Как подобрать подходящий холодильник?

Как подобрать подходящий именно вам холодильник, когда голова идет кругом от огромного выбора всевозможных моделей на любой вкус и кошелек? Действительно, современный рынок способен удовлетворить запросы даже самых требовательных покупателей и с 1899 года, когда впервые был запатентован холодильник, технологии ушли далеко вперед, предлагая не только простое охлаждение пищи, но и всевозможные дополнительные функции – генератор льда, антибактериальное покрытие и даже встроенный телевизор!
К вашему вниманию встроенные холодильники, холодильники с обычной и
французской дверью и тд. Из нашей статьи вы узнаете о разных видах холодильников, чтобы подбор подходящего именно вам был как можно проще.
Если вы считаете, что отдельная морозильная камера вам жизненно необходима, важно определиться, какой вид морозилки нужен именно вам. По температурному режиму морозильные камеры делятся на 4 вида, которые обозначают звёздочками: 1 звёздочка означает, что температура морозильной камеры составляет -6 градусов. В такой камере продукты будут храниться примерно в течение недели. Такая камера не подойдёт для длительного времени хранения замороженной еды. 2 звёздочки указывают на температуру морозильной камеры -12 градусов.
В такой камере продукты будут храниться в течение 1 месяца. 3 звёздочки – температура морозильной камеры -18 градусов. В ней можно хранить продукты в течение 3х месяцев. 4 звёздочки (температура морозильной камеры ниже -18 градусов, до -24). Продукты хранятся от 6 до 12 месяцев, можно спокойно делать заготовки мяса, рыбы или ягод. Чаще всего большая и мощная морозильная камера расположена в нижнем отделе холодильника и если вы любите заготовить продукты впрок и хранить их зимой, то такой холодильник для вас.
Морозильная камера в верхней части холодильника, как правило, небольшая и не подходит для любителей заготовить витамины впрок, так как она неспособна на длительное хранение замороженной еды. Чаще всего это камеры с двумя или тремя звездочками, которые прекрасно справятся с хранением продуктов от одного до трех месяцев благодаря температуре в камере от -12 до -18 градусов.
Огромные холодильники Side by Side - относительно новые товары на отечественном рынке бытовой техники. Они позволяют запасаться большим количеством продуктов за один раз и забыть о походах в магазин на целый месяц! Их название переводится с английского как
бок о бок и подразумевает, что вертикально ориентированные холодильная и морозильная камеры располагаются рядом, скрываясь за отдельными полнораспашными дверцами.
Все в конструкции этих холодильников подчинено идее удобства использования. Холодильники Side by Side всегда широкие (от 80 до 120 см) и глубокие (от 66 до 88 см). Кроме того, в каждой камере предусмотрена отдельная система освещения. Главным достоинством этих гигантов, конечно же, является большая вместимость (от 560 до 850 л полезного объема).
Размораживать, мыть и чистить такой огромный холодильник – занятие не из приятных, поэтому все холодильники Side by Side оснащены системами циркуляции воздуха и автоматического размораживания морозильной камеры (фирменные модификации систем Frost Free, No Frost). Некоторые из них имеют инфракрасные лампы для уничтожения вредоносных бактерий и внутреннее покрытие камер на основе ионов серебра. Все зависит только от ценовой категории.
French Door
Почему же дверь именно французская? Потому что холодильники такого типа очень напоминают типичные для своего времени и весьма популярные во Франции шкафы со льдом. Для современных
французских шкафов характерно типичное для большинства обычных холодильников расположение холодильного отделения над морозилкой, в чем и заключается их принципиальное отличие от американских холодильников типа Side-by-Side, у которых холодильное и морозильное отделения ориентированы вертикально и расположены бок о бок по всей высоте агрегата.
Основные особенности French Door заключаются в его размерах и расположении дверей.
Такие холодильники аналогичны обычным аппаратам по глубине и расположению испарителя (холодильники Side-by-Side толще на 5 и более сантиметров, и испарители ставят им под днище, а не на заднюю стенку, как большинству других отдельно стоящих аппаратов). Но вот по ширине они занимают промежуточную позицию между 50-60 см, обычными для классических комби, и 90 см и более, свойственными
американцам. Ширина типичного French Door составляет 70-80 см.
Невидимыйхолодильник
Холодильник, идеально подходящий по размеру к вашей кухонной мебели, будет создавать впечатление
невидимки, не выделяясь на ее фоне, не создавая диссонанса в дизайне и не забирая ценного свободного места на ограниченном кухонном пространстве. Правда, объем таких холодильников немного меньше по сравнению со стандартным размером.
Все используют холодильник по-разному. Кто-то замораживает на зиму несколько килограмм фруктов и любит, чтобы на всякий случай под рукой было много мяса, а кто-то живет одним днем и нуждается в холодильнике только для хранения пары йогуртов и листиков салата. Соответственно, у разных людей совершенно разные потребности и размеры холодильников таким людям нужны разные. Например, для 1-2 человек подойдет холодильник объемом до 250 литров и высотой около 150 см.
Невидимый холодильник как раз впишется в эти параметры.
Встроенная морозильная камера, как правило, присутствует в небольших холодильниках. Такие камеры имею не больше 1-3 звездочек и вполне справятся с повседневными нуждами. Правда, они слишком маленькие и недостаточно мощные для длительного хранения продуктов.
Если вам этого недостаточно, существуют встраиваемые морозильные камеры. Многие модели даже имеют функции NoFrost и режим суперзамораживания. Встраиваемые морозильники многих марок имеют возможность перенавешивания дверей на удобную сторону, вам не придётся подстраивать кухонную мебель и свои привычки под прибор.
Плачущийи Non Frost-холодильники
Существует два типа охлаждения холодильников: так называемый «плачущий» и Non Frost. Первые холодильники требуют разморозки, вторые же — более современные — размораживают себя сами. Конечно, новое поколение холодильников Non Frost стоит на порядок дороже. Кроме того, их ремонт обойдется недешево. В таких холодильниках обычно обеспечивается принудительная циркуляция холодного воздуха. Многочисленные разнонаправленные потоки воздуха распределяются по всему объему камеры и создают условия для быстрого и равномерного охлаждения продуктов. Влага выводится за пределы камеры, поэтому ее конденсации на стенках холодильника не происходит, и дополнительного ручного размораживания не требуется.
«Плачущие» холодильники работают по другому принципу. В таких моделях каждый раз в период остановки компрессора влага конденсируется на задней стенке камеры и каплями стекает по направляющему каналу в специальную емкость, расположенную над агрегатом, где влага испаряется. Как правило, размораживать холодильную камеру в таких моделях нет необходимости. Но так как при минусовой температуре конденсат замерзает и превращается в иней, морозильная камера требует периодической разморозки (при средней загруженности продуктами – примерно 2-3 раза в год).
Иногда в одной модели присутствуют обе системы: в таких случаях морозильная камера оборудована вентилятором, обеспечивающим постоянную циркуляцию холодного воздуха и не дающим инею намерзать на стенках, а холодильная камера автоматически размораживается при помощи
плачущей стенки.
Несмотря на то, что уже достаточно давно существуют холодильники с автоматической разморозкой, производители продолжают выпускать холодильники с ручной и полуавтоматической системой размораживания. Ручная система разморозки самая недорогая (вам просто нужно отключить холодильник от питания) предполагает, что хотя бы раз в год вам предстоит вынуть все продукты питания из холодильника и ждать, пока оттает весь лед. После этого его нужно будет помыть и протереть. Холодильник с полуавтоматической системой размораживается проще, но делать это надо чаще.
Для того чтобы запустить процесс удаления наледи, нужно будет раз в сутки или в неделю нажимать на кнопку разморозки. Автоматическое размораживание подразумевает, что холодильник сам «определяет», когда пришло время избавиться от образовавшегося льда. Этот процесс может осуществляться либо по капельному принципу, либо по системе No Frost.
Уровень энергоэкономичности холодильника – довольно важный критерий при его выборе. В зависимости от уровня потребления электроэнергии, холодильники подразделяются на классы: A++ <30% (самый энергосберегающий холодильник), A+ 30-40%, A 40-55%, B 55-75%, C 75-90%, D 90-100%, E 100-110%, F 110-125%, G >125% (самые высокопотребляющие). Сегодня самые распространенные категории – это A+ и A++.
Кстати, уменьшить электропотребление холодильника можно, если выполнять несколько простых правил. Не ставить горячую в холодильник и всегда остужать ее до комнатной температуры. Забыть о привычке медитировать, смотря в бездны своего холодильника: не открывайте лишний раз без надобности дверцы, а тем более не оставляйте их открытыми на долгое время. Выбирайте подходящую температуру в зависимости от заполнения холодильника.
Не стоит устанавливать в морозильной камере максимальную температуру, если вы не собираетесь хранить продукты месяцами. Не располагайте холодильник около плит, печей, радиаторов и подобных источников тепла.
ВІДПОЧИНОКг. Киев, Киевская область, Украина, 2014
Современные холодильники способны порадовать вас набором самых разных дополнительных функций. Некоторые довольно ощутимо влияют на работу установки, а некоторые являются, скорее, приятными бонусами, от которых можно и отказаться.
Автономное сохранение холода: холод в морозильной камере сохраняется продолжительное время даже при отключении электричества, что особо важно для населенных пунктов, переживающих перебои с поставкой электричества.
Антибактериальное покрытие: специальное покрытие с соединениями серебра используется в обработке внутренних стенок холодильника, препятствующее размножениию микроорганизмв, портящих продукты.
Генератор льда: в холодильник встроено устройство для получения льда. Без генератора льда можно обойтись, как и без встроенного телевизора.
Режим «отпуск»: благодаря этому режиму вам не придется выключать холодильник при длительной поездке. В таком режиме холодильник работает и поддерживает постоянную температуру +15°С, а электроэнергия экономится до 30-40%.