. На ваш выбор натуральные ткани жаккард и гобелен. Они приятные на ощупь, не вызывают аллергии, но менее практичные, чем синтетические, могут полинять при чистке и потерять свой внешний вид. Альтернатива жаккарду – синтетический шеннил, который не линяет. Шеннилу на клеевой основе показана только сухая чистка, при влажной чистке он может деформироваться и долго сохнуть. Шеннил на тканевой основе не боится влажной чистки, но будьте бдительны: спать на таком каждую ночь не рекомендуется, иначе он быстро потеряет свой вид. В этом случае следует обратить внимание на искусственную замшу – микрофибру. Ее волокна устойчивы к сминанию. Единственный недостаток: она может вызвать аллергию. Флок – синтетический материал, который хорошо поддается чистке, не вызывает аллергии, устойчив к воздействию когтей домашних животных. Хорошо, если на ткань нанесены грязе- и водоотталкивающие пропитки.

Кожаная обивка для мебели – один из самых оптимальных вариантов, если вы в поиске мебели, которая сочетала бы отличный внешний вид с простым уходом, разнообразием цветовой палитры и текстур, а также практически неограниченным периодом эксплуатации. Не поленитесь и сходите в мебельный салон, чтобы избежать неприятных сюрпризов, которые вас могут ожидать при заказе онлайн. Не стесняйтесь и исследуйте приглянувшийся диван или кресло по полной. Сядьте на него, посидите, обратите внимание на свои ощущения. Насколько эта модель подходит именно вам? Убедитесь, что поверхность не слишком жесткая и не слишком мягкая. Подушки не должны выглядеть как барабан, и кожа на них не должна быть перетянута. Качественная подушка быстро примет изначальную форму при надавливании.

Теперь проверьте качество кожи. Прочувствуйте фактуру кожи, она должна быть мягкой и не шероховатой. Обратите внимание, как быстро кожа примет температуру вашей кожи: чем быстрее, тем выше ее качество. Изучите, насколько природный рисунок материала был сохранен при вычинке. Слишком гладкая и однородная поверхность свидетельствует о том, что перед вами не самая качественная кожа с искусственно отшлифованным верхним слоем. Правда, такая кожа используется для искусственного нанесения рисунка.