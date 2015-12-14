Однотонная или простая прямоугольная плитка в ванной комнате – это скучно? Не тут-то было! Лаконичная плитка, выдержанная в одном оттенке и без лишней вычурности – один из самых актуальных трендов последнего времени. Главное – знать, как правильно уложить плитку так, чтобы она действительно стала украшением вашей ванной комнаты, кухни и любого другого помещения.
Специалисты homify раскроют все разнообразие раскладок плитки в ванной и подскажут, какой вариант лучше выбрать в зависимости от особенностей комнаты и выбранного вами стиля. Кроме 6 современных способов раскладки плитки, мы расскажем о преимуществах керамической плитки, а также основных правилах подготовки раскладки собственными силами.
Керамическая плитка и керамогранит – наиболее популярные покрытия для пола на кухне и в ванной комнате. В ее пользу говорит то, что плитка отличается долговечностью и износостойкостью, а также неприхотлива в уходе и невосприимчива к воздействию воды и агрессивных чистящих средств. Кроме того, на рынке представлено множество вариантов формы, расцветок, фактур и размеров плитки. Она способна стать не только функциональным, но и стильным элементом вашего интерьера. Более того – она экологична, не горит и не выделяет токсичных веществ.
К недостаткам плитки можно отнести ее холодность, что не совсем комфортно для любителей ходить босиком, а также в домах с маленькими детьми. В этом случае придется потратиться на теплый пол. Еще один недостаток плитки – ее скользкость, особенно при попадании жидкости. Именно поэтому лучше обратить внимание на матовую плитку.
Если вы обожаете свою красивую посуду, подумайте еще раз при выборе керамической плитки, ведь ее особенно жесткая поверхность не оставит вашей упавшей посуде ни малейшего шанса уцелеть. И последний момент – это необходимость стяжки пола (выравнивание и подготовка поверхности) перед облицовкой, которая потребует дополнительных затрат и времени.
Что касается формы кафеля, то она предельно проста: преимущественно это квадраты и прямоугольники. А вот с цветовой палитрой, фактурой, рисунком (цветным и рельефным), а также размером дела обстоят не так просто, ведь их может быть неимоверное множество. Начинающим плиточникам мы можем посоветовать сильно не увлекаться маленькой плиткой, сложными схемами и способами укладки, которые требуют множественной прирезки кафеля, а начать лучше с чего-нибудь попроще.
Не забудьте о том, что плитки необходимо покупать на 15% больше, нежели площадь поверхности. В случае, если несколько плиток останется, лучше их сохранить на всякий случай. Сейчас производители предлагают целые серии плитки, в которых основные элементы разных цветов и фактур идеально сочетаются между собой, поэтому вам остаётся лишь правильно скомбинировать их.
Если ваш дизайн подразумевает использование плитки разного цвета, размера и фактуры, лучше всего остановиться на кафеле одного производителя. Таким образом вы избавите себя от мучений по подбору цвета и подгонки по размерам.
Классическим вариантом раскладки плитки в ванной комнате считается светлый верх и тёмный низ, разделяемые бордюрной чертой посередине. Однако не обязательно строго следовать порядком поднадоевшей схеме. Тем более, что такая раскладка визуально уменьшает и без того небольшое пространство. Маленький санузел лучше не перенасыщать декоративными элементами, особенно если учесть наличие большого количества мелких предметов: полочек, специальной мебели, сантехники, бытовых устройств и так далее.
Разрабатывая дизайн не стоит забывать, что, правильно расположив акценты вы сможете визуально скорректировать геометрию помещения. Так, для зрительного увеличения санузла лучше использовать плитку холодных голубых, серых, бирюзовых и серебристых оттенков. При этом плитку лучше укладывать горизонтально. Также зрительно сделать ванную комнату больше помогут фризы, которые следует укладывать в местах состыковки стены с верхними и нижними перекрытиями или же сделать бордюры из плитки контрастного цвета.
Если же вы желаете зрительно увеличить высоту потолков, тогда укладку плитки лучше проводить в вертикальном направлении. Декорируйте комнату вертикальными яркими полосами и фризами, а также выделяйте цветом по всей высоте углы. В настоящее время дизайнеры и крупные строительные гипермаркеты предлагают при помощи 3D моделирования заранее увидеть на мониторе компьютера ваш будущий дизайн. Можно также и самостоятельно попробовать прорисовать интерьер помещения, причём не обязательно использовать компьютер, сделать это можно и от руки.
Базовыйспособ
Самый распространенный вариант укладки керамической плитки – это
базовый способ. При этом способе укладки плитка укладывается параллельно относительно стен и плотно примыкает друг к другу. Керамическая плитка большого размера, а также однотонная – отлично подходит для «базового» способа укладки. Обычно для создания такого рисунка используют квадратную плитку, но возможно и использование прямоугольной плитки.
Одна из уловок профессиональных дизайнеров – использование однотонной плитки светлого оттенка в маленьких ванных комнатах. Такой прием визуально расширит пространство в ванной и добавит зачастую темным и мрачным ванным небольших размеров ощущение света и воздуха. Такая плитка идеально впишется в сдержанный скандинавский стиль или современный стиль хай-тек, хорошо оттеняя рисунок дерева на полу и лаконичную мебель.
При этом у вас все еще остается простор для полета фантазии. Попробуйте поиграть с текстурой поверхности: глянцевая поверхность добавит интерьеру нотку холодного минимализма, а матовая, наоборот, создаст впечатление уюта.
Однотонная плитка также хорошо подходит для зонирования пространства и его объединения в больших ванных комнатах, не перегружая его лишними цветовыми сочетаниями и другими декоративными элементами. Те, кто хочет сохранить сдержанность интерьера и при этом как-то выделить разные зоны в ванной комнате, могут выбрать плитку одного цвета, но разного размера или формы.
Мелкая однотонная мозаика отделит часть для спа и релаксации от другой части помещения, предназначенного для обычных, более прозаических нужд и отделанного более крупной прямоугольной плиткой того же оттенка. Обычно благодаря своим способностям мелкая плитка хорошо подходит для выделения неровных и округлых поверхностей, например, колонн, столешниц, полукруглых угловых ванн и поддонов душевых кабин.
в разбежку
Достаточно часто керамическую плитку укладывают методом кирпичной кладки –
в разбежку. При этом варианте лучше всего будет смотреться однотонная, прямоугольная плитка. Но и квадратную плитку тоже можно использовать. Если вы хотите подчеркнуть аутентичность, исторический характер помещения, придать ему ретро-оттенок, вам подойдет именно этот способ раскладки плитки. Рисунок, получившийся от «укладки в разбежку», придаст вашему помещению оригинальность, независимо от того, на стене он или на полу. При такой укладке каждая керамическая плитка вышерасположенного ряда кладется так, чтобы ее середина была над швом, разъединяющим плитки нижнего ряда. Учтите, что у’кладка в разбежку» возможна только горизонтальными рядами.
Это довольно простой приём, но в нём есть свои нюансы: лучше отказаться от использования двух контрастных цветов, поскольку так можно визуально сделать пол неровным. Одним из плюсов ’укладки в разбежку” является возможность использовать кафель с небольшим отклонением в размерах. Данный дефект будет незаметен.
Данный способ укладки внешне напоминает ковер с великолепным геометрическим рисунком. Однако существует несколько различных вариаций на эту тему, например, яркий рисунок, расположенный в центре однотонного “полотна” или же ковёр окаймлённый цветным бордюром. В последнее время очень популярны минималистические узоры из плитки необычной формы как при оформлении стен, так и пола.
Укладка плитки в стиле «ёлочка» смотрится очень необычно и современно. Плитку «ёлочкой» укладывают точно так же, как укладывают паркет. Помните, для укладки кафельной плитки «ёлочкой» подойдет плитка прямоугольной или треугольной формы. Лучше всего такой узор будет смотреться из однотонной керамической плитки, имитирующей дерево. Плитку под природный камень при таком способе укладки не рекомендуют, так как он будет смотреться не совсем естественно.
Этот вариант довольно сложный для новичков, поэтому предварительно необходимо произвести расчеты и спроектировать нужный вам рисунок. Модульная укладка хорошо смотрится в небольших помещениях. Рисунок подбирается индивидуально, заранее проконсультировавшись с дизайнером и квалифицированным специалистом по укладке керамической плитки. Кроме того, в магазинах можно купить готовые наборы из плитки и карты узора к ним. Легкий способ добиться модульного эффекта – это использование плитки с декором
под модульную сетку. Обычно, это большая плитка, на которой изображены небольшие плиточки различного формата.
Фоновая плитка в этом случае используется для облицовки основной части поверхности, однако определённые участки (чаще всего функциональные) выделяются декоративным или контрастным кафелем. Благодаря этому можно зонировать и упорядочить пространство. Правда, с цветовыми акцентами нужно быть осторожными: в небольших помещениях данные они могут выглядеть весьма неуместно и способны создать диспропорцию. Например, в небольшой ванной может возникнуть сумятица, если таким способом выделить несколько зон. Даже в рамках просторного санузла не стоит выделять более двух-трёх участков. Отлично будет выглядеть акцент в районе душевой кабинки и умывальника.
Кроме цвета, размера и формы у вас еще множество возможностей сделать использование плитки более необычным и оригинальным. Гармонирующая плитка разной текстуры, но одного цвета не нарушит равновесия интерьера, однако сделает его более разнообразным. Если вы волнуетесь о том, что белая однотонная плитка создаст эффект стерильного больничного кабинета у вас в ванной комнате, обратите внимание на игру текстур. В этом случае не забывайте главное правило: плитка должна быть одного размера и цвета, иначе у вас получится винегрет.