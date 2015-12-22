6 видов необычных напольных покрытий

Выбор напольного покрытия – довольно непростое дело, ведь вам при этом придется учитывать множество факторов. Идеальный пол должен соответствовать ряду практических требований, таких как износостойкость, водопрочность, гигиеничность и ударопрочность, но и общему стилю пространства и удовлетворять ваши эстетические предпочтения. Если вам порядком поднадоели стандартные варианты, обратите внимание на нашу статью, в которой мы не только расскажем о 6 видах необычных напольных покрытий (и даже больше), но и подскажем как сделать так, чтобы традиционный паркет или плитка засверкали новыми красками.
Керамическая плитка и керамогранит – наиболее популярные покрытия для пола на кухне и в ванной комнате. Кроме того, она набирает все большую популярность как подходящее покрытие для коридора, прихожей или даже столовой. В ее пользу говорит то, что плитка отличается долговечностью и износостойкостью, а также неприхотлива в уходе и невосприимчива к воздействию воды и агрессивных чистящих средств. Кроме того, на рынке представлено множество вариантов формы, расцветок, фактур и размеров плитки. Она способна стать не только функциональным, но и стильным элементом вашего интерьера. Более того – она экологична, не горит и не выделяет токсичных веществ.
Бетон – не самое стандартное покрытие, однако в последнее время оно прочно заняло почетное место в арсенале дизайнеров. Особенно бетонный пол прийдется по вкусу любителям современного минималистичного дизайна. К преимуществам бетонного пола можно отнести сухость и долговечность покрытия, а поверхность при правильной укладке остается всегда ровной. Удобство бетонного пола в том, что его укладкой может справиться каждый, не прибегая к помощи специалистов. Главное преимущество бетона — безопасность для здоровья. Он не выделяет никаких вредных веществ, поэтому он особенно подойдет аллергикам. Бетон неприхотлив в использовании, механические воздействия ему не страшны. Несмотря на множество достоинств бетонного пола, у него есть один существенный недостаток. Всем хорошо известно, что бетон — холодный материал, поэтому, возможно, понадобится устанавливать дополнительную систему подогрева пола, а это довольно дорогостоящее удовольствие.
Листовой винил весьма удобен для организации пола практически без швов. Распространен также и винил в отдельных листах-фрагментах. Этот материал производится во множестве расцветок. Однако популярность материалу принесли его качества: высокая практичность, способность отталкивать влагу и несклонность к появлению скольжения. Кроме того, такое покрытие не крошится и не ломается, а также не боится перепада температур. Особенно хорошо резиновое покрытие пола справляется с влажной атмосферов ванной комнаты благодаря устойчивости к воде и пару. Так что в следующий раз обратите внимание на это нестандартное покрытие, если решите обновить ванную.
Линолеум не так уж прост и на современном рынке множество вариантов этого материала самых разнообразных фактур, оттенков и с самыми необычными качествами. Линолеум из полимерных материалов – довольно недорогое покрытие (линолеум из натуральных составляющих обойдется вам намного дороже, кроме того, он довольно жесткий и хрупкий по сравнению с синтетическим). Кроме этого преимущества его отличает легкость укладки, высокая влагоустойкость, гигеничность благодаря минимальному количеству стыковочных швов, большой выбор фактур и расцветок под более дорогие материалы – дерево, камень, кафельную плитку. Существует возможность выбрать линолеум с противоскользящим покрытием, а также обработанный антивоспламеняющимся составом. Линолеум – идеальный вариант для любителей тишины, ведь на его поверхности шаги практически не слышно.
К недостаткам линолеума можно отнести его выцветание под воздействием солнечных лучей, его меньшая экологичность по сравнению с кафелем или деревом. Недорогие виды синтетического ленолиума горючие и выделяют при этом токсичные вещества.
К недостаткам плитки можно отнести ее холодность, что не совсем комфортно для любителей ходить босиком, а также в домах с маленькими детьми. В этом случае придется потратиться на теплый пол. Еще один недостаток плитки – ее скользкость, особенно при попадении жидкости. Именно поэтому лучше обратить внимание на матовую плитку. Если вы обожаете свою красивую посуду, подумайте еще раз при выборе керамической плитки, ведь ее особенно жесткая поверхность не оставит вашей упавшей посуде ни малейшего шанса уцелеть. И последний момент – это необходимость стяжки пола (выравнивание и подготовка поверхности) перед облицовкой, которая потребует дополнительных затрат и времени.
Минимизировать недостатки плитки можно, используя ее точечно в тех местах, которые наиболее подвержены загрязнениям и нуждаются в ежедневной чистке, окружая
островки плитки другим, более
теплым материалом, например, деревом.
Деревянный пол и паркет как и в случае с керамической плиткой можно отнести к экологически безопасным материалам. Кроме того, дерево отличается более теплой поверхностью по сравнению с плиткой, что порадует любителей ходить босиком или тех, у кого есть маленькие дети. Благородный вид натурального дерева украсит любой интерьер, ну а если вам по душе более яркие и необычные варианты – паркет к вашим услугам.
При этом деревянные полы и паркет не такие долговечные и более нежные, чем плитка. Они боятся пятен и жира и требуют более тщательного ухода в виде периодической обработки специальными средствами. И, конечно, пол из натурального дерева – довольно дорогостоящее удовольствие.
Что же такого необычного в старом проверенном временем паркете
елочкой? А то, что даже такое традиционное для наших интерьеров покрытие пола можно преобразить, добавив ярких красок или создав необычные геометрические узоры.
Наливной пол – относительно новый вид напольных покрытий, который используется в жилых помещениях. Он представляет собой бесшовное полимерное покрытие на основе полиуретана. К преимуществам наливных полов относится легкий уход за поверхностью, устойчивость к механическим повреждениям, бесшовность и абсолютно гладкая поверхность. Более того, наливной пол очень износостойкий и долговечный (прослужит не менее 40 лет), а также устойчивый к воздействию бытовой химии. Еще одна важная деталь – он абсолютно водонепроницаем и экологически чист. Такой пол позволяет некоторые эксперименты с дизайном: распространены необычные вкрапления или объемные изображения под прозрачным слоем полиуретана, а также имитация разных текстур (как, например, мрамора на иллюстрации).
К негативным сторонам относится трудоемкость процесса наливки такого пола, что и определяет его достаточно высокую стоимость. Еще одна проблема – проблематичный демонтаж конструкции.
Ламинат из МДФ или ДСП отличается недорогой ценой и большим выбором фактур – от имитации дерева до керамической плитки и натурального камня. Этот материал дает большие возможности в дизайне интерьера. Он отличается быстрой и простой укладкой и приятной теплой поверхностью.
Однако его существенным недостатком является низкая влагоустойчивость, поэтому с недавнего времени производители стали выпускать влагостойкий и водостойкий ламинат, который лучше подойдет для покрытия кухни или ванной комнаты. Еще одно слабое место ламината – герметичность стыковочных швов между панелями, которые рекомендуется обработать герматиком после укладки.
Owl in the city
Пробковый пол можно отнести к необычным вариантам, которые еще не нашли свое распространение в наших краях. При этом пробковый пол имеет ряд преимуществ по сравнению с конкурентами. Главное – это то, что такое покрытие экологически чистое и безопасное, не вызывающий аллергии и даже оказывающий позитивный эффект на людей с проблемами опорно-двигательного аппарата благодаря своим амортизирующим свойствам. Кора пробкового дерева – самый мягкий и теплый материал из всех перечисленных. На нем оседает меньше пыли, он не горюч и не выделяет токсичных веществ при нагревании. Пробковый пол отличается высокой влагоустойчивостью и звукоизоляцией.
Однако при этом цена такого покрытия, а также стоимость укладки довольно высоки. Пробка – натуральный материал, поэтому не стоит рассчитывать на обилие цветовой гаммы. Еще одна особенность покрытия – его пористость, что усложняет содержание его в чистоте, тем более, что применять агрессивную бытовую химию не рекомендуется. Часто для упрощения ухода пробковые полы покрывают специальными лаками, однако это сводит на нет все его преимущества.