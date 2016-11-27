Какой пол подходит для ванной комнаты?

Вы затеяли долгожданный ремонт в ванной и уже видите в своих мечтах новую, стильную и современную ванную комнату? При всем разнообразии материалов, цветов и фактур не стоит забывать, что кроме внешнего вида к напольному покрытию в ванной комнате существует ряд дополнительных требований.
Во-первых, пол должен выдерживать довольно агрессивную чистку с использованием дезинфицирующий веществ. Поэтому так важно, чтобы покрытие было устойчивым к стиранию, долговечным и легким в уходе. Кроме того, ванная комната – одно из самых влажных мест в доме. Полы в ванной подвергаются постоянному воздействию влаги: испарениям от горячей воды, брызгами от использования раковины и просто в связи с частым мытьем. В связи с этим водостойкость – одно из главных качеств идеального пола для ванной комнаты. Кроме того, не стоит забывать о нормах безопасности, экологических и гигиенических требованиях.
Линолеум из полимерных материалов – довольно недорогое покрытие (линолеум из натуральных составляющих обойдется вам намного дороже, кроме того, он довольно жесткий и хрупкий по сравнению с синтетическим). Кроме этого преимущества его отличает легкость укладки, высокая влагоустойкость, гигеничность благодаря минимальному количеству стыковочных швов, большой выбор фактур и расцветок под более дорогие материалы – дерево, камень, кафельную плитку. Существует возможность выбрать линолеум с противоскользящим покрытием, а также обработанный антивоспламеняющимся составом. Линолеум – идеальный вариант для любителей тишины, ведь на его поверхности шаги практически не слышно. Кроме того, он теплый, устойчивый к размоканию и не скользкий.
К недостаткам линолеума можно отнести его выцветание под воздействием солнечных лучей, его меньшую экологичность по сравнению с кафелем или деревом. Недорогие виды синтетического ленолиума горючие и выделяют при этом токсичные вещества. Для оптимального применения в условиях ванной комнаты стоит выбирать линолеум на влагостойкой основе с рельефной текстурой. Стоит также обращать внимание на качество укладки материала. При чрезмерном размокании на покрытии или при попадании влаги между стыками материала возможно образование грибков и плесени.
Ламинат из МДФ или ДСП отличается недорогой ценой и большим выбором фактур – от имитации дерева до керамической плитки и натурального камня. Этот материал дает большие возможности в дизайне интерьера. Он отличается быстрой и простой укладкой и приятной теплой поверхностью.
Однако его существенным недостатком является низкая влагоустойчивость, поэтому с недавнего времени производители стали выпускать влагостойкий и водостойкий ламинат. Еще одно слабое место ламината – герметичность стыковочных швов между панелями, которые рекомендуется обработать герматиком после укладки. Необходимо отметить, что даже такой ламинат не терпит постоянного скопления жидкости. Необходимо периодически протирать его, удаляя потеки воды или конденсат, чтобы обеспечить красивый вид пола и его долгий срок службы.
Керамическая плитка и керамогранит – наиболее популярные покрытия для пола в ванной комнате. В ее пользу говорит то, что плитка отличается долговечностью и износостойкостью, а также неприхотлива в уходе и невосприимчива к воздействию воды и агрессивных чистящих средств. Кроме того, на рынке представлено множество вариантов формы, расцветок, фактур и размеров плитки. Она способна стать не только функциональным, но и стильным элементом вашего интерьера. Более того – она экологична, не горит и не выделяет токсичных веществ.
К недостаткам плитки можно отнести ее холодность, что не совсем комфортно для использования в ванной. В этом случае придется потратиться на теплый пол. Еще один недостаток плитки – ее скользкость, особенно при попадении жидкости. Именно поэтому лучше обратить внимание на матовую плитку. И последний момент – это необходимость стяжки пола (выравнивание и подготовка поверхности) перед облицовкой, которая потребует дополнительных затрат и времени.
Деревянный пол и паркет как и в случае с керамической плиткой можно отнести к экологически безопасным материалам. Кроме того, дерево отличается более теплой поверхностью по сравнению с плиткой, что порадует любителей ходить босиком или тех, у кого есть маленькие дети. Лучше всего использовать специальные породы дерева, такие как тик, лиственница, венге, махагон… Благородный вид натурального дерева украсит любой интерьер, ну а если вам по душе более яркие и необычные варианты – паркет к вашим услугам.
При этом деревянные полы и паркет не такие долговечные и более нежные, чем плитка. Они боятся пятен и требуют более тщательного ухода в виде периодической обработки специальными средствами. И, конечно, пол из натурального дерева – довольно дорогостоящее удовольствие.
Искусственный или натуральный камень. Напольное покрытие на основе искусственного или натурального камня (мрамора) весьма капризно в процессе монтажа. Цена изделия сравнительно намного более выше, чем аналоги материалов для пола. При намокании камень становится скользким, что порой небезопасно для посетителей душевой или ванны. Однако необычайный и, скажем прямо, роскошный внешний вид напольного покрытия в помещении определяет выбор отдельных хозяев дома в пользу камня.
Владение снежной королевы
Ковролин в ванной? Почему бы и нет! Да, это очень нестандартное, к тому же не совсем практичное решение, однако выглядит очень привлекательно. Ковер в ванной комнате придаст ей более уютный, жилой вид, особенно если ванная к тому же служит будуаром хозяйки. Для этих целей лучше выбрать синтетический ковер, который не такой маркий и не так впитывает влагу, как шерстяной. Кроме того, поинтересуйтесь, есть ли на вашем ковре специальное покрытие, отталкивающее воду и грязь, иначе вы рискуете тем, что на нем разовъется грибок.
Пробковый пол можно отнести к необычным вариантам, которые еще не нашли свое распространение в наших краях. При этом пробковый пол имеет ряд преимуществ по сравнению с конкурентами. Главное – это то, что такое покрытие экологически чистое и безопасное, не вызывающий аллергии и даже оказывающий позитивный эффект на людей с проблемами опорно-двигательного аппарата благодаря своим амортизирующим свойствам. Кора пробкового дерева – самый мягкий и теплый материал из всех перечисленных. На нем оседает меньше пыли, он не горюч и не выделяет токсичных веществ при нагревании. Пробковый пол отличается высокой влагоустойчивостью и звукоизоляцией.
Однако при этом цена такого покрытия, а также стоимость укладки довольно высоки. Пробка – натуральный материал, поэтому не стоит рассчитывать на обилие цветовой гаммы. Еще одна особенность покрытия – его пористость, что усложняет содержание его в чистоте, тем более, что применять агрессивную бытовую химию не рекомендуется. Часто для упрощения ухода пробковые полы покрывают специальными лаками, однако это сводит на нет все его преимущества.
Листовой винил весьма удобен для организации пола практически без швов. Распространен также и винил в отдельных листах-фрагментах. Этот материал производится во множестве расцветок. Однако популярность материалу принесли его качества: высокая практичность, способность отталкивать влагу и несклонность к появлению скольжения. Кроме того, такое покрытие не крошится и не ломается, а также не боится перепада температур.
Не желаете пройтись босиком по теплому полу после принятия расслабляющей ванны? Эта идея становится еще более привлекательной с наступлением холодов. Пол с подогревом обеспечит вам максимально комфортные условия благодаря идеальной температуре под ногами, которая составляет идеальные 27-35 °С.
Кроме создания невероятно комфортных условий в ходоное время года, пол с подогревом позволяет теплу распространяться вертикально снизу вверх, прогревая воздух на высоту 2-,5 метра. При чем на уровне пола температура воздуха на несколько градусов выше, чем над потолком. Это самая подходящая схема для человека, ведь нижним конечностям нужно больше тепла, чем верхней части тела. В итоге можно спокойно низить температуру в помещении на пару градусов без ущерба для нашего здоровья и комфорта и таким образом сэкономить на тепловой энергии.
Пол с подогревом уживается не с любым покрытием. Некоторые виды покрытий могут разрушиться от воздействия высокой температуры, а другие удерживать тепловое излучение и препятствовать обогреву, играя роль теплоизоляции. Лучше всего роль теплого пола играют покрытия из материалов с высоким коэффициентом теплопроводности и значительной тепловой инерцией. Это позволяет им постепенно аккумулировать тепловую энергию и так же медленно ее отдавать.
Покрытия из керамической плитки или натурального камня идеально подходят в качестве полов с подогревом. Они обладают высоким коэффициентом теплопроводности и большой тепловой инерцией. Так что если в ваших планах превратить пол с подогревом в основной источник тепла в доме, позаботьтесь о наличии хотя бы нескольких помещений с полами из керамической плитки или камня. Плитка отлично смотрится на кухне, в ванной, прихожей, в холле или коридоре. Для приклеивания терракоты, греса или каменной плитки на полы с подогревом лучше всего подойдет эпоксидный или цементный клей с модифицирующими добавками. Он же используется и для затирки швов. Эти материалы обладают необходимой эластичностью и не будут разрушаться в результате подвижек покрытия, вызываемых изменениями температуры. Важно, что они без ущерба выдерживают температуру от -30° до +80°C (пол с подогревом имеет температуру 34-40°С). Но слой клея для плитки не может быть слишком тонким – он должен свободно компенсировать подвижки покрытия. Лучше всего, чтобы его толщина составляла 6-8 мм.