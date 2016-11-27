Какой пол подходит для ванной комнаты?

Вы затеяли долгожданный ремонт в ванной и уже видите в своих мечтах новую, стильную и современную ванную комнату? При всем разнообразии материалов, цветов и фактур не стоит забывать, что кроме внешнего вида к напольному покрытию в ванной комнате существует ряд дополнительных требований.

Во-первых, пол должен выдерживать довольно агрессивную чистку с использованием дезинфицирующий веществ. Поэтому так важно, чтобы покрытие было устойчивым к стиранию, долговечным и легким в уходе. Кроме того, ванная комната – одно из самых влажных мест в доме. Полы в ванной подвергаются постоянному воздействию влаги: испарениям от горячей воды, брызгами от использования раковины и просто в связи с частым мытьем. В связи с этим водостойкость – одно из главных качеств идеального пола для ванной комнаты. Кроме того, не стоит забывать о нормах безопасности, экологических и гигиенических требованиях.