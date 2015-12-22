6 видов необычных напольных покрытий

Линолеум не так уж прост и на современном рынке множество вариантов этого материала самых разнообразных фактур, оттенков и с самыми необычными качествами. Линолеум из полимерных материалов – довольно недорогое покрытие (линолеум из натуральных составляющих обойдется вам намного дороже, кроме того, он довольно жесткий и хрупкий по сравнению с синтетическим). Кроме этого преимущества его отличает легкость укладки, высокая влагоустойкость, гигеничность благодаря минимальному количеству стыковочных швов, большой выбор фактур и расцветок под более дорогие материалы – дерево, камень, кафельную плитку. Существует возможность выбрать линолеум с противоскользящим покрытием, а также обработанный антивоспламеняющимся составом. Линолеум – идеальный вариант для любителей тишины, ведь на его поверхности шаги практически не слышно.

К недостаткам линолеума можно отнести его выцветание под воздействием солнечных лучей, его меньшая экологичность по сравнению с кафелем или деревом. Недорогие виды синтетического ленолиума горючие и выделяют при этом токсичные вещества.